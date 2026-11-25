Chiều mùa đông năm 2025, trời mưa phùn, nhiệt độ ngoài trời khoảng 9 độ C, anh Khánh để con trai mình, khi đó mới 9 tuổi, bơi 2,5 tiếng trên sông Hồng.

Nguyễn Ngọc Khánh kể trải nghiệm sinh tử khi bơi ở sông Lô. Video: Ngọc Minh; nguồn: Khánh Barbarian.

Hôm ấy, dù đã đến giờ học bài, Tia Chớp Sông Hồng (SN 2016, tên thật Nguyễn Khánh Nhân, con trai thứ 2 của anh Nguyễn Ngọc Khánh – người từng bơi 200 km sông Hồng và vượt eo biển Anh) vẫn cuộn mình trong chăn, mải mê chơi game điện tử.

Thấy con chưa có ý định dừng lại, anh Khánh bảo: Nếu không muốn học thì tốt nhất nên ra sông bơi cho khỏe, thay vì vùi mặt vào màn hình điện thoại. Cậu bé không phản đối. Hai bố con lập tức ra sông Hồng. Giữa cái rét căm căm, cả hai cùng nhảy xuống nước.

“Ban đầu, tôi nghĩ chắc con chỉ có thể chịu được một lúc vì thời tiết quá lạnh. Nhưng cuối cùng, nó bơi liên tục khoảng 2,5 tiếng, vượt quãng đường 7,4 km”.

Trước đó, Tia Chớp được bố dạy bơi từ năm 3 tuổi. Trong năm 2025, cậu bé cũng từng bơi liên tục 21 km trên sông Hồng, trong ngày Hà Nội trở lạnh, nhiệt độ chỉ khoảng 17-18 độ C.

Từ nỗi sợ đến những hành trình không tưởng

Sau những buổi bơi sông giữa trời giá rét, điều khiến cậu bé Tia Chớp Sông Hồng thích thú có khi chỉ là được bố dẫn đi ăn phở. Anh Khánh khẳng định việc cho con bơi sông mùa đông không phải hình phạt khắc nghiệt. Cậu bé không bị ép xuống sông. Bởi vì nếu không thích, cậu bé khó có thể tự nguyện bơi giữa trời lạnh, năm này qua năm khác.

Việc đưa các con đến với sông nước bắt nguồn từ nỗi sợ của chính người cha. Năm 2018, khi mới 31 tuổi, Khánh từng suýt chết đuối ở hồ Cửa Đạt, Thanh Hóa. Từ đó, anh tự nhủ phải dạy con biết bơi ngoài trời (open water), để chúng không phải đối diện với sự bất lực mà mình từng trải qua.

Cậu bé Tia Chớp Sông Hồng được bố dạy bơi khi mới chỉ 3 tuổi.

Năm 2019, khi bản thân mới chỉ bơi sông ở mức tàm tạm, anh đã đưa hai con nhỏ ra bãi giữa sông Hồng tập bơi. Khi ấy, bé lớn mới 5 tuổi, còn Tia Chớp vừa lên 3. Khánh thừa nhận chính mình cũng sợ. Nhưng càng nghĩ đến tai nạn năm xưa, anh càng quyết tâm rèn luyện cho các con.

Lựa chọn ấy lập tức vấp phải sự phản đối. Người thân cho rằng trẻ nhỏ nên học bơi trong bể sẽ an toàn hơn. Khánh lại có suy nghĩ khác. Theo anh, biết bơi trong bể không đồng nghĩa với việc có thể ứng phó khi xuống sông. Chính anh, dù từng bơi rất giỏi trong bể, vẫn gặp nạn ở khi lần đầu bơi ở hồ thủy điện sâu và rộng.

Một lý do khác khiến anh không mặn mà với việc cho con tập luyện lâu dài trong bể là chất lượng nước. Theo trải nghiệm cá nhân, anh cho rằng một số bể bơi ở Hà Nội sử dụng lượng clo khá cao, không thực sự phù hợp với trẻ nhỏ. Anh từng chứng kiến những người bạn tập luyện bị ho kéo dài sau thời gian thường xuyên bơi trong bể.

Vì thế, Khánh chọn cách cho các con làm quen với môi trường tự nhiên ngay từ đầu. Những năm đầu, hai đứa trẻ mặc áo phao, ngồi thuyền SUP theo bố ra bãi giữa sông Hồng để vui chơi và làm quen với nước. Anh giấu nhẹm gia đình chuyện đưa con ra sông tập bơi, chỉ nói là cho các bé đi công viên. Mỗi ngày, hai bố con dành 1-2 tiếng ở đó. Phải sau khoảng hai năm, các con mới biết bơi.

Từ những quãng sông ngắn gần bờ, hai đứa trẻ dần bơi xa hàng kilomet. Khi nhìn thấy những thay đổi ấy, gia đình mới phần nào hiểu được sự kiên trì của Khánh, dù đến nay họ vẫn không hết lo lắng.

Không chỉ dạy con bơi, hôm 22/11 vừa qua, anh Khánh còn tổ chức talkshow trong cộng đồng yêu thích bơi open water để con trai lớn (tên thường gọi là Muối) nói về trải nghiệm bơi lội của mình.

Việc đưa các con ra sông Hồng không phải lần đầu Khánh chọn con đường khác với số đông. Sau tai nạn năm 2018, người thân khuyên anh chỉ nên bơi ở những nơi nước nông, tránh xa sông, hồ, ao và biển. Nhưng Khánh không muốn mãi sống trong ám ảnh về cái chết. Anh tự hỏi: Nếu thử bơi 5km thì sao? Rồi 10km? Và nếu tiếp tục, liệu mình có thể đi đến 200km?

Khi đã bơi ở nhiều nơi trong nước và Đông Nam Á, Khánh nảy ra ý định sang Mỹ bơi hồ Lake Tahoe nước rất lạnh, nhiệt độ chỉ khoảng 15 độ C, rồi đi Anh bơi qua eo biển. Những quyết định này đều bị gia đình ngăn cản dữ dội. Dù vậy, Khánh vẫn quyết định thực hiện, chấp nhận đánh đổi dù biết cái giá phải trả có thể là cả mạng sống.

Những chuyến đi ấy tiêu tốn khoản tiền không nhỏ, dù Khánh đã cố quản lý chi tiêu và tiết kiệm. Anh nhẩm tính, riêng việc ra nước ngoài bơi lội cũng ngốn hơn 1 tỷ đồng.

“Trong 7 năm qua, tôi đã đi bơi ở rất nhiều nước, từ Đông Nam Á sang Mỹ, châu Âu… nên con số đó thực sự là rất rẻ. Nhưng khi cộng dồn vẫn khiến mình hơi hoảng, vì nếu không có đam mê này, kể ra cũng tiết kiệm được cho con kha khá”.

Càng đi nhiều, Khánh càng nhận ra thế giới bơi ngoài trời có những điều vượt xa hình dung thông thường. Anh từng gặp những người 70-80 tuổi phải chống gậy, thậm chí ngồi xe lăn trên bờ, nhưng vẫn có thể xuống hồ nước lạnh và bơi nhanh hơn cả thanh niên. Lên bờ, họ lại tiếp tục ngồi xe lăn.

“Một động lực khiến tôi quyết dạy con bơi từ nhỏ là ở bãi giữa có rất nhiều người già, rất già, ngoài 80 tuổi, phải chống gậy đi không vững rồi vẫn ra bơi. Và tôi luôn tự hỏi: Tại sao những người đã già yếu đến mức đó vẫn đi bơi thì tại sao các con mình lại không thể?”

Anh không muốn hai đứa trẻ lớn lên với suy nghĩ có những việc mình không thể làm chỉ vì chưa từng thử sức. Những trải nghiệm tích lũy được, theo anh, sẽ trở thành kỹ năng sống của các con, ngay cả khi sau này chúng không còn thường xuyên bơi lội.

Đặt con vào thử thách không có nghĩa là để con gặp nguy hiểm

Để các con có thể bơi ngoài trời trong nhiều điều kiện thời tiết khác nhau, Khánh đặc biệt chú trọng trang phục và khâu chuẩn bị. Khi bơi sông Hồng vào mùa lạnh, anh thường sử dụng bộ đồ giữ nhiệt chuyên dụng để hạn chế mất nhiệt, kéo dài thời gian có thể ở dưới nước. Anh cũng hướng dẫn các con chuẩn bị trước khi xuống nước và giữ ấm ngay sau khi lên bờ.

“Hai bộ đồ giữ nhiệt cho hai con phải đặt may riêng vì kích cỡ nhỏ nhất trên thị trường quốc tế vẫn không phù hợp với trẻ ở độ tuổi ấy. Chi phí sản xuất lên tới vài chục triệu đồng. Khi các con lớn hơn, tôi lại phải thay đổi kích thước để trang phục vừa với cơ thể”.

Không chỉ bơi sông Hồng, Khánh còn đưa các con đến nhiều môi trường nước khác nhau. Ở Sa Pa, anh từng đưa hai con lên một hồ nước trên đỉnh Thác Bạc, nơi phải đi bộ gần một tiếng mới tới. Hồ có hình dáng gần tròn, chiều ngang khoảng 150m, các chiều còn lại khoảng 50m, sâu khoảng 5-6m. Nước rất lạnh. Khánh bơi sang phía bên kia trước, rồi để các con thử sức.

Anh Khánh đem theo hai con đi bơi lội ở nhiều nơi trong nước và thế giới.

Ngoài những hành trình trong nước, các con còn được trải nghiệm bơi ở Đài Loan, Malaysia, Thái Lan và Singapore. Tuy nhiên, Khánh không phải lúc nào cũng cho con tham gia những hành trình dài. Khi đưa các con ra nước ngoài, anh thường bố trí thời gian riêng: lúc các con bơi thì anh chỉ giám sát, đảm bảo an toàn cho con; khi anh bơi thì các con ở trên bờ. Ở những vùng biển lạ, anh chỉ cho con bơi vài trăm mét gần bờ, không vượt quá khu vực an toàn của bãi tắm. Anh cho rằng điều kiện hỗ trợ ở nước ngoài không thể đầy đủ như tại Việt Nam, nơi anh có thể chuẩn bị rất nhiều thuyền và đội ngũ đông đảo để theo sát.

Sau nhiều năm làm quen với sông nước, Khánh còn nghĩ ra cho hai con trai những cách thử thách khá đặc biệt. Hồi tháng 5 vừa qua, Nguyễn Khánh Quân (con trái lớn, 12 tuổi) là người trẻ nhất chinh phục thành công chiều dài lòng hồ Hòa Bình cự ly 25km từ thác gò lào về chân đập thủy điện.

Đường tracklog bơi 25km dọc chiều dài lòng hồ thuỷ điện Hoà Bình của bé Quân (Muối).

Còn bé Khánh Nhân thì trong 30 ngày liên tiếp, sau giờ học đều ra sông để thi bơi cắt ngang dòng với một người lớn hoặc nhiều người lớn. Theo lời anh, ngày nào cậu bé cũng giành chiến thắng.

Có hôm, đối thủ của Tia Chớp là cả 10 người lớn với trình độ khác nhau. Khánh còn mời những võ sư có thể hình to lớn tham gia thử sức với cậu bé. Kết quả, Tia Chớp luôn chiến thắng và được người thua kèo mời đi ăn phở. “Thành tích đó tạo nên kỷ lục 30 ngày hai bố con không ăn cơm tối ở nhà và thằng bé rất thích”.

Anh Khánh nói mình có 3 người con, 2 trai một gái. Bé gái út đang tập bơi. Con trai lớn tính điềm đạm và kiên trì, có sở trường bơi dài kể cả trong điều kiện khắc nghiệt. Con thứ hai thì thích đua tốc độ, thích những thử thách bơi rất nhanh, hoặc rất khó. Mỗi đứa mang một phần tính cách giống anh, nhưng lại có sở trường riêng.

Vì Tia Chớp mê đua tốc độ, nên khi bé bơi 21km trên sông Hồng thì cũng đua với dị nhân Dương Minh Quang, người từng thực hiện hành trình hơn 60 km xuyên đêm trên sông Đà và khá nổi tiếng trong cộng đồng thể thao phiêu lưu thì cậu bé đã về đích trước một chút.

50 km trên sông Đà: Khi đội tiếp sức dừng lại, Tia Chớp vẫn tiếp tục

Khánh đã bơi ở gần như tất cả những con sông lớn tại Việt Nam. Nhưng một trong những hành trình đáng nhớ gần đây của anh là chuyến bơi 50 km trên sông Đà cùng con trai, từ khu vực chân thủy điện Hòa Bình đến cầu Trung Hà (Hà Nội).

Trong chuyến đi, Khánh tổ chức một đội 15 người bơi tiếp sức, luân phiên xuống nước để tạo thêm động lực cho Tia Chớp. Thuyền và đội hỗ trợ vẫn theo sát hành trình. Thế nhưng, đội tiếp sức chỉ hoàn thành được khoảng 40 km. Trời nắng, cự ly quá dài khiến các thành viên kiệt sức. Tia Chớp vẫn tiếp tục bơi.

Cậu bé gần như không nghỉ, chỉ dừng một lần ở mốc 20 km để lên bờ ăn sáng. Sau đó, Tia Chớp tiếp tục hành trình với phao kéo bên mình. Thuyền hỗ trợ đi sát, mang theo đồ cứu hộ, thức ăn và nước uống. Suốt 50 km, anh Khánh luôn bơi sát bên cạnh con.

“Đặt con vào thử thách không có nghĩa là đặt con vào nguy hiểm. Tất cả hành trình con đi, tôi đều bơi cùng”.

Dù về đích nhanh hơn thành tích mà dị nhân Dương Minh Quang từng đạt được, hành trình của con trai anh Khánh lại ít mạo hiểm hơn. Bởi Quang bơi lúc 1h sáng, giữa trời tối mịt mù, không có ai đi cùng. Còn Tia Chớp xuất phát lúc gần sáng, trong điều kiện được hỗ trợ tối đa để đảm bảo an toàn.

Từ một người từng suýt chết đuối, Khánh đã vượt qua nỗi sợ để theo đuổi những thử thách bơi lội khắp thế giới. Nhưng có lẽ, không hành trình nào mang lại cho anh niềm hạnh phúc lớn hơn việc chứng kiến con trai tự tin bơi lội, thành thục vận dụng những kỹ năng mà anh đã kiên trì dạy con suốt nhiều năm.