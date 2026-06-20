Mẫu UAV thế hệ mới Sibiryachok-5 của Rostec vừa vượt qua bài kiểm tra khắc nghiệt giữa mưa băng, vẫn tự tìm đường về khi bị chế áp điện tử.

Tập đoàn nhà nước Rostec cho biết các chuyên gia của hãng đã tiến hành các bài kiểm tra sức chịu đựng đối với quadcopter Sibiryachok-5, qua đó xác nhận khả năng chống chịu tác động của tác chiến điện tử (EW) cũng như các điều kiện thời tiết bất lợi, gồm cả mưa băng.

Thông tin được đăng tải trên trang web của tập đoàn ngày 19/6.

“Các chuyên gia của Tập đoàn Nhà nước Rostec đã tiến hành thành công các bài kiểm tra sức chịu đựng đối với quadcopter Sibiryachok-5. Thiết bị đã thể hiện khả năng sống sót cao trong điều kiện thời tiết xấu”, thông báo nêu rõ.

Theo Rostec, trong trường hợp mất hoàn toàn tín hiệu do tác động của tác chiến điện tử, UAV sẽ tự động kích hoạt hệ thống đo quán tính bằng hình ảnh (visual odometry), giữ nguyên vị trí và tự quay trở lại điểm xuất phát.

Sibiryachok-5 thuộc thế hệ thứ 5 của dòng quadcopter nội địa Nga. Thiết bị có khả năng hoạt động trên không trong tối đa 90 phút, bay xa tới 28km tính từ điểm điều khiển, đạt độ cao tối đa 1.000m và mang được tải trọng lên tới 4kg.

Trước đó, ngày 26/5, Rostec cho biết Tập đoàn Chế tạo Máy bay Thống nhất (UAC) đã bàn giao một lô tiêm kích Su-35S mới cho Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga (VKS).

Các máy bay này thuộc thế hệ 4++, được quân đội Nga sử dụng để đánh chặn mục tiêu trên không, yểm trợ các nhóm tấn công và tiêu diệt máy bay không người lái (UAV).