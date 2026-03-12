Mùa du lịch 2026 đang nóng lên cũng là lúc các bẫy lừa đảo combo giá rẻ giăng ra khắp nơi trên mạng xã hội. Đánh trúng tâm lý săn vé rẻ và thích đi chơi của nhiều người, kẻ gian manh đã nâng cấp kịch bản lên mức tinh vi khó lường khiến nhiều người mất tiền triệu.

Lật tẩy chiêu trò mã đặt chỗ thật nhưng vé thì ảo

Theo trang Chongluadao.vn, tội phạm lừa đảo hiện nay hoạt động cực kỳ chuyên nghiệp và có tổ chức. Chiêu bài hiểm độc nhất hiện nay là tung ra các mã đặt chỗ (PNR) hàng không hàng thật giá thật để làm mồi nhử. Chúng vào thẳng trang web chính thức của các hãng bay để thao tác đặt vé nhưng cố tình bỏ qua bước thanh toán. Ngay sau đó, mã PNR này được ném cho nạn nhân để kiểm tra chéo. Thấy mã chuẩn xác trên hệ thống, nhiều người không ngần ngại chuyển khoản ngay tắp lự. Thế nhưng đằng sau cú nhấp chuột đó, vé sẽ tự động hủy sau mười hai đến hai mươi bốn giờ vì chưa được thanh toán thực tế, còn kẻ lừa đảo thì cao chạy xa bay.

Đi kèm với chiêu này là hàng loạt fanpage tích xanh giả mạo, vốn là các hội nhóm rác được mua lại và đổi tên. Chúng rải ngân lượng lớn để chạy quảng cáo mạo danh các resort uy tín, chào mời những suất "ngoại giao" hoặc vé "giờ chót" giảm giá sốc từ ba mươi đến năm mươi phần trăm nhằm tạo áp lực buộc nạn nhân phải móc hầu bao giữ chỗ ngay lập tức.

Nhận diện bẫy lừa và cách kiểm tra chéo độ uy tín

Giữa ma trận thông tin, nguyên tắc sống còn là đừng để những con số giảm giá không tưởng che mờ lý trí. Bất cứ khi nào thấy mức giá rẻ hơn thị trường quá ba mươi phần trăm hoặc bị hối thúc chuyển khoản vào tài khoản cá nhân, đó chắc chắn là một cái bẫy. Hãy tự cứu lấy túi tiền của mình bằng cách nhấc máy gọi thẳng lên tổng đài của hãng hàng không hoặc khách sạn để xác minh. Đừng chỉ hỏi mã code có tồn tại không, mà phải hỏi rõ ràng rằng vé này đã được xuất (Issued) hay mới chỉ nằm ở bước giữ chỗ (Booking).

Bên cạnh đó, chỉ cần soi phần "Tính minh bạch của trang" trên mạng xã hội là bạn có thể bóc trần lịch sử đổi tên mờ ám của những fanpage lừa đảo. Cẩn thận hơn, tuyệt đối không giao dịch hay điền thông tin thẻ tín dụng trên các trang web có tên miền lạ lẫm, nhái lại thương hiệu lớn.

Việc cần làm khẩn cấp nếu lỡ sập bẫy lừa đảo

Nếu lỡ tay chuyển tiền và nhận ra mình vừa ném tiền qua cửa sổ, việc cần làm không phải là ngồi than vãn mà phải hành động ngay lập tức. Nước cờ đầu tiên là gọi thẳng cho đường dây nóng của ngân hàng để yêu cầu phong tỏa tài khoản thụ hưởng và tạm dừng giao dịch. Tiếp đó, hãy gom sạch mọi bằng chứng từ tin nhắn, ghi âm cuộc gọi cho đến biên lai chuyển tiền và các mã giao dịch. Đem toàn bộ đống hồ sơ này lên cơ quan Công an gần nhất hoặc Phòng An ninh mạng (PA05) để trình báo.

Đồng thời, việc báo cáo lên các nền tảng chống lừa đảo cũng cực kỳ cần thiết để chặt đứt đường sống của những trang web độc hại, không cho chúng có cơ hội đưa thêm người khác vào tròng.



