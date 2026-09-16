Sau hơn 20 năm, cuộc đoàn tụ bất ngờ hé lộ nhiều chi tiết chưa có lời giải về quãng thời gian người phụ nữ mất liên lạc với gia đình.

Sau nhiều năm mất liên lạc, bà Sun Meihua, một phụ nữ Trung Quốc đến từ tỉnh Sơn Đông, đã được tìm thấy và trở về đoàn tụ với gia đình ruột thịt. Loạt ảnh ghi lại hình ảnh của bà trước khi mất tích và hiện tại đang thu hút sự chú ý trên mạng xã hội.

26 năm mất tích và cuộc đoàn tụ bất ngờ

Theo South China Morning Post (SCMP), câu chuyện của bà Sun được biết đến sau khi một người dùng mạng xã hội có tên Chuxin đến một ngôi làng và tình cờ gặp bà.

Chuxin nhận ra bà Sun không phải người địa phương và dường như đã mong muốn tìm lại gia đình trong nhiều năm. Dù được cho là gặp một số vấn đề về nhận thức, bà Sun vẫn thể hiện khả năng ghi nhớ đáng chú ý.

Bà có thể nhớ một số thuật ngữ liên quan đến thương mại quốc tế, viết tên mình rõ ràng và nhận ra một số địa danh tại Bắc Kinh. Bà cũng có thể viết hai cái tên được cho là tên của người thân.

Những thông tin này trở thành manh mối để Chuxin cùng các tình nguyện viên tìm kiếm danh tính của bà. Sau đó, các tình nguyện viên đã hỗ trợ tiến hành xét nghiệm ADN. Kết quả giúp xác định anh trai ruột của bà Sun đang sống tại Bắc Kinh.

Sau 26 năm, người phụ nữ này cuối cùng được trở về với gia đình. Tuy nhiên, cha mẹ bà đã qua đời trong khoảng thời gian bà mất tích. Theo chia sẻ, bà còn một người chị gái hiện sinh sống tại Mỹ.

Câu chuyện đoàn tụ càng thu hút sự chú ý khi những hình ảnh của bà Sun trong quá khứ được đặt cạnh hình ảnh hiện tại (Ảnh: SCMP)

Những bức ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy sự thay đổi rõ rệt của bà Sun sau 26 năm. Từ hình ảnh một người phụ nữ trẻ, bà nay đã có mái tóc bạc và diện mạo tiều tụy hơn, tạo nên sự tương phản khiến nhiều người không khỏi xót xa.

Theo chia sẻ, bà Sun sinh năm 1968 tại Bắc Kinh và được cho là lớn lên trong một gia đình khá giả. Từ nhỏ, bà được học tiếng Anh và đào tạo về múa ba lê, khiêu vũ.

Những bí ẩn chưa được giải đáp sau 26 năm

Bà Sun mất tích vào năm 2000 và gia đình đã nhiều năm tìm kiếm nhưng không có thông tin về tung tích của bà. Theo các nguồn tin được truyền thông dẫn lại, sau khi mất liên lạc với gia đình, bà sống tại Sơn Đông cùng một người đàn ông được gọi là “Chú Long”, lớn hơn bà khoảng 20 tuổi.

Việc một người phụ nữ mất liên lạc với gia đình suốt 26 năm đã thu hút sự quan tâm trên mạng xã hội. Một số ý kiến đặt câu hỏi liệu trường hợp của bà Sun có liên quan đến nạn buôn người hay không.

Những hình ảnh của bà Sun ở hai thời điểm cho thấy sự thay đổi rõ rệt sau 26 năm, thu hút sự chú ý và làm dấy lên nhiều tranh luận về câu chuyện phía sau quãng thời gian bà mất tích (Ảnh: Douyin/Weibo)

Tuy nhiên, đến nay chưa có thông tin chính thức xác nhận bà Sun là nạn nhân của một vụ buôn người. Những thông tin về quãng thời gian bà sống tại Sơn Đông cũng chưa được công bố đầy đủ.

Ngày 2/9, nhà hoạt động Du Xiaohua, người dành nhiều năm tìm kiếm trẻ em mất tích, đã đề cập đến trường hợp của bà Sun trong một video.

Con trai 6 tuổi của Du từng mất tích vào năm 2011. Sau đó, ông dành hơn một thập kỷ tìm kiếm con trên khắp Trung Quốc. Hành trình này sau đó trở thành nguồn cảm hứng cho bộ phim Dearest, ra mắt năm 2014.

Sau khi biết bà Sun đã đoàn tụ với gia đình, Du bày tỏ sự nhẹ nhõm và ghi nhận sự hỗ trợ của chính quyền địa phương cùng những người tham gia tìm kiếm. “Tôi hy vọng chị Sun có thể sống một cuộc sống an toàn và bình yên trong tương lai”, ông nói.

Câu chuyện sau đó tiếp tục nhận được nhiều bình luận trên mạng xã hội. Một số người kêu gọi cơ quan chức năng điều tra để làm rõ những gì đã xảy ra trong 26 năm bà Sun mất liên lạc với gia đình.

Đến nay, nguyên nhân khiến bà Sun rời xa gia đình cũng như những sự việc xảy ra trong quãng thời gian này vẫn chưa được công bố đầy đủ. Vì vậy, những câu hỏi xung quanh vụ việc vẫn cần chờ thêm thông tin chính thức từ cơ quan chức năng.

Nguồn: SCMP