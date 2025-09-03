‘Mắt thần’ 2.0 canh giữ bầu trời của QĐND Việt Nam: Dài 1,7m, tốc độ tới 120km/giờ, đo xa bằng laser

Sáng hôm qua ngày 2/9, Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 đã diễn ra trang trọng tại Quảng trường Ba Đình. Tâm điểm của sự kiện là màn diễu binh, diễu hành với sự tham gia của 40.000 người gồm các khối lực lượng vũ trang, khối quần chúng diễu hành, khối đứng, cùng dàn khí tài quân sự, xe cơ giới đặc chủng.

Nổi bật trong dàn khí tài tham gia diễu binh là tổ hợp UAV do Tổng công ty Công nghiệp Công nghệ cao Viettel làm chủ công nghệ, tự nghiên cứu, phát triển và chế tạo trong nước 100%. Trong số đó có sự góp mặt của UAV trinh sát hạng nhẹ tầm trung VU-R70 ở khối xe lốp.

UAV trinh sát hạng nhẹ tầm trung VU-R70 ở khối xe lốp. Ảnh: Báo Lao động

Vậy UAV trinh sát hạng nhẹ tầm trung VU-R70 có gì nổi trội?

Theo giới thiệu từ Tổng công ty Công nghiệp Công nghệ cao Viettel, được tạp chí quốc phòng hàng đầu thế giới Janes Defence Weekly đánh giá là "một trong những nền tảng bay đáng chú ý nhất", UAV trinh sát hạng nhẹ tầm trung VU-R70 không chỉ là một khí tài mà còn là minh chứng cho khả năng sáng tạo và tự chủ công nghệ của Việt Nam.

VU-R70 do Việt Nam làm chủ công nghệ, tự nghiên cứu, phát triển và chế tạo trong nước 100%. Ảnh: Viettel High Tech

Nhiệm vụ chính của UAV này là trinh sát, giám sát và cung cấp hình ảnh, tọa độ mục tiêu phục vụ công tác huấn luyện, diễn tập và sẵn sàng chiến đấu, như "mắt thần" của lực lượng QĐND. Ngoài ra, VU-R70 còn được ứng dụng trong tìm kiếm cứu nạn, bảo vệ biên giới, chống buôn lậu, ngăn chặn vượt biên, phân tích dữ liệu địa hình và xây dựng bản đồ số.

VU-R70 sở hữu thiết kế gọn nhẹ nhưng mạnh mẽ, với sải cánh 3,1m, chiều dài 1,7m, trọng lượng cất cánh tối đa 26kg. Thiết bị có thể bay liên tục 4,5 giờ, đạt vận tốc tối đa 120 km/giờ, đồng thời duy trì khả năng giám sát linh hoạt cả ngày lẫn đêm, báo Quân đội nhân dân cho biết thêm.

VU-R70 tại Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2024. Ảnh: VTC News

Điểm nổi bật của VU-R70 là hệ thống camera quang – điện tử hiện đại, cho phép quan sát ngày/đêm, đo xa bằng laser với hình ảnh độ phân giải HD. Đặc biệt, công nghệ cất hạ cánh thẳng đứng tự động (VTOL) giúp UAV này hoạt động hiệu quả ngay cả trong địa hình phức tạp.

Theo Đài Truyền hình Hà Nội, VU-R70 còn được tích hợp công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) để trinh sát và chỉ thị mục tiêu, góp phần nâng cao đáng kể hiệu quả tác chiến.

Cận cảnh các bộ phận của UAV VU-R70. Ảnh: Viettel High Tech



Trước khi tham gia vào lễ diễu binh 2/9 vừa qua, UAV VU-R70 còn xuất hiện tại Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2024. Nó đã để lại một dấu ấn mạnh mẽ, không chỉ trong nước mà còn trên trường quốc tế. Nó là minh chứng sống động cho khả năng tự chủ, sáng tạo của các kỹ sư Việt Nam, đồng thời thể hiện tiềm lực quốc phòng ngày càng hiện đại của Quân đội nhân dân Việt Nam.



