Xe XTC-02 "made by Vietnam" lộ diện tại công trình top 10 thế giới: Biết bơi, vượt vật cản, chống đạn

Những ngày này, tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), Đông Anh, Hà Nội, Triển lãm thành tựu đất nước “80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2025) và Quốc khánh 2/9 đang diễn ra, thu hút hàng trăm nghìn lượt người thăm quan.

Trong đó nổi bật là gian trưng bày của tại khu vực ngoài trời của Bộ Quốc phòng với chủ đề "Thanh gươm và lá chắn", diện tích 23.569m2, với nhiều sản phẩm quốc phòng, chủng loại vũ khí, trang bị hiện đại do các đơn vị, doanh nghiệp quốc phòng nghiên cứu, sản xuất, hiện đại hóa.

Tại đây, một khí tài quân sự do Việt Nam nghiên cứu và sản xuất đã thu hút sự quan tâm của đông đảo công chúng. Đó chính là xe thiết giáp XCT-02. Đáng chú ý, xe XTC-02 này hiện cũng đang tham gia vào nhiệm vụ diễu binh, diễu hành ngày 2/9 trong khối xe pháo quân sự.

Xe thiết giáp chở quân bánh lốp XTC-02 tham gia nhiệm vụ diễu binh 2/9. Ảnh: Tiền Phong

Vậy xe thiết giáp XCT-02 có gì nổi trội?

Xe thiết giáp chở quân chiến đấu XTC-02 là sản phẩm do Việt Nam nghiên cứu, thiết kế và chế tạo, đánh dấu bước tiến quan trọng trong quá trình hiện đại hóa lực lượng cơ giới của Quân đội nhân dân Việt Nam. Đây không chỉ là một phương tiện chiến đấu cơ động, đa nhiệm mà còn thể hiện trình độ làm chủ công nghệ quốc phòng của nước ta.

XTC-02 thuộc dòng xe thiết giáp bánh lốp (APC), có kết cấu thân vỏ bọc giáp chắc chắn, khoang chở quân riêng biệt, phù hợp với điều kiện đường sá và địa hình Việt Nam. Xe được chia thành 3 khu vực chính: khoang lái, khoang chiến đấu và khoang quân, đảm bảo sự an toàn, thuận tiện khi tác chiến.

XCT-02 tại Triển lãm thành tựu đất nước.Ảnh: Hà Chi

Xe có kíp vận hành 3 người, chở tối đa 9 binh sĩ (tổng cộng 12 người). Trọng lượng chiến đấu đạt 12,7 tấn, kích thước dài 7.185 mm, rộng 2.760 mm, cao 2.255 mm, khoảng sáng gầm 400 mm. Tốc độ tối đa trên đường nhựa 95 km/h, tốc độ bơi 12 km/h, tầm hoạt động 800 km.

Khả năng vượt chướng ngại vượt trội: leo dốc 31°, dốc ngang 25°, vượt hào 0,8 m, vượt vật cản đứng cao 0,4 m. Xe sử dụng hệ thống treo độc lập, hộp số cơ khí 9 số tiến – 1 số lùi, mang lại độ cơ động linh hoạt và hiện đại.

Ảnh: Hà Chi

Vũ khí chính của XTC-02 gồm súng máy hạng nặng 12,7 mm NSV đồng trục với súng máy 7,62 mm PKT. Hệ thống điều khiển hỏa lực tích hợp khả năng ổn định, tự động theo dõi và tiêu diệt mục tiêu khi xe đang cơ động, hoạt động cả ngày và đêm.

Góc nâng hạ từ -12° đến +65°, tầm quay 360°, cho phép bao quát chiến trường rộng. XTC-02 còn có trạm vũ khí điều khiển từ xa (RCWS) và hệ thống quang-điện tử, nâng cao năng lực quan sát, chỉ huy và bắn chính xác.

Cận cảnh bên trong khoang xe XCT-02. Ảnh: Vietnam Defence

Khả năng bảo vệ Giáp xe chống chịu được đạn xuyên giáp cỡ 7,62 × 39 mm và 7,62 × 54 mm, kính chống đạn đạt tiêu chuẩn tương ứng. Xe trang bị hệ thống phát hiện và bảo vệ trước các tác nhân hóa học, phóng xạ, hệ thống cảnh báo chiếu xạ laser, chữa cháy tự động và phóng lựu đạn khói, giúp nâng cao độ an toàn cho kíp xe và binh sĩ.