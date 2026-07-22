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Mật phục trong đêm, phát hiện 2 xe tải lạ, công an Việt Nam lập tức theo dõi giám sát, kiểm tra

Đại Phú
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Công an tỉnh Đắk Lắk kiểm tra một xe tải có dấu hiệu nghi vấn.

Mật phục trong đêm, phát hiện 2 xe tải lạ, công an Việt Nam lập tức theo dõi giám sát, kiểm tra - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk về tăng cường tuần tra, kiểm soát, đấu tranh phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật trên tuyến giao thông, Trạm CSGT Krông Búk đã chủ động triển khai các biện pháp nghiệp vụ, kịp thời phát hiện và ngăn chặn 02 vụ vận chuyển lâm sản không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

Qua công tác nắm tình hình địa bàn, quản lý tuyến và áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng CSGT phát hiện dấu hiệu nghi vấn liên quan đến hoạt động vận chuyển lâm sản trái quy định trên tuyến đường Hồ Chí Minh và tổ chức mật phục kiểm tra.

Vào khoảng 21 giờ 25 phút ngày 14/6/2026, tại Km1738+500 đường Hồ Chí Minh, Tổ công tác đã dừng kiểm tra xe ô tô tải BKS 93H-033.XX do anh P.B.H. (SN 1990) điều khiển. Trên xe vận chuyển khoảng 141 lóng gỗ tròn và 20 thanh gỗ xẻ với tổng khối lượng 3,704m³. Tại thời điểm kiểm tra, lái xe không xuất trình được hồ sơ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số lâm sản trên.

Mật phục trong đêm, phát hiện 2 xe tải lạ, công an Việt Nam lập tức theo dõi giám sát, kiểm tra - Ảnh 2.

Chỉ 5 phút sau, tại Km1729+500 đường Hồ Chí Minh, Tổ công tác tiếp tục kiểm tra xe ô tô tải BKS 47H-028.XX do anh H.M.V. (SN 1988) điều khiển. Qua kiểm tra, phát hiện trên xe vận chuyển khoảng 144 lóng gỗ tròn với tổng khối lượng 5,05m³. Người điều khiển phương tiện không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của số lâm sản đang vận chuyển.

Làm việc với lực lượng chức năng, các cá nhân liên quan thừa nhận số lâm sản được thu mua từ nhiều địa phương nhưng không có hồ sơ chứng minh nguồn gốc hợp pháp theo quy định.

Mật phục trong đêm, phát hiện 2 xe tải lạ, công an Việt Nam lập tức theo dõi giám sát, kiểm tra - Ảnh 3.

Trước những dấu hiệu vi phạm, lực lượng chức năng đã lập biên bản, kiểm đếm, niêm phong toàn bộ số lâm sản, tạm giữ các giấy tờ liên quan và phối hợp với cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.

Việc liên tiếp phát hiện, ngăn chặn 02 vụ vận chuyển lâm sản không rõ nguồn gốc trong cùng một đêm thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự chủ động, quyết liệt của cán bộ, chiến sĩ Trạm CSGT Krông Búk trong công tác đấu tranh phòng, chống vi phạm pháp luật, góp phần bảo vệ tài nguyên rừng, giữ gìn an ninh, trật tự và bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn.

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Tags

xe tải

phát hiện

Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk

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