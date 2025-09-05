Ngày 5/9, Công an phường Thanh Khê (TP Đà Nẵng) cho biết, vừa điều tra làm rõ và tạm giữ hai đối tượng Trần Duy Anh (16 tuổi, trú phường Sơn Trà) và Nguyễn Phương Nam (16 tuổi, trú phường Hòa Cường) về hành vi trộm cắp tài sản .

Một trong 2 đối tượng thực nghiệm lại vụ trộm.

Trước đó, ngày 3/9 ông P.G.L (42 tuổi, trú phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng) đã đến Công an phường Thanh Khê trình báo việc bị kẻ gian lấy mất khoảng hơn 7 triệu đồng để trong hộc cốp xe ô tô BKS 43A-368.xx, khi xe đậu trước nhà trên đường Bầu Trảng 1, phường Thanh Khê.

Công an phường Thanh Khê vào cuộc điều tra, trích xuất camera an ninh và phát hiện vào khoảng 23h15 ngày 27/8 có 2 đối tượng lẻn vào xe trộm tài sản.

Hai đối tượng và chiếc ô tô đậu ngay trước cửa nhà bị mất trộm.

Vào cuộc điều tra, sau khi xác định nghi phạm, từ 14h00 ngày 3/9 đến rạng sáng 4/9, lực lượng trinh sát đã tổ chức mật phục các địa điểm các đối tượng thường lui tới.

Đến 4h ngày 4/9, lực lượng công an đã bắt giữ 2 đối tượng khi đang di chuyển trên đường Trần Hưng Đạo (TP Đà Nẵng).

Tại cơ quan công an, cả hai khai nhận đã trộm được hơn 7 triệu đồng trong xe ô tô và đem tiêu xài cá nhân.

Hiện vụ việc đang tiếp tục điều tra xử lý theo quy định pháp luật.