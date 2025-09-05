Trong vụ án kẹo Kera, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đề nghị VKSND Tối cao truy tố 5 bị can về tội Lừa dối khách hàng, 5 bị can khác về tội Sản xuất hàng giả là thực phẩm.

Trong đó, Bộ Công an đề nghị truy tố Lê Tuấn Linh (Giám đốc, đại diện pháp luật), Nguyễn Thị Thái Hằng (Chủ tịch HĐQT), Lê Thành Công, Phạm Quang Linh (Thành viên HĐQT) và Nguyễn Thúc Thùy Tiên (Hoa hậu Hòa bình quốc tế 2021) cùng về tội Lừa dối khách hàng .

Theo kết luận điều tra, sản phẩm thực phẩm bổ sung Super Greens Gummies (kẹo rau củ Kera) là sản phẩm của Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt do Công ty CP Asia Life gia công, sản xuất.

Cơ quan chức năng xác định, giá sản xuất của mỗi lọ kẹo là 32.452 đồng.

Hoa hậu Thuỳ Tiên trong clip quảng cáo kẹo Kera.

Công ty Chị Em Rọt do Nguyễn Thị Thái Hằng (tức Hằng Du mục) làm Chủ tịch; Phạm Quang Linh (tức Quang Linh Vlogs) là cổ đông sáng lập, thành viên HĐQT, đã đăng ký nhãn hiệu kẹo "Kera" tại Cục Sở hữu trí tuệ, với nội dung công bố, giới thiệu sản phẩm thể hiện kẹo Kera được làm từ 28,13% bột rau củ tự nhiên.

Tuy nhiên, thực tế, Công ty CP Asia Life không sử dụng nguyên liệu rau củ tự nhiên mà mua nguyên liệu là các loại bột, chất phụ gia để sản xuất kẹo Kera. Trong đó, hàm lượng bột rau chỉ chiếm tỷ lệ từ 0,61% đến 0,75%, thấp hơn rất nhiều lần so với hàm lượng bột rau củ theo nội dung công bố (28,13%).

Ngoài ra, Chủ tịch Công ty CP Asia Life Nguyễn Phong còn chỉ đạo sử dụng chất Sorbitol 70% (chiếm tỷ lệ 35%), nguyên liệu sản xuất thuốc xổ, để tạo hiệu ứng nhuận tràng, lừa người tiêu dùng về tính năng, tác dụng của sản phẩm kẹo Kera là tốt cho tiêu hóa.

Để quảng bá cho sản phẩm, Hằng, Quang Linh đã hợp tác cùng hoa hậu Hòa bình Quốc tế năm 2021 Nguyễn Thúc Thùy Tiên, đăng tải các bài viết qua trang Facebook "KERA VIETNAM" và tài khoản TikTok "KERA VIETNAM" (đều do Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt lập, quản lý), tài khoản TikTok Hằng Du Mục của Nguyễn Thị Thái Hằng, YouTube Quang Linh Vlogs của Phạm Quang Linh.

Khi đó, được giới thiệu là được làm từ 10 loại rau củ tự nhiên, có tác dụng bổ sung chất xơ thay rau, tốt cho tiêu hóa, Phạm Quang Linh cho biết một viên kẹo Kera tương ứng một đĩa rau luộc.

Trong thời gian từ ngày 12/12/2024 đến ngày 14/3, Công ty Chị Em Rọt đã bán 135.325 hộp kẹo Kera (với giá niêm yết 150.000 đồng/hộp) cho khoảng hơn 30.000 khách hàng, thu về hơn 17,5 tỷ đồng.

Về vai trò của hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên, cơ quan điều tra cáo buộc bị can này và các cổ đông Công ty Chị Em Rọt hợp tác làm ăn chung, trong đó Tiên được hưởng lợi nhuận theo thỏa thuận góp vốn, tương đương 30%, các cổ đông còn lại góp 70% cổ phần.

Sau khi ra mắt sản phẩm, Tiên cùng Hằng và Quang Linh đưa ra các thông tin không đúng sự thật, để phóng đại công dụng của sản phẩm. Từ doanh thu bán được kẹo Kera, hoa hậu Thuỳ Tiên đã hưởng khoảng 7 tỷ đồng tiền hoa hồng.

Quá trình điều tra, Bộ Công an thu giữ hơn 33.200 hộp kẹo Kera thành phẩm; hơn 7.400 hộp kẹo bán thành phẩm; hơn 2.000kg kẹo Kera; thu hồi 16,3 tỷ đồng lợi nhuận các đối tượng thu được bất chính từ việc sản xuất, buôn bán kẹo Kera.



