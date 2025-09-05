HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sống xanh Bất động sản Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống Video Ảnh
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Vũ khí Việt Nam
Dạy con nên người
Giải mã Chất dinh dưỡng
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Mang dao bầu tới nhà đâm bạn trọng thương rồi về nhà cố thủ

Tuấn Minh |

Do mâu thuẫn với bạn cùng chơi game online, Đỗ Đức Minh ở Ninh Bình đã cầm dao bầu tới nhà đâm bạn trọng thương rồi chạy về nhà cố thủ.

Ngày 5-9, tin từ Công an tỉnh Ninh Bình cho biết Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Ninh Bình, cùng với Công an phường Đồng Văn và các đơn vị có liên quan đã phối hợp bắt giữ Đỗ Đức Minh (SN 1996, ngụ tổ dân phố Đồng Văn, phường Đồng Văn) để làm rõ hành vi đâm bạn cùng chơi game trọng thương.

Mang dao bầu tới nhà đâm bạn trọng thương rồi về nhà cố thủ- Ảnh 1.

Đỗ Đức Minh (dấu X), thanh niên đâm bạn trọng thương, bị bắt giữ sau nhiều giờ cố thủ. Ảnh: Công an Ninh Bình

Trước đó, khoảng 18 giờ, ngày 3-9, do có mâu thuẫn với N.Đ.T. (SN 1992; ngụ cùng phố, là bạn cùng chơi game online), Minh đã mang theo dao (loại dao bầu) đến nhà anh T. sau đó dùng dao đâm vào vai phải khiến người này bị thương, phải đi cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức.

Sau khi gây án, Đỗ Đức Minh chạy về nhà, dùng dao cố thủ trên tầng 2.

Mặc dù lực lượng công an đã đến hiện trường chỉ đạo tuyên truyền, vận động, thuyết phục Minh ra đầu thú, nhưng thanh niên này vẫn dùng dao cố thủ trên tầng 2.

Với tinh thần quyết liệt, sau 3 giờ, lực lượng công an đã khống chế, bắt giữ được Đỗ Đức Minh, bảo đảm an toàn cho lực lượng vây bắt và nhân dân.

Hiện, vụ việc đang tiếp tục được Công an tỉnh Ninh Bình điều tra, làm rõ.

Tạm giữ cô giáo gây thương tích cho trẻ mầm non
Tags

dao đâm

T.

Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Ninh Bình

Công an phường Đồng Văn

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại