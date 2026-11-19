Gia đình của Anne Hathaway đã có thêm thành viên mới.

Ngày 18/11, tờ Page Six đưa tin Anne Hathaway đã sinh con thứ ba ở tuổi 44. Hôm 17/11, nữ diễn viên được bắt gặp đi dạo phố cùng một người bạn tại New York (Mỹ). Đáng chú ý, ngôi sao The Odyssey địu em bé trước ngực, khéo léo dùng chiếc áo khoác dạ dáng dài để che chắn cho con. Đây cũng là lần đầu tiên Anne Hathaway xuất hiện trước công chúng sau khi sinh nở.

Dù để mặt mộc và ăn mặc khá giản dị, mỹ nhân đình đám vẫn gây chú ý với diện mạo tươi tắn, rạng rỡ cùng thần thái tràn đầy năng lượng. Anne Hathaway thoải mái trò chuyện, cười nói vui vẻ với bạn đồng hành. Thỉnh thoảng, cô còn nhờ người bạn chụp ảnh cho hai mẹ con, để lại hình ảnh vô cùng hạnh phúc và ngọt ngào.

Hiện tại, Anne Hathaway vẫn chưa công bố thời điểm chính xác cô sinh con thứ ba, cũng như giới tính và tên gọi của em bé. Dẫu vậy, thông tin nữ diễn viên tiếp tục lên chức mẹ ở tuổi 44 đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm lớn. Trên mạng xã hội, đông đảo khán giả gửi lời chúc mừng đến gia đình Anne Hathaway và ông xã Adam Shulman, đồng thời mong chờ những chia sẻ đầu tiên của nữ diễn viên về thành viên mới.

Anne Hathaway bị bắt gặp địu con mới sinh xuống phố. Cô đi dạo cùng 1 người bạn. Ảnh: Backgrid.

Nữ diễn viên khoe mặt mộc trắng sáng, nhan sắc rạng rỡ sau sinh. Ảnh: Backgrid.

Tổ ấm của Anne Hathaway - Adam Shulman có thêm thành viên mới. Ảnh: X.



Tháng 6/2026, Anne Hathaway công bố tin vui mang thai con thứ 3. Trong suốt thai kỳ, nữ diễn viên luôn xuất hiện với nhan sắc tuyệt đỉnh và được công chúng ưu ái gọi là "bà bầu đẹp nhất hành tinh".

Nhan sắc xinh đẹp của Anne Hathaway trong giai đoạn mang thai con thứ 3. Ảnh: Page Six.

Anne Hathaway sinh năm 1982, tại New York (Mỹ), là một trong những nữ diễn viên tài năng và được yêu mến nhất Hollywood. Sở hữu nét đẹp cổ điển, đôi mắt to đặc trưng và khí chất sang trọng, Anne ra mắt khán giả qua The Princess Diaries (2001) và nhanh chóng trở thành gương mặt sáng giá của thế hệ diễn viên trẻ. Sự nghiệp của cô thăng hoa nhờ khả năng biến hóa đa dạng, từ những vai diễn hài nhẹ nhàng như trong The Devil Wears Prada đến những màn hóa thân đầy nội lực trong Les Misérables - mang về cho cô tượng vàng Oscar Nữ phụ. Anne còn ghi dấu ấn ở nhiều bộ phim lớn như The Dark Knight Rises, Interstellar, The Intern hay Ocean's 8, khẳng định vị thế sao hạng A với phong độ ổn định suốt hơn hai thập kỷ. Tháng 4 vừa qua, Anne Hathaway được tạp chí People vinh danh là World's Most Beautiful 2026 (Người đẹp nhất thế giới 2026).

Cô là Người phụ nữ đẹp nhất thế giới 2026. Ảnh: People.

Là ngôi sao hàng đầu Hollywood, Anne Hathaway có đời sống kín tiếng và hình ảnh tích cực. Cô kết hôn với diễn viên kiêm nhà sản xuất Adam Shulman năm 2012 và lên chức mẹ của hai cậu con trai. Adam Shulman không chỉ là chồng mà còn là người bạn đồng hành, giúp Anne Hathaway vượt qua những giai đoạn khủng hoảng tâm lý và áp lực từ dư luận.

Sau khi trở thành mẹ, cô từng thẳng thắn chia sẻ về những thay đổi trong cơ thể và tâm lý. Không né tránh, không tô vẽ, Anne Hathaway nói về việc tăng cân, áp lực hậu sinh con, và hành trình học cách yêu lại chính mình. Chính sự chân thật này khiến hình ảnh của cô trở nên gần gũi hơn. Anne Hathaway cũng tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo, lên tiếng về bình đẳng giới và quyền lợi phụ nữ. Giữa ánh hào quang Hollywood, Anne Hathaway vẫn giữ được sự duyên dáng, thông minh và gần gũi - khiến cô trở thành một trong những biểu tượng điện ảnh hiện đại vừa tài năng vừa nhân hậu.

Nữ diễn viên có cuộc hôn nhân hạnh phúc bên nhà sản xuất Adam Shulman. Ảnh: X.

Nguồn: Page Six, TMZ