“Mất hết rồi!” - Tiếng khóc nghẹn giữa những cửa hàng tan hoang ở Thái Nguyên

Những ngày qua, trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên có mưa to đến rất to, cùng với nước từ thượng nguồn đổ về đã khiến nhiều nhà dân bị nhấn chìm, gây thiệt hại nặng nề về tài sản. Sau nhiều ngày “ngâm mình” trong dòng nước lũ dâng cao, nhiều cửa hàng, shop thời trang và nhà dân ở trung tâm Thái Nguyên chỉ còn lại khung cảnh tan hoang. Nhiều cửa hàng bị nước lũ nhấn chìm, gần như toàn bộ hàng hóa hư hỏng, khiến tiểu thương chịu thiệt hại từ hàng trăm triệu đồng đến cả tỷ đồng, thậm chí mất trắng toàn bộ cơ nghiệp tích góp bao năm.

Một chủ cửa hàng thời trang trẻ em bật khóc khi kho hàng thu đông mới nhập về để bán bị nước lũ nhấn chìm

Toàn bộ quần áo bị bám đầy bùn đất sau khi nước rút

Bên trong shop thời trang tan hoang, bùn nhão bám khắp nơi

Bùn đất phủ dày đặc, hàng hóa ướt sũng khiến nhiều tiểu thương gần như mất trắng toàn bộ vốn liếng.

Trở lại cửa hàng, chứng kiến khung cảnh tan hoang, bùn đất đặc quánh bám vào tài sản, hàng hóa khiến nhiều người chết lặng. Có người bật khóc khi thấy hàng hóa hư hỏng nặng, thiệt hại lớn mà chẳng biết phải bắt đầu dọn dẹp tàn dư của lũ từ đâu.

Một chủ shop thời trang bật khóc, nghẹn ngào: “Mất hết rồi!”. Toàn bộ hàng thu đông được chủ shop nhập về sẵn để bán từ giờ đến Tết đã bị nước lũ nhấn chìm. Sau khi lũ rút, chỉ còn lại lớp bùn nhão bám đầy quần áo; dù có thu dọn, giặt giũ cũng chẳng thể tiếp tục bán được nữa.

“Nước lũ lên, em phải đưa 4 đứa con đi di tản, rồi mới quay về lo tài sản ở nhà. Nhà em ở phía sau, nhưng ngập đến tận nóc. Khi nước lũ tràn về, khu vực này ngập sâu nhất. Em không bao giờ nghĩ rằng có thể ngập sâu như thế. Bên trong nhà là kho hàng Thu Đông nhập về bán Tết, nhưng chỉ kịp chạy được khoảng 1/3, số còn lại bị ngập hư hỏng hết,” một chủ shop thời trang trẻ em chia sẻ.

Dọc tuyến đường, nhiều cửa hàng cũng đang tất bật dọn dẹp sau khi lũ rút. Dù mệt mỏi, nhưng có lẽ nỗi đau mất mát tài sản mới là điều khiến họ kiệt sức hơn cả. Tại một cửa hàng in ấn, người dân đang lôi từng cuộn giấy canvas ra vỉa hè để kiểm tra. Tuy nhiên, thiệt hại nặng nhất là những chiếc máy in bị ngâm nước nhiều ngày, không thể tiếp tục vận hành.

Những bộ bàn ghế bị nước nhấn chìm được dọn ra bên ngoài vỉa hè

Người dân cùng nhau hỗ trợ dọn dẹp, sẻ chia khó khăn để sớm ổn định lại cuộc sống sau thiên tai.

Chú thích ảnh

Một cửa hàng loa đài cũng bị thiệt hại nặng nề sau khi lũ rút

Anh Hồng Việt (chủ cửa hàng kinh doanh in ấn) cho biết: “Mỗi chiếc máy in giá khoảng 350 triệu đồng, trong cửa hàng có hai cái, tổng thiệt hại 700 triệu đồng, chưa kể máy cũ. Khu này vốn là chỗ cao nhất rồi, mấy chục năm nay chưa từng bị ngập. Nhà tôi có hai xưởng, một xưởng ở đường Hoàng Văn Thụ (Thái Nguyên) bị thiệt hại hơn 1 tỷ đồng, chủ yếu là vật tư.”

Do nước lũ tràn về ban đêm khiến nhiều hộ dân không kịp trở tay, phần lớn máy móc đều bị nhấn chìm, hư hỏng hoàn toàn. Trong một cửa hàng sửa chữa ô tô, mấy anh em đang tất bật dọn dẹp nên chưa thể thống kê cụ thể thiệt hại. Tuy nhiên, theo chủ cửa hàng, tổng thiệt hại ước tính khoảng 100 triệu đồng. “Tivi, tủ lạnh, máy giặt, máy hơi… tất cả đều ngập hết. Lúc lũ dâng, tôi cũng ở đây nhưng nước lên nhanh, gác xép nhỏ nên không thể kịp di chuyển đồ,” người này cho biết.

Các chủ cửa hàng tranh thủ giặt giũ, phơi sấy lại quần áo, hy vọng vớt vát được phần nào hàng hóa.

Người dân cố gắng thu dọn từng món đồ giữa căn nhà ngổn ngang, bùn đất đặc quánh sau lũ.

Chú thích ảnh

Người dân cố gắng thu dọn từng món đồ giữa căn nhà ngổn ngang, bùn đất đặc quánh sau lũ.

Một cửa hàng in ấn cho biết cửa hàng anh thiệt hại khoảng 700-800 triệu đồng



