Mặt hàng cả thế giới nuôi nhưng mình Việt Nam tạo ra ngành công nghiệp, mang về hơn 1,7 tỷ đô từ đầu năm

Mặt hàng này vừa mang về hơn 1,7 tỷ USD.

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Theo số liệu thống kê từ Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP), kim ngạch xuất khẩu cá tra của Việt Nam trong 9 tháng đầu năm 2026 đạt 1,7 tỷ USD, tăng 11% so với cùng kỳ năm ngoái.

Riêng tháng 9/2026, xuất khẩu cá tra của Việt Nam đạt 210 triệu USD, tăng 16% so với cùng kỳ năm 2025. Kết quả này cho thấy kim ngạch xuất khẩu trong tháng tiếp tục tăng trưởng so với cùng kỳ, góp phần duy trì đà tăng của toàn ngành trong 9 tháng đầu năm.

Trung Quốc, Mỹ và Brazil là ba thị trường xuất khẩu cá tra lớn nhất của Việt Nam, chiếm tổng cộng khoảng 49% tổng giá trị xuất khẩu. Tuy nhiên, diễn biến tại các thị trường này có sự khác biệt đáng kể, với Trung Quốc và Brazil là những điểm sáng về tăng trưởng, còn Mỹ vẫn chưa phục hồi về mức cùng kỳ năm trước.

Cụ thể, Trung Quốc tiếp tục giữ vị trí thị trường nhập khẩu cá tra lớn nhất của Việt Nam. Trong 9 tháng đầu năm 2026, kim ngạch xuất khẩu sang thị trường này đạt 480 triệu USD, tăng 28% so với cùng kỳ năm ngoái.

Riêng tháng 9, xuất khẩu cá tra sang Trung Quốc đạt 63 triệu USD, tăng 25% so với cùng kỳ. Với mức tăng trưởng cao hơn đáng kể so với tốc độ tăng chung của toàn ngành, Trung Quốc tiếp tục đóng góp quan trọng vào kết quả xuất khẩu cá tra của Việt Nam.

Đứng thứ hai là Mỹ, với kim ngạch đạt 225 triệu USD trong 9 tháng đầu năm, giảm 13% so với cùng kỳ năm 2025. Riêng tháng 9, giá trị xuất khẩu sang thị trường này đạt 21 triệu USD, giảm 8%.

Dù vẫn ghi nhận mức giảm so với cùng kỳ, tốc độ suy giảm trong tháng 9 đã thấp hơn mức giảm bình quân 9 tháng. Diễn biến này cho thấy khoảng cách về kim ngạch xuất khẩu sang Mỹ so với cùng kỳ đang thu hẹp, dù chưa đủ để khẳng định thị trường đã bước vào giai đoạn phục hồi.

Brazil tiếp tục là thị trường xuất khẩu cá tra lớn thứ ba của Việt Nam. Trong 9 tháng đầu năm, kim ngạch xuất khẩu sang quốc gia Nam Mỹ này đạt 144 triệu USD, tăng 15% so với cùng kỳ năm ngoái.

Đáng chú ý, riêng tháng 9, xuất khẩu cá tra sang Brazil đạt 20 triệu USD, tăng 98%, gần gấp đôi cùng kỳ năm 2025. Đây là mức tăng trưởng nổi bật trong số ba thị trường chủ lực được thống kê, cho thấy kim ngạch xuất khẩu sang Brazil đang duy trì xu hướng tích cực.

Với tổng kim ngạch đạt 1,7 tỷ USD sau 9 tháng, tăng 11% so với cùng kỳ, xuất khẩu cá tra Việt Nam tiếp tục duy trì tăng trưởng. Tuy nhiên, sự khác biệt về diễn biến tại các thị trường lớn cho thấy kết quả chung của ngành phụ thuộc đáng kể vào khả năng duy trì đà tăng tại Trung Quốc, Brazil và diễn biến xuất khẩu sang Mỹ trong những tháng tiếp theo.