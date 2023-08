Mất chỉ vài phút, bạn đã có thể sở hữu một logo "độc, lạ" bằng AI

Logo là một biểu tượng được tạo thành từ văn bản và hình ảnh để nhận diện một cá nhân hoặc doanh nghiệp. Vì tầm quan trọng này nên thông thường để sở hữu một logo đúng ý, chúng ta thường phải dành nhiều giờ để làm việc với các nhà thiết kế.

Tạo ra một logo có thể dùng được bằng AI cũng không hề dễ dàng và phần khó nhất đó là chọn một công cụ phù hợp. Tuy nhiên theo trang tin công nghệ ZDNET, chúng ta vẫn có sẵn một công cụ AI miễn phí phù hợp với yêu cầu này và đó là Bing Image Creator.

Tất cả những gì bạn cần làm là gõ "Bing.com/Create" vào trình duyệt, sau đó đăng nhập bằng tài khoản Microsoft của mình để tiếp tục với trình tạo hình ảnh.

Tiếp theo, chúng ta cần phải đưa những gợi ý về hình ảnh mà cụ thể logo mà chúng ta muốn cho AI. Những gợi ý này sẽ giúp AI hiểu chúng ta muốn nó làm gì.

ZDNET đã thử gợi ý Bing Image Creator tạo ra logo cho một cửa hàng sửa chữa ô tô kiêm bán sữa lắc với nội dung như sau:

"Logo cho một cửa hàng sửa chữa ô tô kiêm bán sữa lắc. Sử dụng màu hồng, xanh dương, nâu, bạc và tím".

Sau ít phút, AI đã có thể đưa ra một số kết quả.

Người dùng có thể chọn và sử dụng ngay logo mà mình thích nhất hoặc tiếp tục đưa sản phẩm vào các trình sửa ảnh như Photoshop để nó trở nên hoàn thiện hơn.

Lý do là vì mặc dù có thể nhanh chóng tạo ra logo nhưng AI vẫn có những nhược điểm cố hữu. Đó là chúng gần như không thể thêm chính xác những văn bản mà người dùng đã gợi ý vào logo.

Lý do là vì AI có thể tạo ra các nội dung mới dựa trên kiến ​​thức mà nó thu thập nhưng những chi tiết nhỏ có thể không chính xác do những vấn đề dịch thuật (dịch từ ngôn ngữ viết sang ngôn ngữ máy).

Đây cũng là lý do tại sao các khuôn mặt do AI tạo ra trông rất đáng sợ, các bàn tay trong ảnh do AI tạo ra có nhiều hoặc ít ngón hơn bình thường và tại sao các từ bạn muốn đưa vào ảnh lại trông có vẻ không ổn.