Mất 68 tỷ USD sau một đêm, IBM vừa trải qua ngày đen tối nhất trong lịch sử 115 năm

CEO IBM đã đưa ra cảnh báo bất thường.

Một cảnh báo bất thường từ CEO IBM Arvind Krishna đã khiến cổ phiếu công ty lao dốc, trên đà ghi nhận ngày giao dịch tồi tệ nhất trong lịch sử 115 năm của IBM.

Cổ phiếu IBM giảm 24% trong phiên giao dịch ngày hôm qua, thổi bay 68 tỷ USD vốn hóa thị trường. Ngày tồi tệ nhất từ trước đến nay của cổ phiếu này là ngày 19/10/1987, còn gọi là “Thứ Hai Đen tối” khi cổ phiếu giảm 23,7%, phản ánh ngày tồi tệ nhất trong lịch sử chung của thị trường chứng khoán.

Trong phần hé lộ trước kết quả kinh doanh của công ty, IBM dự kiến công bố báo cáo tài chính quý vào ngày 22/7, Krishna cho biết công ty đã gặp khó trong ba tháng qua khi khách hàng nhanh chóng thay đổi ngân sách công nghệ và đổ xô tìm mua máy chủ, thiết bị lưu trữ và bộ nhớ, những thứ đang bị các trung tâm dữ liệu AI tiêu thụ mạnh.

Điều đó khiến khách hàng của IBM còn ít ngân sách hơn để chi cho máy tính mainframe z17 mới, sản phẩm mà công ty kỳ vọng sẽ giúp thu hút khách hàng doanh nghiệp trong kỷ nguyên AI.

“Những gì diễn ra tệ hơn kỳ vọng của chúng tôi”, Krishna nói trong một tuyên bố về kết quả tài chính quý II của công ty. “Chúng tôi đã không thích nghi và hành động đủ nhanh”.

Giá vi mạch, đặc biệt là các bộ xử lý bộ nhớ và lưu trữ đã tăng mạnh trong những tháng gần đây khi nhu cầu đối với các linh kiện trung tâm dữ liệu thiết yếu này bùng nổ. Apple đã tăng giá Mac và iPad và nhiều công ty khác được dự báo sẽ làm theo.

IBM đã nhìn thấy sự thay đổi đó đang đến, nhưng vẫn bất ngờ trước mức độ khách hàng thay đổi hành vi mua sắm để tranh thủ mua chip và thiết bị khi còn có thể hoặc khi chúng vẫn còn tương đối dễ chi trả.

“Dù chúng tôi đã dự báo một số tác động liên quan đến chuỗi cung ứng trong kỳ vọng của mình, chúng tôi đã không lường trước quy mô của việc tái ưu tiên chi tiêu vốn”, Krishna nói.

IBM cũng cho biết khách hàng của họ bị phân tâm bởi màn ra mắt Mythos của Anthropic, sản phẩm mà công ty AI này cảnh báo có thể cung cấp cho tin tặc công cụ để phát hiện các lỗ hổng an ninh mạng trong hệ thống doanh nghiệp trước khi chính các công ty nhận ra chúng. Điều này khiến một số thương vụ lớn mà IBM dự kiến chốt trước khi quý kết thúc bị tạm dừng.

“Những điều kiện này đòi hỏi đội ngũ của chúng tôi phải thực thi hoàn hảo và quý này chúng tôi đã vấp ngã”, Krishna nói. “Đây không phải lời bào chữa, nhưng đó là thực tế”.

Krishna cho biết IBM đang nhanh chóng đổi mới để thoát khỏi tình trạng hỗn loạn, lưu ý rằng công ty đã ra mắt phần mềm bảo mật mã nguồn mở Lightwell như một phản ứng nhanh trước Mythos.

Công ty cho biết doanh số sơ bộ trong quý vừa qua chỉ tăng 1%, còn lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu chưa điều chỉnh giảm 2%, cả hai đều thấp hơn dự báo của công ty.

Giống nhiều công ty công nghệ khác, cổ phiếu IBM đã biến động đáng kể trong năm nay. Cổ phiếu công ty giảm 2% trong năm 2026 khi các nhà đầu tư công nghệ chật vật tìm hiểu cách các doanh nghiệp sẽ thích nghi với bối cảnh thay đổi nhanh chóng.