Mất 15 - 30 phút để diệt một UAV: Vũ khí laser Trung Quốc gây thất vọng?

Saudi Arabia trở thành quốc gia đầu tiên sở hữu vũ khí laser của Trung Quốc. Và trên thực tế, dường như sản phẩm này tệ hơn nhiều so với những gì được mô tả trong các video quảng cáo, bởi vì phải mất tới 15 - 30 phút để tiêu diệt một máy bay không người lái.

Theo Defence Blog, thông tin này được chia sẻ bởi một cựu sĩ quan Quân đội Saudi Arabia, người chịu trách nhiệm triển khai các hệ thống này. Ông chỉ trích khả năng của hệ thống, lưu ý rằng phương tiện chống máy bay không người lái đáng tin cậy duy nhất của tổ hợp này là tác chiến điện tử, mặc dù trước đó nó được cho là có hiệu quả 100%.

Trước đây, hệ thống SkyShields đã được Riyadh mua để bảo vệ chống lại mối đe dọa ngày càng tăng từ máy bay không người lái, bao gồm cả Shahed-136 của Iran, vũ khí này bắt đầu được cung cấp cho Saudi Arabia vào mùa xuân năm 2022, các bài kiểm tra ban đầu có sự tham gia của chuyên gia Trung Quốc đã cho kết quả tốt.

Hệ thống này bao gồm một radar cảnh báo mối đe dọa 3D (TWA) với ăng ten mảng pha chủ động (AESA), hai hệ thống tác chiến điện tử JN1101 và một xe dẫn đường laser Silent Hunter. Điều này tạo ra một phương tiện toàn diện để chống lại mọi mối đe dọa.

Nhưng dù nghe có vẻ tốt đẹp, trên thực tế, bụi và cát đã làm gián đoạn khả năng theo dõi quang học và làm suy yếu chùm tia laser. Do đó, phải mất rất nhiều thời gian để tiêu diệt máy bay không người lái, trong một số trường hợp lên đến 15 - 30 phút.

Hơn nữa, hệ thống này đòi hỏi những dải địa hình bằng phẳng dài để đảm bảo tầm nhìn, điều này rất khó đạt được ở Saudi Arabia. Việc tiếp xúc liên tục với thời tiết cũng khiến hệ thống quang học bị hao mòn, và nhiệt độ cao của sa mạc buộc tổ hợp phải tiêu tốn phần lớn năng lượng vào việc làm mát thay vì kích hoạt.

Xe mang module phát tia laser Silent Hunter của tổ hợp SkyShield đang được sử dụng tại Saudi Arabia.

Đây thực tế là một minh chứng cho thấy những hạn chế của vũ khí laser, vốn được nhiều người quảng cáo là giải pháp rẻ tiền để chống lại máy bay không người lái. Tuy nhiên vẫn khó có thể đánh lừa các định luật vật lý, vì vậy những phương tiện như trên vẫn chỉ là một công cụ chuyên biệt.

Một vấn đề còn lớn hơn nữa là quá trình chuyển đổi lâu dài của tia laser từ trạng thái chờ trong container sang trạng thái chiến đấu. Nghĩa là vũ khí phải được giữ ở chế độ chiến đấu, chờ, đốt cháy mục tiêu, hoặc có nguy cơ bỏ lỡ một cuộc tấn công của đối phương.

Trong bối cảnh này, không có gì ngạc nhiên khi số lượng máy bay không người lái bị đánh chặn lớn nhất rơi vào hệ thống tác chiến điện tử JN1101. Nhưng với sự phát triển của các hệ thống dẫn đường và định vị dựa trên kinh nghiệm từ cuộc chiến Ukraine, việc chiến đấu với UAV khi chỉ sử dụng phương pháp như vậy trở nên kém hiệu quả.

Câu chuyện này cho thấy mặc dù Trung Quốc trưng bày rất nhiều phương tiện công nghệ cao khác nhau, bao gồm cả laser trong cuộc diễu binh, nhưng không phải tất cả đều là giải pháp lý tưởng. Mặc dù có lẽ một số vấn đề trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt sẽ được giải quyết theo yêu cầu của Saudi Arabia.