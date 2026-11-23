Bộ Xây dựng đang lấy ý kiến hồ sơ điều chỉnh quy hoạch Cảng hàng không quốc tế Gia Bình thời kỳ 2021–2030, tầm nhìn đến năm 2050, trên cơ sở đề xuất của Công ty Cổ phần Hạ tầng Hàng không Masterise (MAI) – nhà đầu tư dự án.

Phương án điều chỉnh tập trung vào việc bố trí lại nhà ga hành khách, sân đỗ máy bay, trung tâm giao thông mặt đất và bổ sung các công trình phục vụ vận hành sân bay.

Đề xuất 4 ga đường sắt, thiết kế 646 lượt cất hạ cánh/ngày

Đơn vị tư vấn đã xây dựng lịch bay ngày thiết kế tương ứng với công suất 30 triệu hành khách/năm. Kết quả tính toán cho thấy sân bay có khoảng 646 lượt cất hạ cánh và 100.000 hành khách trong ngày thiết kế.

Trong đó, khách nội địa chiếm 58%, khách quốc tế 42%. Khoảng 94% tàu bay khai thác dự kiến là máy bay thân hẹp.

Trên cơ sở này, Masterise đề xuất điều chỉnh hình dạng và vị trí nhà ga hành khách, đồng thời bố trí lại sân đỗ. Dự kiến sân bay có khoảng 65 vị trí đỗ phục vụ hành khách vào năm 2030, tăng lên khoảng 99 vị trí vào năm 2050.

Một trong những nội dung mới là đề xuất tích hợp trung tâm giao thông đa phương thức ngay trước nhà ga, gồm nhà để xe nhiều tầng, bến xe buýt và ga đường sắt đô thị.

Ngoài ga phục vụ trực tiếp nhà ga hành khách, các khu chức năng khác cũng được nghiên cứu bố trí thêm ga. Tổng cộng, phương án dự kiến có 4 ga đường sắt đô thị trong ranh giới sân bay Gia Bình, với vị trí cụ thể tiếp tục được nghiên cứu để đồng bộ với mạng lưới đường sắt.

Khu thương mại, văn phòng rộng tới 383.200 m² sàn

Bên cạnh hạ tầng hàng không, Masterise đề xuất bố trí khoảng 20,98 ha đất dành cho các công trình thương mại, dịch vụ và văn phòng, gồm hai phân khu phía Tây Bắc rộng 13,23 ha và Đông Bắc rộng 7,75 ha.

Các công trình dự kiến bao gồm văn phòng hãng hàng không, văn phòng điều hành và tổ hợp thương mại dịch vụ, với tổng diện tích sàn tối đa khoảng 383.200 m².

Theo phương án mới, khách sạn và trung tâm thương mại sẽ được bố trí tại khu dịch vụ riêng thay vì nằm trong nhà ga hành khách, nhằm tách hoạt động kinh doanh khỏi khu vực khai thác hàng không.

Dự án cũng được đề xuất bổ sung khu bảo dưỡng máy bay thân rộng, thân hẹp, nhà chứa máy bay, kho hàng hóa, trung tâm logistics và các cơ sở phục vụ thương mại điện tử, chuyển phát nhanh.

Ngoài ra, diện tích đất dành cho trụ sở các cơ quan quản lý nhà nước được đề xuất giảm từ 70.140 m² xuống 54.000 m².

Cảng hàng không quốc tế Gia Bình có tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 196.000 tỷ đồng, được quy hoạch đạt cấp sân bay 4F, có khả năng tiếp nhận các loại máy bay lớn như Airbus A380, Boeing 747 và Boeing 777.

Theo quy hoạch hiện hành, đến năm 2030, sân bay có công suất khoảng 30 triệu hành khách và 1,6 triệu tấn hàng hóa mỗi năm. Tầm nhìn năm 2050, công suất tăng lên 50 triệu hành khách và 2,5 triệu tấn hàng hóa.

Hiện nhà đầu tư đang triển khai giai đoạn đầu của dự án, tập trung hoàn thành các công trình cần thiết phục vụ Hội nghị cấp cao APEC 2027.