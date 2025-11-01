Maserati Grecale, GranCabrio bản điện ra mắt Việt Nam: Giá từ gần 5,5 tỷ đến hơn 13,3 tỷ đồng, mạnh ngang siêu xe, chạy tới 500km/sạc

Ngày 31/10, Maserati đã giới thiệu tới thị trường Việt Nam hai mẫu thuần điện là Grecale Folgore và GranCabrio Folgore, mức giá lần lượt 5,495 tỷ và 13,314 tỷ đồng.

Grecale Folgore

Grecale Folgore là phiên bản thuần điện của dòng SUV cỡ nhỏ Grecale. Xe sử dụng động cơ điện mạnh 542 mã lực, mô-men xoắn 820Nm, hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian, tăng tốc 0-100km/h trong 4,1 giây, tốc độ tối đa 220km/h.

Grecale Folgore tại sự kiện ra mắt. Ảnh: Thế Anh

Maserati Grecale Folgore sử dụng bộ pin lithium-ion có dung lượng 105kWh, mang đến tầm hoạt động lên tới 500km cho một lần sạc đầy. Nếu sử dụng nguồn sạc DC 150kW, xe có thể sạc 20-80% trong 29 phút. Với nguồn điện AC 22kW, xe có thể đi thêm 100km sau 1 giờ sạc.

Phiên bản điện của Grecale có khả năng vận hành mạnh mẽ hơn nhiều bản xăng. Ảnh: Thế Anh

Bên trong, nội thất sử dụng vật liệu sợi nylon tái chế thân thiện với môi trường. Xe có cụm màn hình trung tâm 12,3 inch, màn hình phụ 8,8 inch và bảng đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch, hỗ trợ Apple CarPlay, Android Auto không dây và trợ lý ảo Maserati Intelligent Assistant (MIA).

Nội thất sử dụng vật liệu sợi nylon tái chế thân thiện với môi trường. Ảnh: Thế Anh

Người dùng có thể lựa chọn 4 chế độ lái: Max Range, GT, Sport và Offroad. Maserati cung cấp bộ sạc treo tường 7 kW và sạc di động 3 kW cho khách hàng, hỗ trợ tính năng EV Routing giúp lập kế hoạch hành trình và gợi ý điểm sạc thuận tiện.

GranCabrio Folgore

Sau GranTurismo Folgore, GranCabrio Folgore trở thành mẫu xe mui trần thuần điện đầu tiên của Maserati. Xe sử dụng nền tảng điện 800V với ba mô-tơ điện nam châm vĩnh cửu, tổng công suất 751 mã lực (tăng lên 818 mã lực ở chế độ MaxBoost) và mô-men xoắn cực đại 1.350 Nm. Xe có thể tăng tốc 0–100 km/h trong 2,8 giây, tương đương nhiều siêu xe có tiếng trên thị trường.

GranCabrio Folgore tại sự kiện ra mắt. Ảnh: Thế Anh

GranCabrio Folgore sử dụng pin 92,5 kWh, hỗ trợ sạc nhanh 150 kW (400V DC), có thể nạp từ 20–80% dung lượng chỉ trong 20 phút.

GranCabrio Folgore sở hữu thông số D x R x C lần lượt 4.960 x 2.113 x 1.382 (mm), chiều dài trục cơ sở 2.929mm. Xe trang bị mâm trước kích thước 20 inch và mâm sau 21 inch. Mui mềm có thể đóng/mở trong 14–16 giây ngay khi xe đang di chuyển ở tốc độ 50 km/h.

GranCabrio Folgore được trang bị mui mềm. Ảnh: Thế Anh

Khoang nội thất dùng vật liệu tái chế, đi kèm vô-lăng thể thao có sưởi, lẫy chuyển số nhôm, hệ thống âm thanh Sonus Faber 13 loa, màn hình trung tâm 12,3 inch, màn hình phụ 8,8 inch, sạc không dây và điều khiển bằng giọng nói và ghế trước thông gió kiêm sưởi.

Nội thất GranCabrio Folgore vẫn đầy đủ để lấy lòng các dân chơi Việt Nam. Ảnh: Thế Anh

Xe được trang bị hệ thống treo khí nén, hệ thống giảm xóc điều khiển điện tử, cùng bộ điều khiển trung tâm VDCM và phân bổ mô-men xoắn Torque Vectoring giúp tăng độ ổn định khi vận hành.

GranCabrio Folgore được trang bị loạt trang bị an toàn hiện đại nhất. Ảnh: Thế Anh

Ngoài ra, GranCabrio Folgore có các tính năng hỗ trợ lái nâng cao như: Cruise Control và Hệ thống hỗ trợ lái ADAS cấp độ 2 (bao gồm phanh khẩn cấp tự động, hỗ trợ giữ làn, cảnh báo điểm mù, nhận diện biển báo và kiểm soát hành trình chủ động). Camera 360 độ, cảm biến đỗ xe trước sau, phanh tự động khi lùi. Hệ thống cảnh báo mất tập trung, nhận diện người đi bộ và người đi xe đạp.

Một số hình ảnh của 2 mẫu xe Grecale Folgore và GranCabrio Folgore: