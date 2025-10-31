Vừa khởi công ở Hưng Yên nhà máy ô tô 380.000 mét vuông, làm 120.000 chiếc/năm, sẽ xuất khẩu khắp ASEAN

Sáng 30/10, dự án Nhà máy sản xuất ô tô GEL - Omoda & Jaecoo Việt Nam chính thức được khởi công. Nhà máy nằm trong chiến lược phát triển của liên doanh giữa tập đoàn GELEXIMCO (Việt Nam) và Chery Automobile Co., Ltd. (Trung Quốc).

Nhà máy có tổng vốn đầu tư 319 triệu USD, được xây dựng trên khu đất rộng hơn 380.000 m² đặt tại tại Khu công nghiệp Hưng Phú, tỉnh Hưng Yên. Quá trình xây dựng nhà máy được chia thành hai giai đoạn, diễn ra từ năm 2025 đến năm 2029.

Khi hoàn thiện, nhà máy dự kiến đạt công suất thiết kế 120.000 xe/năm, bao gồm đầy đủ các hạng mục sản xuất như hàn, sơn, lắp ráp, kiểm định và đường thử đạt chuẩn châu Âu. Dự án còn có trung tâm đào tạo kỹ thuật viên nhằm phát triển nguồn nhân lực cho ngành công nghiệp ô tô trong nước, từ đó kỳ vọng sẽ tạo ra hàng nghìn việc làm cho người lao động địa phương.

Ảnh minh họa nhà máy xe Omoda & Jaecoo.

Được biết, Omoda và Jaecoo là hai thương hiệu được định vị kinh doanh ở nhiều thị trường ngoài Trung Quốc; hai thương hiệu này đều trực thuộc tập đoàn Chery. Cho tới nay, Omoda và Jaecoo đã có mặt tại hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ. Năm 2024, thương hiệu này đã bắt đầu phân phối tại Việt Nam qua hệ thống 39 showroom và đại lý trên toàn quốc.

Nhà máy tại Hưng Yên được xây dựng theo mô hình CKD (Completely Knocked Down) - tức nhập linh kiện rời từ mạng lưới sản xuất toàn cầu của Chery để lắp ráp hoàn thiện trong nước. Việc áp dụng mô hình CKD giúp doanh nghiệp từng bước chuyển giao công nghệ, đào tạo kỹ sư Việt Nam và tiến tới nội địa hóa các linh kiện trong giai đoạn tiếp theo.

Trong tương lai, Omoda & Jaecoo Việt Nam đặt mục tiêu sản xuất hoàn chỉnh các mẫu xe SUV và crossover ngay tại Việt Nam, phục vụ đồng thời cho thị trường trong nước và xuất khẩu. Các dòng xe dự kiến lắp ráp bao gồm Omoda C5, Jaecoo J7 và J8, thuộc phân khúc xe điện và hybrid cỡ trung - nhóm sản phẩm đang được thị trường Đông Nam Á ưa chuộng.

Một số mẫu xe mang thương hiệu Omoda, Jaecoo đã được bán ra tại Việt Nam. Các xe được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia.

Theo nhiều nguồn tin, Omoda & Jaecoo lựa chọn Việt Nam làm cứ điểm sản xuất quan trọng của tập đoàn tại Đông Nam Á, bên cạnh các cơ sở tại Malaysia và Indonesia. Với công suất 120.000 xe/năm, nhà máy đặt tại Hưng Yên sẽ không chỉ đáp ứng nhu cầu trong nước mà còn hướng tới xuất khẩu xe sang các quốc gia ASEAN và một số thị trường mới nổi khác.

Việc đặt nhà máy tại Việt Nam giúp thương hiệu tận dụng lợi thế địa lý, nguồn nhân lực và các hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam đã ký kết như RCEP hay EVFTA, từ đó mở rộng khả năng cạnh tranh toàn cầu. Ngoài ra, dự án cũng góp phần hình thành mạng lưới cung ứng linh kiện và vật liệu trong nước, giảm sự phụ thuộc vào nhập khẩu.