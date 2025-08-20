Mark Cuban đưa ra lời khuyên cho những ai muốn khởi nghiệp với số vốn 0 USD

Ở tuổi 24, trước khi thành lập công ty phần mềm máy tính MicroSolutions giúp ông trở thành triệu phú, nhà đầu tư nổi tiếng Mark Cuban đã nghĩ rằng một ý tưởng kinh doanh khác sẽ thành công vang dội. Với khao khát tự lập, ông quyết định bán sữa bột khi mới chỉ là một sinh viên tốt nghiệp đại học. Thời điểm đó, ông có khoảng 20 USD tiền mặt, Cuban chia sẻ với CNBC.

Công việc bán sữa bột của ông chỉ kéo dài khoảng 30 ngày, và nhận ra “chẳng ai muốn mua cả”, Cuban nói. May mắn thay, ông không có nhiều tiền đầu tư vào dự án. Số tiền này chỉ đủ để mua hàng mẫu.

Chia sẻ trong podcast “Aspire” của nữ doanh nhân Emma Grede, Cuban cho biết trong vòng một tháng đó, ông đã giới thiệu sản phẩm của mình với bất kỳ khách hàng nào chịu lắng nghe. “Tôi nhớ mình đã mang mẫu thử cho mọi người, pha trộn chúng với nhau như kiểu: Này, sữa đắt lắm. Chúng ta đang túng thiếu, phải không? Cái này sẽ giúp bạn tiết kiệm tiền đấy”, ông nói. “Và chỉ cần nhìn vẻ mặt của họ là... tôi đã hiểu”.

Cuban biết rằng sản phẩm của mình có hiệu quả về mặt chi phí, nhưng “nó không bán được”, ông nói thêm.

Ngay sau đó, ông thành lập MicroSolutions, và ở tuổi 32, đã bán công ty này cho CompuServe với giá 6 triệu USD vào năm 1990. Chưa đầy 10 năm sau, dự án kinh doanh thứ hai của ông, dịch vụ phát trực tuyến âm thanh Broadcast.com, đã được bán cho Yahoo với giá 6 tỷ USD. Theo Forbes, giá trị tài sản ròng ước tính của ông hiện là 6 tỷ USD.

Sữa bột có thể không sinh lời, nhưng lần khởi nghiệp đầu tiên đã dạy cho ông một bài học quý giá về thất bại. “Không quan trọng là bạn thất bại bao nhiêu lần. Bạn chỉ cần đúng một lần mà thôi”, Cuban bày tỏ.

Vậy làm thế nào để khởi nghiệp thành công với số vốn 0 USD? Nếu bạn không có tiền để hiện thực hóa ý tưởng kinh doanh của mình, Cuban có một lời khuyên dành cho bạn: Hãy dồn hết tâm huyết vào đó.

Trước tiên, bạn phải tìm đúng sản phẩm hoặc dịch vụ để cung cấp. Nếu không có tiền, hãy đầu tư vào dịch vụ. Đồng thời, nghĩ về một việc bạn làm tốt và một nhu cầu mà người khác đang có, rồi kết hợp cả hai, ví dụ như dạy kèm, viết lách tự do, thiết kế đồ họa, dắt chó đi dạo hoặc quản lý mạng xã hội, Cuban chia sẻ trong podcast.

CNBC đã có cuộc trò chuyện với nhiều doanh nhân sử dụng tài năng của mình để tìm ra cách sinh lời với khoản đầu tư ban đầu ít ỏi, hoặc thậm chí không có. Điều này có thể kể tới Derrick Morgan Jr.,luật sư ở Indianapolis, người đã tạo ra công việc phụ trong thời kỳ Covid bằng cách cung cấp chuyên môn của mình trong việc nộp đơn đăng ký nhãn hiệu trên nền tảng việc làm Fiverr; hay Jean Kang, cựu quản lý chương trình công nghệ lớn, người đã kiếm được khoảng 20.000 USD mỗi tháng vào năm 2024 với tư cách là người sáng tạo nội dung và huấn luyện viên nghề nghiệp trên LinkedIn.

Cuban cho biết nếu phải khởi nghiệp mà không có tiền ngay lúc này, ông sẽ tập trung vào trí tuệ nhân tạo - sử dụng chatbot AI miễn phí để nâng cao kỹ năng kỹ thuật nhanh nhạy của mình, sau đó hướng dẫn các chủ doanh nghiệp nhỏ cách sử dụng công nghệ này để tăng lợi nhuận.

Theo: CNBC