Mạnh ngang siêu xe, sạc 10-80% trong 10 phút, đầy pin đi 760km: Mẫu xe điện cực đẹp này sắp về Việt Nam?

Trong thời gian gần đây, một bước tiến vượt bậc đã được Zeekr, một hãng sản xuất ô tô của Trung Quốc, thực hiện khi họ giới thiệu phiên bản cập nhật của Zeekr 001.

Chiếc 001 Shooting Brake này không chỉ có thiết kế ấn tượng mà còn nổi bật với khả năng sạc nhanh đáng kinh ngạc, gần như sánh ngang với thời gian đổ xăng cho xe hơi thông thường.

Zeekr 001 được trang bị bộ pin "Golden Brick" tiên tiến và hệ thống điện 900-volt mới, cho phép xe sạc từ 10-80% chỉ trong vòng 7 phút. Đây là một con số đặc biệt ấn tượng khi xe trang bị bộ pin 95 kWh khá lớn, thay vì loại pin nhỏ gọn có thể sạc nhanh.

Công ty Zeekr khẳng định, mẫu xe cải tiến 001 hỗ trợ tốc độ sạc lên tới 1.140 kW. Ở Mỹ, chỉ có trạm sạc Megachargers của Tesla, được phát triển cho dòng xe Semi, mới có thể cung cấp tốc độ sạc tương tự.

Tuy nhiên, tại Trung Quốc, Zeekr đã bắt đầu triển khai các trạm sạc 1.300 kW.

Không chỉ có khả năng sạc nhanh, Zeekr 001 phiên bản mới cũng sở hữu hiệu suất đáng nể với hai động cơ điện cho tổng công suất lên đến 912 mã lực, đủ sức tăng tốc từ 0-100 km/h chỉ trong 2,83 giây.

Công suất của phiên bản này còn mạnh hơn 1 số siêu xe như Ferrari LaFerrari (800 mã lực), Ferrari 812 Superfast (789 mã lực) hay Ferrari F12 Berlinetta (740 mã lực).

Với bộ pin 95 kWh, xe có thể di chuyển quãng đường lên đến 710 km theo chuẩn CLTC của Trung Quốc, một con số quả thực đáng kinh ngạc.

Một phiên bản khác sẽ được trang bị bộ pin 103 kWh, áp dụng công nghệ pin Qilin từ CATL, mở rộng phạm vi hoạt động lên tới 762 km, dù không thể sạc nhanh bằng phiên bản pin Golden Brick. Tuy nhiên, xe vẫn có thể sạc từ 10-80% chỉ trong vòng 10 phút.

Các nâng cấp khác trên Zeekr 001 cũng rất đáng chú ý. Xe được trang bị cửa sổ trời panorama có gắn LED riêng biệt, mô phỏng theo dạng trần sao của Rolls-Royce.

Ngoài ra, xe còn có màn hình giải trí kích thước lớn, màn hình hiển thị thông tin trên kính lái (HUD) rộng tới 39.3 inch, cụm đồng hồ kỹ thuật số 13 inch, và màn hình phụ 8 inch cho hàng ghế sau.

Mặc dù thông tin chi tiết về giá cả vẫn chưa được Zeekr công bố, nhưng hãng đã thông báo rằng việc giao xe cho khách hàng sẽ bắt đầu trong những ngày tới.

Zeekr là thương hiệu ô tô điện trực thuộc Tập đoàn Geely Holding, định vị cao cấp và tầm nhìn trở thành thương hiệu ô tô điện hàng đầu thế giới.

Ngày 09/09/2024, Zeekr đã ký kết thỏa thuận phân phối chính thức với Tasco Auto – nhà phân phối ô tô hàng đầu tại Việt Nam.

Thông số của 3 mẫu xe, trong đó có mẫu 001 đã được website của Zeekr Hà Nội niêm yết. Tuy nhiên, đây vẫn là thông tin cho bản 001 thế hệ cũ – ra đời từ năm 2021.

Hiện chưa rõ thời điểm ra mắt chính thức của của Zeekr tại thị trường Việt Nam và khi đó, phiên bản Zeekr 001 mở bán sẽ là bản nào.