Manh mối lần ra Nguyễn Văn Tiến - người bóp cổ thai phụ 7 tháng bất tỉnh rồi cướp 40 iPhone

Công an tỉnh Thái Nguyên vừa điều tra, bắt giữ Nguyễn Văn Tiến (sinh năm 2003, trú tại xã Tân Khánh, tỉnh Thái Nguyên) đối tượng cướp tài sản táo tợn, sử dụng dao nhọn đe dọa một chủ cửa hàng điện thoại, lấy đi nhiều tài sản có giá trị.

Theo lời trình báo của anh Nguyễn Văn S. - chủ cửa hàng điện thoại ở tổ dân phố Hương Sơn 5, vào khoảng 17h55, vợ anh là Trần Thanh Th. (đang mang thai 7 tháng), có mặt tại cửa hàng thì một nam thanh niên vào quán, dùng 1 con dao bầu nhọn đe dọa chị, sau đó dùng hai tay bóp cổ khiến chị bất tỉnh. Tiếp đó, đối tượng đã lấy khoảng 40 điện thoại nhãn hiệu iPhone trong cửa hàng, 20 triệu đồng trong két sắt với tổng giá trị khoảng 700 triệu đồng.

Khi thấy chị Th. tỉnh dậy, đối tượng tiếp tục đe dọa, yêu cầu chị chuyển 15 triệu đồng vào tài khoản của đối tượng, rồi lên xe mô tô bỏ trốn. Xác định đây là một vụ cướp tài sản vô cùng manh động, táo tợn, các đơn vị đã nhanh chóng thành lập các tổ công tác tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu thập chứng cứ, tiến hành truy xét nóng đối tượng.

Tang vật vụ án - Ảnh: Công an Thái Nguyên

Thời điểm vụ án xảy ra vào buổi tối, không có nhân chứng, thông tin còn nhiễu loạn, tuy nhiên với kinh nghiệm điều tra của cán bộ, chiến sĩ, các thông tin nhanh chóng được sàng lọc, chắp mối, giúp nhanh chóng xác định được đối tượng gây án. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chỉ trong khoảng 1 giờ đồng hồ, các đơn vị đã xác định đối tượng gây án là Nguyễn Văn Tiến.

Một tổ công tác nhanh chóng có mặt tại gia đình đối tượng để làm việc, xác định đối tượng có trở về nhà, để lại xe mô tô và 3 điện thoại iPhone nhưng không nói rõ nguồn gốc số điện thoại trên, sau đó tiếp tục bỏ trốn. Quá trình làm việc với gia đình đối tượng, cơ quan Công an thu giữ được 03 điện thoại iPhone và nắm được đối tượng từng có ý định sang Lào hoặc Campuchia để làm việc.

Đối tượng Nguyễn Văn Tiến - Ảnh: Công an Thái Nguyên

Nhận định đối tượng có khả năng lẩn trốn ra nước ngoài, nếu không kịp thời ngăn chặn, bắt giữ thì sẽ khó khăn cho công tác điều tra về sau; các tổ công tác đã rà soát, vạch ra các lộ trình đối tượng có thể di chuyển và xác định đối tượng sẽ di chuyển theo hướng Hà Nội – Điện Biên để ra nước ngoài, cần tiến hành truy đuổi và phối hợp với các đơn vị bạn để bắt giữ đối tượng.

Trước tình hình trên, Giám đốc Công an tỉnh đã đề nghị Cục nghiệp vụ thuộc Bộ Công an và Công an tỉnh Sơn La hỗ trợ, phối hợp truy bắt đối tượng. Đến 01h00 ngày 22/5, khi Tiến đang di chuyển bằng xe khách từ Hà Nội đến địa bàn xã Vân Hồ, tỉnh Sơn La thì bị các lực lượng của Công an tỉnh Thái Nguyên phối hợp với Công an xã Vân Hồ và Phòng Cảnh sát giao thông - Công an tỉnh Sơn La bắt giữ, đảm bảo an toàn.

Tại cơ quan Công an, Nguyễn Văn Tiến thú nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Theo đó, do chơi bời, Tiến có nợ số tiền trên 30 triệu đồng, sắp đến hạn trả. Trước tình thế bí bách, đối tượng đã nảy sinh ý định cướp tài sản. Chiều 21/5/2026, đối tượng đã đem dao bầu đến cửa hàng điện thoại Sang Store để thực hiện hành vi phạm tội.

Sau khi vụ án xảy ra, Công an tỉnh Thái Nguyên đã huy động nhiều lực lượng, triển khai các biện pháp nghiệp vụ và nhanh chóng bắt giữ đối tượng chỉ sau 7 giờ gây án.