Quyết định khởi tố Giám đốc công ty xây dựng Huỳnh Văn Lo

Trang Anh
Chỉ trong 1 tháng, công an đã xử lý 29 đối tượng, xử phạt vi phạm hành chính 28 vụ với tổng số tiền gần 190 triệu đồng.

Ngày 22/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Đà Nẵng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Huỳnh Văn Lo (SN 1978, trú phường Bàn Thạch, TP Đà Nẵng), Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Phát triển L.H về hành vi “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm”.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát kinh tế phát hiện Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Phát triển L.H có dấu hiệu sản xuất, kinh doanh sản phẩm yến sào không bảo đảm chất lượng nên tập trung xác minh, làm rõ.

Tiến hành kiểm tra xưởng sản xuất và địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp tại xã Tam Xuân và phường Bàn Thạch, lực lượng Công an phát hiện gần 11.000 hũ nước yến sào thành phẩm đã được đóng gói, dán nhãn chuẩn bị đưa ra thị trường tiêu thụ. Các sản phẩm được quảng cáo là thực phẩm bổ dưỡng, tuy nhiên kết quả xác minh cho thấy thành phần, hàm lượng nguyên liệu không bảo đảm như nội dung đã công bố.

Cơ quan điều tra phát hiện gần 11.000 hũ nước yến sào - Ảnh: Công an Đà Nẵng

Chỉ trong một tháng cao điểm, CATP Đà Nẵng đã phát hiện, xử lý 29 vụ/29 đối tượng vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm; xử phạt vi phạm hành chính 28 vụ với tổng số tiền gần 190 triệu đồng.

Song song với công tác đấu tranh, xử lý vi phạm, Phòng Cảnh sát kinh tế CATP cũng đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về an toàn thực phẩm; khuyến cáo người dân lựa chọn sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, không tiếp tay cho thực phẩm bẩn lưu thông trên thị trường và kịp thời phản ánh, cung cấp thông tin cho cơ quan chức năng khi phát hiện hành vi vi phạm.

Với phương châm “xử lý nghiêm, không có vùng cấm”, Phòng Cảnh sát kinh tế CATP Đà Nẵng sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra, chủ động nắm tình hình, kịp thời phát hiện, đấu tranh hiệu quả với các hành vi vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm; góp phần bảo vệ sức khỏe Nhân dân và xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh trên địa bàn thành phố.

