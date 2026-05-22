HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Khám xét khẩn cấp, bắt cán bộ thuế Trần Minh Trường

Trang Anh
|

Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở, nơi làm việc của Trần Minh Trường, thu được nhiều hồ sơ tài liệu có liên quan và nhiều sổ tiết kiệm.

Ngày 22/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Cần Thơ cho biết đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành Lệnh tạm giam đối với Trần Minh Trường (sinh năm 1982, ngụ tại phường Hưng Phú, thành phố Cần Thơ) để điều tra về hành vi “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”. Các quyết định và lệnh nêu trên đã được Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn theo quy định pháp luật.

Trước đó, từ ngày 09/4/2026 đến ngày 17/4/2026, Tổ kiểm tra thuế số 1 thuộc Thuế Cơ sở 2 do Trần Minh Trường làm Tổ trưởng được phân công tiến hành kiểm tra thuế tại Công ty TNHH Nông nghiệp X (địa chỉ tại phường Hưng Phú, thành phố Cần Thơ), do ông H. M. T làm Giám đốc, cùng tham gia đoàn kiểm tra còn có 2 công chức thuộc Tổ kiểm tra thuế số 1.

Trần Minh Trường cùng tang vật bị bắt quả tang - Ảnh: Công an Cần Thơ Trần Minh Trường cùng tang vật bị bắt quả tang - Ảnh: Công an Cần Thơ

Quá trình kiểm tra, đoàn đã lập biên bản kiểm tra nhưng không giao cho doanh nghiệp theo quy định. Sau đó, đến ngày 05/5/2026, Trần Minh Trường thông báo với ông H. M. T - Giám đốc Công ty TNHH Nông nghiệp X. rằng doanh nghiệp có nhiều lỗi vi phạm về thuế và có thể bị xử phạt với số tiền rất lớn.

Theo nội dung tố giác, trong quá trình kiểm tra, Trường phát hiện một số lỗi, nên chủ động đề cập với ông H. M. T là công ty của ông H. M. T kê khai nộp thiếu khoảng 250 triệu đồng, để tránh bị xử phạt nặng, Trường sẽ ghi nhận một số lỗi nhẹ để phạt số tiền 65 triệu đồng, còn lại 185 triệu giao lại cho Trường, sau đó Trường nhiều lần gọi điện hối thúc ông H. M. T giao tiền, do bức xúc, nên ông T đã làm đơn tố giác gửi đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ.

Theo sự sắp xếp của Trường, khoảng 17 giờ ngày 18/5/2026, ông T đến quán cà phê trên đường Lê Nhật Tảo, phường Hưng Phú để giao tiền. Đến khoảng 17 giờ 15 phút cùng ngày, lực lượng Công an thành phố Cần Thơ đã bắt quả tang Trần Minh Trường đang nhận số tiền 100 triệu đồng từ ông H. M. T bên trong xe ôtô hiệu Vios biển kiểm soát 95A-026.61 đỗ trước một quán cà phê.

Công an khám xét nơi làm việc của bị can - Ảnh: Công an Cần Thơ

Cơ quan điều tra đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang, thu giữ tang vật cùng nhiều tài liệu có liên quan phục vụ công tác điều tra.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở, nơi làm việc của Trần Minh Trường, quá trình khám xét thu được nhiều hồ sơ tài liệu có liên quan và nhiều sổ tiết kiệm của Trường.

Hiện vụ án đang được Công an thành phố Cần Thơ tiếp tục điều tra, làm rõ vai trò của các cá nhân liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.

Lộ diện kẻ cầm đầu trong chuyên án ma túy cực lớn Công an TP HCM phá, bắt 140 đối tượng
Khám xét khẩn cấp, bắt cán bộ thuế Trần Minh Trường - Ảnh 3.Vụ đánh nữ sinh trong nhà vệ sinh: Khởi tố 2 sinh viên Nguyễn Thị Lan Phương và Lê Dương Bảo Ngọc

Sau khi xuất hiện trên mạng xã hội, đoạn video ghi cảnh nữ sinh bị đánh hội đồng trong nhà vệ sinh đã nhanh chóng lan truyền, gây bức xúc trong dư luận.

Tags

báo công an

tin hình sự

Tin nóng trong ngày

Tin ngắn

báo mới

Phụ nữ

nhận hối lộ

cán bộ thuế

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Danh tính đối tượng bán ma túy cho ca sĩ Long Nhật, Sơn Ngọc Minh

Danh tính đối tượng bán ma túy cho ca sĩ Long Nhật, Sơn Ngọc Minh

01:02
Cận cảnh giây phút "giăng mẻ lưới" tóm gọn hơn 100 người liên quan ma túy: Nghẹt thở như phim hành động

Cận cảnh giây phút "giăng mẻ lưới" tóm gọn hơn 100 người liên quan ma túy: Nghẹt thở như phim hành động

02:10
Cận cảnh dàn khí tài khủng trong màn tập trận phô diễn bộ ba sức mạnh hạt nhân của Nga

Cận cảnh dàn khí tài khủng trong màn tập trận phô diễn bộ ba sức mạnh hạt nhân của Nga

00:51
Cảnh tượng lạ lùng chưa từng có tại chốt kiểm tra nồng độ cồn của CSGT

Cảnh tượng lạ lùng chưa từng có tại chốt kiểm tra nồng độ cồn của CSGT

01:08
Cận cảnh thời điểm bắt giữ ca sĩ Long Nhật và hơn 70 người khác trong đường dây ma tuý đặc biệt lớn

Cận cảnh thời điểm bắt giữ ca sĩ Long Nhật và hơn 70 người khác trong đường dây ma tuý đặc biệt lớn

01:12
Tiết lộ vị trí 3 khu tái định cư cho hơn 70.000 hộ dân ở dự án trục cảnh quan sông Hồng hơn 700.000 tỷ đồng

Tiết lộ vị trí 3 khu tái định cư cho hơn 70.000 hộ dân ở dự án trục cảnh quan sông Hồng hơn 700.000 tỷ đồng

01:44
Xe máy điện mới ra mắt: Cốp to hơn gấp 3 lần Honda Lead, chạy 140km/sạc

Xe máy điện mới ra mắt: Cốp to hơn gấp 3 lần Honda Lead, chạy 140km/sạc

01:25
VinFast VF 8 mới ra mắt: Sạc dưới 30 phút, chạy 500 km, nâng cấp công nghệ ADAS

VinFast VF 8 mới ra mắt: Sạc dưới 30 phút, chạy 500 km, nâng cấp công nghệ ADAS

01:48
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại