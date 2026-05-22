Vụ đánh hội đồng dã man thiếu nữ trong nhà vệ sinh: Khởi tố 2 nữ sinh SN 2010

Trang Anh
|

Sau khi xuất hiện trên mạng xã hội, đoạn video ghi cảnh nữ sinh bị đánh hội đồng trong nhà vệ sinh đã nhanh chóng lan truyền, gây bức xúc trong dư luận.

Liên quan vụ nữ sinh bị hành hung xảy ra tại Trường Cao đẳng nghề Việt - Xô số 1, phường Xuân Hòa, tỉnh Phú Thọ, ngày 22/5/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra công an tỉnh đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Lan Phương (SN 2010) và Lê Dương Bảo Ngọc (SN 2010) về tội “Gây rối trật tự công cộng” theo khoản 1, Điều 318 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, ngày 20/5/2026, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, lực lượng Công an phát hiện tài khoản Facebook “An Ruby” đăng tải đoạn video ghi lại cảnh một nữ sinh bị nhóm học sinh hành hung tại khu vực nhà vệ sinh của nhà trường. Sau khi xuất hiện trên mạng xã hội, đoạn video nhanh chóng lan truyền, gây bức xúc trong dư luận.

Đối tượng tại Cơ quan điều tra - Ảnh: Công an Phú Thọ

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương xác minh, điều tra, làm rõ vụ việc và các đối tượng liên quan.

Kết quả điều tra bước đầu xác định, chiều 19/5/2026, tại khu vực nhà vệ sinh tầng 8 nhà đa năng Trường Cao đẳng nghề Việt - Xô số 1, do mâu thuẫn cá nhân, 4 đối tượng gồm Nguyễn Thị Lan Phương, Nguyễn Khánh L., Lê Dương Bảo Ngọc và Nguyễn Thanh H. đã có hành vi túm tóc, đánh, tát nhiều lần đối với em V.N.K.

Các đối tượng tại cơ quan điều tra - Ảnh: Công an Phú Thọ

Hậu quả, em V.N.K bị thương tích và phải điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (Hà Nội). Đáng chú ý, toàn bộ diễn biến vụ việc còn bị quay lại bằng điện thoại cá nhân rồi phát tán lên mạng xã hội.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra đang tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi của các đối tượng liên quan để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Lộ diện kẻ cầm đầu trong chuyên án ma túy cực lớn Công an TP HCM phá, bắt 140 đối tượng
