Công an TP HCM phá chuyên án ma túy lớn, bắt 140 đối tượng, lộ diện kẻ cầm đầu

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP HCM ngày 22/5 cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam tổng cộng 140 bị can về các hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy”, “Tàng trữ trái phép chất ma túy” và “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Theo đó, từ 1 đối tượng nghiện, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy Công an TP HCM tiếp tục “lần theo dòng chảy của ma túy”, xác lập chuyên án, huy động các lực lượng, phương tiện, sử dụng các biện pháp nghiệp vụ truy xét mở rộng bắt thêm 139 đối tượng.

Trong đó, 105 đối tượng bị khởi tố về các hành vi mua bán, vận chuyển, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. 35 đối tượng bị đưa đi cai nghiện bắt buộc.

Các bị can trong đường dây ma túy- Ảnh: VTV

Tang vật thu giữ gồm hơn 9 kg ma túy tổng hợp các loại, 11 cân tiểu ly, 40 bộ dụng cụ sử dụng ma túy, 2 ô tô, nhiều xe máy, hơn 70 điện thoại di động cùng nhiều tài liệu, vật chứng liên quan.

Cụ thể, vào Quý 2/2026, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phát hiện nổi lên 01 đối tượng nghiện và mua bán trái phép ma túy nhỏ lẻ, hoạt động tại khu vực các phường Bến Cát, Thới Hòa, Bình Dương, Thủ Dầu Một, Phú Lợi, Thuận Giao, An Phú tên Đặng Phan Thanh Tùng, từ đó xác định thêm nhiều mắt xích, đối tượng nghi vấn.

Phòng PC04 đã báo cáo đồng chí Giám đốc Công an Thành phố chỉ đạo xác lập chuyên án VA0126Đ để tiến hành bắt cả đường dây tội phạm.

Hàng loạt đối tượng bị bắt giữ - Ảnh: VTV9

Từ đấu mối là Đặng Phan Thanh Tùng, Phòng PC04 đã bắt gọn 03 đối tượng đầu trên bán ma túy cho Tùng; xác định và xử lý 12 phân nhánh đầu dưới mua mua túy từ Tùng để tổ chức sử dụng trái phép và bán cho các đối tượng nghiện đơn lẻ.

Quá trình điều tra xác định có 3 đối tượng đầu trên bán ma túy cho Tùng. Cơ quan công an cũng làm rõ 12 phân nhánh phía dưới mua ma túy từ Tùng để tổ chức sử dụng trái phép hoặc bán lại cho người nghiện. Theo cơ quan công an, các đối tượng hoạt động lưu động, phức tạp, liên tỉnh. Địa bàn liên quan trải rộng tại khu vực phía Nam và Tây Nguyên.

Từ một thông tin về đầu mối mua bán lớn, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã bố trí lực lượng đón lõng. Lực lượng chức năng bắt quả tang một đối tượng đang vận chuyển hơn 5 kg ma túy từ Tây Nguyên vào TP Hồ Chí Minh để tiêu thụ. Cơ quan công an cho biết nhiều đối tượng có vai trò cảnh giới, giúp sức, che giấu hoạt động phạm tội cũng bị phát hiện và xử lý theo quy định.

Ngày 15/4/2026, Đội 3, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy bắt giữ Tùng khi đối tượng đang vận chuyển ma túy đi tiêu thụ. Từ đầu mối này, lực lượng công an tiếp tục mở rộng điều tra. Nhiều tổ công tác được triển khai đồng loạt để truy xét các đối tượng liên quan.

Hàng loạt người nổi tiếng bị bắt vì ma túy

Trước đó, ngày 20/5, Công an TP HCM cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam 71 bị can về các hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy”, “Tàng trữ trái phép chất ma túy” và “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”; đồng thời phối hợp Công an phường xử lý hành chính 03 đối tượng theo quy định pháp luật.

Công an đã bắt giữ ca sĩ Long Nhật, tên thật là Đinh Long Nhật (sinh năm 1967; trú phường Phú Xuân, tỉnh Thừa Thiên Huế; chỗ ở: 704 lô C Chung cư Tân Tạo, phường Tân Tạo, TP. Hồ Chí Minh; nghề nghiệp) và ca sĩ Sơn Ngọc Minh (sinh năm 1990; HKTT: 259 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Ninh Kiều, TP. Cần Thơ; nghề nghiệp: ca sĩ, nghệ danh Sơn Ngọc Minh, cựu thành viên nhóm nhạc VMusic).

Hàng loạt đối tượng bị bắt trong đường dây ma túy - Ảnh: Công an TPHCM

Trước đó, ngày 16/5, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Hải Phòng đã ra quyết định khởi tố, lệnh bắt tạm giam đối với Lê Ánh Nhật (ca sĩ Miu Lê, 35 tuổi, trú TP HCM) cùng Vũ Khương An (31 tuổi, quốc tịch Việt Nam và Canada) về hành vi Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; Trần Minh Trang (30 tuổi, trú Hà Nội) bị khởi tố tội Không tố giác tội phạm.

Mở rộng điều tra, công an tạm giữ hình sự Đặng Huy Việt (42 tuổi, trú phường Hoàng Mai, Hà Nội) về hành vi Mua bán trái phép chất ma túy.

Cùng với 3 người đã bị khởi tố hôm 10/5, hiện vụ án có tổng 7 bị can.