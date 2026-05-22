HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Tạm giữ hình sự Đào Thanh Hương vụ cầm dao đuổi nhân viên

Trang Anh
|

Đào Thanh Hương hò hét, chửi bới nhân viên rồi lấy 1 con dao bầu cùng Dũng đuổi theo Luật khiến Luật bỏ chạy và bị ngã.

Cơ quan CSĐT Công an thành phố Hà Nội ngày 21/5 cho biết đã tạm giữ hình sự 05 đối tượng để điều tra hành vi gây rối trật tự công cộng trên địa bàn phường Giảng Võ.

Trước đó, vào hồi 16 giờ 45 phút ngày 12/5/2026, tại quán bia trên phố Ngọc Khánh, phường Giảng Võ, Trần Quốc Dũng (SN 1980; trú tại: Giảng Võ, Hà Nội) đến uống bia thì xảy ra mâu thuẫn với nhóm nhân viên quán gồm Nguyễn Hữu Đồng (SN 1996; quê Thanh Hoá), Đỗ Văn Luật (SN 1980; quê Ninh Bình), Đặng Văn Bình (SN 2000; quê Lào Cai).

Các đối tượng Đỗ Văn Luật, Đặng Văn Bình, Nguyễn Hữu Đồng -Ảnh: CA Hà Nội

Hai bên lời qua, tiếng lại, sau đó Dũng tát vào mặt Đồng dẫn đến các đối tượng xô xát với nhau. Dũng gọi điện cho Đào Thanh Hương (SN 1980; trú tại: Thanh Xuân, Hà Nội) đến hỗ trợ. Khi đến quán, Hương hò hét, chửi bới nhân viên rồi lấy 01 con dao bầu cùng Dũng đuổi theo Luật khiến Luật bỏ chạy và bị ngã.

Đối tượng Trần Quốc Dũng và Đào Thanh Hương - Ảnh: CA Hà Nội

Ngay sau khi nhận được thông tin, Công an phường Giảng Võ đã có mặt tại hiện trường và bắt giữ các đối tượng.

Căn cứ vào tài liệu thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Hà Nội đã tạm giữ hình sự 05 đối tượng trên để điều tra hành vi gây rối trật tự công cộng.

Hiện, Công an phường Giảng Võ đang củng cố hồ sơ, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Khởi tố kẻ cầm đầu Lê Việt Trinh SN 1999 và loạt nhân viên được trả lương 12-17 triệu đồng/tháng
Tags

báo công an

tin hình sự

Tin nóng trong ngày

công an hà nội

Tin ngắn

báo mới

Phụ nữ

Công an phường Giảng Võ

phường Giảng Võ

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Tiết lộ vị trí 3 khu tái định cư cho hơn 70.000 hộ dân ở dự án trục cảnh quan sông Hồng hơn 700.000 tỷ đồng

Tiết lộ vị trí 3 khu tái định cư cho hơn 70.000 hộ dân ở dự án trục cảnh quan sông Hồng hơn 700.000 tỷ đồng

01:44
Ám ảnh khoảnh khắc máy bay rơi động cơ trong lúc cất cánh khiến 15 người thiệt mạng

Ám ảnh khoảnh khắc máy bay rơi động cơ trong lúc cất cánh khiến 15 người thiệt mạng

00:47
Cận cảnh thời điểm bắt giữ ca sĩ Long Nhật và hơn 70 người khác trong đường dây ma tuý đặc biệt lớn

Cận cảnh thời điểm bắt giữ ca sĩ Long Nhật và hơn 70 người khác trong đường dây ma tuý đặc biệt lớn

01:12
Cảnh tượng lạ lùng chưa từng có tại chốt kiểm tra nồng độ cồn của CSGT

Cảnh tượng lạ lùng chưa từng có tại chốt kiểm tra nồng độ cồn của CSGT

01:08
Dự án vượt biển độc đáo, 'xịn xò' nhất Việt Nam, top đầu khu vực do Vingroup xây dựng sắp có thay đổi lớn?

Dự án vượt biển độc đáo, 'xịn xò' nhất Việt Nam, top đầu khu vực do Vingroup xây dựng sắp có thay đổi lớn?

01:23
Một con voi bị ngã trong lúc hỗn chiến dữ dội, đè tử vong nữ du khách

Một con voi bị ngã trong lúc hỗn chiến dữ dội, đè tử vong nữ du khách

00:38
Xe máy điện mới ra mắt: Cốp to hơn gấp 3 lần Honda Lead, chạy 140km/sạc

Xe máy điện mới ra mắt: Cốp to hơn gấp 3 lần Honda Lead, chạy 140km/sạc

01:25
VinFast VF 8 mới ra mắt: Sạc dưới 30 phút, chạy 500 km, nâng cấp công nghệ ADAS

VinFast VF 8 mới ra mắt: Sạc dưới 30 phút, chạy 500 km, nâng cấp công nghệ ADAS

01:48
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại