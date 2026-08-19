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Mang dao phóng lợn náo loạn đường phố ở Huế, nhóm đối tượng bị khởi tố

Ngọc Văn
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Mang dao phóng lợn, chạy xe lạng lách và gây náo loạn đường phố ở TP. Huế lúc rạng sáng, 4 thanh thiếu niên đã bị khởi tố về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Ngày 19/8, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP. Huế cho biết vừa vào cuộc điều tra, làm rõ hành vi của nhóm thanh thiếu niên mang hung khí, điều khiển xe mô tô chạy tốc độ cao, lạng lách trên nhiều tuyến đường, gây mất an ninh trật tự.

Nhóm đối tượng tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Nhóm đối tượng liên quan gồm Hồ Ngọc Nhật Q. (SN 2009), Bùi Nguyễn Gia K. (SN 2009), Trần Anh T. (SN 2010), Nguyễn Trung D. (SN 2010), Lê Võ Đức M. (SN 2010), Văn Viết H. (SN 2010), Cao Vương H. (SN 2011) và Trần Quốc L. (SN 2012), cùng trú trên địa bàn TP. Huế.

Theo điều tra ban đầu, trước đó, Hồ Ngọc Nhật Q. nhắn tin rủ Bùi Nguyễn Gia K. chạy xe lạng lách trên đường phố. Sau đó, Q. tiếp tục rủ Trần Anh T. tham gia. T. rủ thêm Cao Vương H. và Trần Quốc L., đồng thời đến khu vực chân cầu Tuần lấy hai dao phóng lợn tự chế đã chuẩn bị từ trước.

Tại khu vực đồi Vọng Cảnh, nhóm tiếp tục tập trung và lôi kéo thêm Nguyễn Trung D., Lê Võ Đức M. tham gia. Mang theo hung khí, các đối tượng điều khiển nhiều xe mô tô chạy tốc độ cao qua các tuyến đường Ngự Bình, Điện Biên Phủ, Nguyễn Huệ, Hùng Vương, An Dương Vương, Âu Cơ và khu vực siêu thị AEON Mall Huế.

Các đối tượng liên quan vụ án và tang vật xe máy dùng gây rối trật tự công cộng. Ảnh CACC

Trong quá trình di chuyển, nhóm tiếp tục rủ thêm Văn Viết H. nhập hội. Sau đó, khoảng 15 thanh thiếu niên đi trên 7 xe mô tô tạo thành đoàn, mang theo dao phóng lợn, lạng lách, đánh võng, gây náo loạn trên nhiều tuyến phố.

Khi đến khu vực đường Hùng Vương trước chợ An Cựu, nhóm này bị một nhóm thanh niên khác khiêu khích nên quay xe truy đuổi. Đến nút giao Hùng Vương - Bà Triệu - Nguyễn Huệ, do chạy tốc độ cao và không làm chủ tay lái, xe do Hồ Ngọc Nhật Q. điều khiển đã tông vào cột biển báo trên dải phân cách rồi tự ngã.

Sau vụ tai nạn, một số đối tượng đưa Q. đi cấp cứu, những người còn lại nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Dưới sự chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an TP. Huế, Phòng Cảnh sát Hình sự đã phối hợp với Phòng Cảnh sát Giao thông và công an các địa phương khẩn trương truy xét, làm rõ hành vi của nhóm đối tượng.

Căn cứ kết quả điều tra, Công an TP. Huế đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Trần Anh T., Hồ Ngọc Nhật Q., Nguyễn Trung D. và Bùi Nguyễn Gia K. về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Đối với các đối tượng còn lại, cơ quan công an tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định pháp luật.

Công an xác minh 400.000.000 đồng tiền mặt nằm trên đường ĐH57
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Phòng Cảnh sát Hình sự

đường Hùng Vương

Công an TP. Huế

dao phóng lợn

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