Công an xác minh 400.000.000 đồng tiền mặt nằm trên đường ĐH57

Chị Bùi Thị Duyên nhặt được túi chứa 400 triệu đồng trên đường ĐH57, sau đó giao công an xác minh và trao trả toàn bộ số tiền cho cụ ông 80 tuổi đánh rơi.

Ngày 18/8, Công an xã Việt Tiến, tỉnh Hưng Yên cho biết đơn vị vừa hỗ trợ xác minh, trao trả số tiền 400 triệu đồng cùng một chiếc ví cho người đàn ông 80 tuổi sau khi số tài sản này bị đánh rơi trên đường.

Trước đó, chiều 17/8, chị Bùi Thị Duyên (SN 1993, trú thôn Cao Quán, xã Việt Tiến) di chuyển trên đường ĐH57, hướng từ xã Việt Tiến đi xã Khoái Châu thì phát hiện một chiếc túi bị rơi bên đường.

Kiểm tra bên trong, chị Duyên phát hiện chiếc túi có một chiếc ví cùng rất nhiều tiền mặt. Nhận thấy đây là số tài sản có giá trị lớn và có thể do người khác sơ ý đánh rơi, chị Duyên đã mang toàn bộ tài sản đến trụ sở Công an xã Việt Tiến trình báo, nhờ tìm chủ nhân.

Chị Duyên trao trả lại tài sản cho ông Khải trước sự chứng kiến của cán bộ, chiến sĩ Công an xã Việt Tiến. Ảnh: Công an tỉnh Hưng Yên

Qua kiểm tra, số tài sản chị Duyên bàn giao gồm một chiếc ví và 400 triệu đồng tiền mặt. Công an xã Việt Tiến sau đó tiến hành xác minh, tìm kiếm người đánh rơi. Chỉ sau thời gian ngắn, lực lượng công an xác định chủ nhân số tài sản là ông Nguyễn Văn Khải (SN 1946, trú xã Châu Ninh, tỉnh Hưng Yên). Ông Khải được liên hệ và mời đến trụ sở Công an xã Việt Tiến để làm thủ tục nhận lại tài sản.

Sau khi hoàn tất các thủ tục cần thiết, chị Bùi Thị Duyên đã trực tiếp trao trả chiếc ví cùng toàn bộ số tiền 400 triệu đồng cho ông Khải trước sự chứng kiến của cán bộ, chiến sĩ Công an xã Việt Tiến.

Nhận lại số tài sản tưởng chừng đã mất, ông Khải không giấu được sự xúc động. Theo ông, đây là số tiền có ý nghĩa quan trọng đối với gia đình. Ông cũng gửi lời cảm ơn đến chị Duyên vì hành động trung thực, đồng thời bày tỏ sự trân trọng trước tinh thần trách nhiệm, nhanh chóng của lực lượng Công an xã Việt Tiến trong việc xác minh và tìm lại chủ nhân số tài sản.

Hành động của chị Bùi Thị Duyên cùng sự vào cuộc kịp thời của Công an xã Việt Tiến đã góp phần lan tỏa câu chuyện đẹp về lòng trung thực và tinh thần trách nhiệm trong cuộc sống.



