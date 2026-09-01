Mang 10 chiếc bánh trung thu tự làm về ra mắt nhà bạn trai, tôi nóng ran mặt khi bà nội anh cắt thử rồi phán một câu đau điếng

Mẹ anh có vẻ tinh tế hơn.

Nghỉ lễ năm nay, tôi được bạn trai đưa về nhà ra mắt. Tôi đã hồi hộp từ cả tuần trước, cứ nghĩ mãi không biết nên mua gì làm quà cho gia đình anh. Cuối cùng, tôi quyết định tự làm bánh trung thu.

Tôi vốn thích làm bánh nên dành gần như cả cuối tuần để chuẩn bị. Tôi làm 10 chiếc, chia thành nhiều vị đang được giới trẻ yêu thích như lava trứng muối, matcha đậu đỏ, chocolate hạt dẻ, mochi trà xanh… Tôi còn đóng từng chiếc vào hộp cho đẹp mắt.

Tôi nghĩ quà tự tay làm sẽ thể hiện thành ý hơn là mua đại một hộp bánh ngoài cửa hàng. Vậy mà khi mang đến nhà bạn trai, tôi lại cảm thấy mình có lẽ đã chọn sai.

Bà nội anh là người đầu tiên mở hộp bánh. Bà nhìn một hồi rồi hỏi đây có phải bánh trung thu không? Tôi vui vẻ giải thích từng loại nhân, còn chưa kịp nói hết thì bà đã bảo bánh trung thu thì phải có nhân thập cẩm, phải có vị lá chanh, còn các loại gì đó khác đều là tạp nham.

Sau đó bà cắt một chiếc ra ăn thử. Bà nhai được vài miếng rồi đặt xuống, nhận xét thẳng rằng không ngon, nhân "chả ra làm sao", vỏ cũng chẳng thơm như bánh truyền thống. Với bà, những thứ này không thể gọi là bánh trung thu.

Tôi ngồi bên cạnh mà mặt nóng ran. 10 chiếc bánh tôi mất bao nhiêu công sức làm, từ nhào bột, sên nhân đến nướng từng mẻ, vậy mà chỉ trong vài phút đã bị chê không ra gì.

Mẹ anh có vẻ tinh tế hơn. Bà không ăn nhưng cũng chẳng chê, chỉ nhẹ nhàng bảo mỗi người một khẩu vị, người trẻ thích những loại mới thì cũng bình thường.

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Tôi cứ nghĩ chuyện bánh là hết nhưng trong bữa cơm sau đó, tôi mới thấy bà nội anh quả thực rất khó tính.

Tôi mặc một chiếc váy dài khá kín đáo nhưng bà vẫn nhận xét con gái về ra mắt mà ăn mặc như đi chơi. Tôi gắp thức ăn trước cho mình thì bà nhắc con gái phải biết chờ người lớn gắp rồi mới được gặp theo. Tôi cầm điện thoại xem tin nhắn công việc, bà cũng tỏ vẻ không hài lòng, cho rằng về nhà người yêu thì phải bỏ điện thoại xuống.

Có những chuyện rất nhỏ thôi, nhưng cách bà nói khiến tôi liên tục cảm thấy mình đang làm sai, mình bị bắt bẻ.

Bạn trai tôi có vẻ cũng biết tính bà nên chỉ khuyên tôi đừng để bụng. Anh bảo bà lớn tuổi, sống theo nếp cũ, khó thay đổi. Tôi hiểu nhưng hiểu không có nghĩa là tôi không buồn. Tôi vốn đã cố gắng chuẩn bị thật kỹ cho lần đầu về nhà anh. Tôi chỉ muốn tạo ấn tượng tốt, vậy mà cuối cùng cái gì cũng không thành.

Trên đường về, tôi cứ nghĩ mãi. Nếu sau này chúng tôi cưới nhau mà phải sống chung với bà thì sao? Hôm nay chỉ là 10 chiếc bánh và vài chuyện trong một ngày ra mắt mà tôi đã thấy mệt mỏi như vậy.

Tôi không sợ một người lớn tuổi khó tính. Tôi chỉ sợ mình sẽ phải sống cả đời trong cảm giác lúc nào cũng phải dè chừng. Nghĩ đến đó, tôi bỗng thấy cuộc hôn nhân mà trước đây mình từng háo hức chờ đợi trở nên đáng sợ hơn rất nhiều.