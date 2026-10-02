Màn vệ sinh chiếu trúc đang viral với gần 4 triệu người Việt vào xem

Bài đăng của một tài khoản trên TikTok đang thu hút sự chú ý của người xem khi chia sẻ màn vệ sinh 1 chiếc chiếu trúc.

Chiếu trúc là món đồ quen thuộc trong nhiều gia đình, nhất là vào những ngày hè nóng bức nhờ cảm giác mát mẻ, dễ chịu khi nằm. Độ tiện lợi thì khỏi bàn, nhưng đến công đoạn vệ sinh, không ít người lại phải đau đầu bởi mang nguyên chiếc chiếu đi giặt đã đủ nặng và cồng kềnh, gặp nước lại càng khó xoay xở. Chưa kể kích thước lớn khiến việc chà rửa từng góc cũng mất không ít thời gian. Vậy nhưng, sự “nan giải” ấy dường như vẫn chưa là gì với một số gia chủ khi có người còn nghĩ ra cách làm sạch khiến dân tình phải tròn mắt vì độ tỉ mỉ.

Cụ thể, mới đây, một bài đăng chia sẻ màn vệ sinh chiếu trúc đã thu hút gần 4 triệu lượt xem trên TikTok, khiến dân tình không khỏi bất ngờ trước cách làm sạch vô cùng tận tâm của gia chủ. Chỉ với 6 bức ảnh, bài đăng nhanh chóng viral khi hé lộ quy trình vệ sinh chiếu tỉ mỉ đến mức tháo rời từng sợi cước, tách từng hạt trúc rồi đem rửa riêng từng chiếc.

Thay vì chỉ lau hoặc giặt nguyên tấm chiếu như cách thông thường, chủ nhân bài đăng đã tháo toàn bộ phần dây cước liên kết, biến chiếc chiếu lớn thành hàng nghìn hạt trúc nhỏ để làm sạch từng chiếc. Theo đó, một chiếc chiếu trúc kích thước khoảng 1,6 x 2m có thể gồm 3.600 đến hơn 4.000 nan trúc. Ở phần bình luận của bài đăng, dân tình không khỏi choáng ngợp trước độ kỳ công của màn vệ sinh này, nhiều người thừa nhận chỉ nhìn số lượng hạt trúc được tháo ra thôi cũng đã thấy “mệt thay” cho gia chủ.

Sau quá trình ngồi tỉ mỉ cắt từng sợi cước và thu gom toàn bộ hạt trúc trong chiếc chiếu, gia chủ gom được 4 xô lớn đầy hạt trúc. Đến đây, công đoạn tiếp theo có phần đơn giản hơn: chỉ cần đổ đầy nước vào từng xô, rửa kỹ để làm sạch các hạt trúc trước khi đem phơi khô và xâu lại thành chiếc chiếu như ban đầu.

Có một lưu ý đó là không nên ngâm hạt trúc trong nước quá lâu. Trúc là vật liệu có tính hút ẩm, việc tiếp xúc với nước trong thời gian dài có thể khiến hạt trúc bị trương nở, cong vênh hoặc phát sinh nứt khi khô lại. Vì vậy, nên rửa nhanh, tránh để nước đọng lâu và phơi khô hoàn toàn ở nơi thoáng gió trước khi lắp lại.

Khi toàn bộ nan trúc đã được vệ sinh sạch sẽ và làm khô, công đoạn tiếp theo là xâu lại từng hạt bằng cước để đưa chiếc chiếu trở về hình dáng ban đầu. Có thể thấy ở công đoạn này, gia chủ đã sử dụng một bộ cước mới thay cho phần dây cũ trong quá trình lắp lại chiếu.

Đây cũng là một trong những lý do khiến nhiều người lựa chọn cách vệ sinh chiếu trúc cầu kỳ, bởi khi tháo rời toàn bộ hạt trúc không chỉ giúp làm sạch kỹ từng chi tiết mà còn thuận tiện cho việc thay mới hệ thống dây cước đã cũ.

Sau thời gian dài sử dụng, phần cước có thể bám bụi, đứt đoạn, ngả màu hoặc kém chắc chắn, nên việc thay toàn bộ dây mới giúp các hạt trúc được liên kết chắc chắn hơn, đồng thời chiếc chiếu sau khi hoàn thiện cũng trông sạch sẽ và như được “làm mới” lại.

Không nằm ngoài dự đoán, chiếc chiếu trúc sau quá trình tháo rời, vệ sinh rồi xâu lại từng hạt đã “tái sinh” với diện mạo sạch sẽ, mới mẻ hơn nhưng vẫn vẹn nguyên kiểu dáng quen thuộc. Nhìn thành quả sau cùng, có thể thấy toàn bộ công sức và thời gian bỏ ra đều không hề uổng phí.

Với những món đồ có độ bền cao, đặc biệt là vật dụng đã gắn bó với gia đình suốt nhiều năm, giá trị đôi khi không chỉ nằm ở công năng mà còn ở sự thân thuộc và những kỷ niệm đi cùng năm tháng. Bởi vậy, thay vì vội vàng bỏ đi để mua món đồ mới, nhiều người vẫn sẵn sàng bỏ công sức làm sạch, sửa sang và chăm chút để những vật dụng cũ tiếp tục đồng hành trong cuộc sống.

Gợi ý một số cách vệ sinh chiếu trúc

- Tháo dây cước, tách từng hạt trúc: Đây là cách làm sạch cầu kỳ nhất, phù hợp với những ai muốn vệ sinh kỹ từng nan trúc hoặc đang có ý định thay mới toàn bộ dây cước do phần dây cũ bị đứt, giãn, sờn hoặc xuống cấp. Sau khi tháo rời, có thể rửa từng nan rồi phơi thật khô trước khi xâu lại bằng dây mới. Tuy nhiên, cách này khá tốn thời gian và công sức, đặc biệt với những chiếc chiếu có hàng nghìn nan trúc.

- Vệ sinh bằng khăn mềm và nước: Với cách đơn giản hơn, có thể chuẩn bị khăn bông mềm, chậu nước và một lượng nhỏ xà phòng dịu nhẹ pha loãng. Nhúng khăn, vắt thật ráo rồi lau và chà nhẹ từng khu vực trên mặt chiếu, sau đó dùng khăn sạch lau lại. Không nên ngâm cả chiếc chiếu trong nước hoặc sử dụng chất tẩy rửa quá mạnh bởi nước có thể đọng ở các khe, phần dây cước và khiến chiếu lâu khô.

- Vệ sinh khô, không cần dùng nhiều nước: Đây cũng là cách khá tiện nếu chiếu chỉ bám bụi, mồ hôi hoặc cần làm sạch định kỳ. Trước tiên có thể dùng khăn khô hoặc máy hút bụi để loại bỏ bụi bẩn, sau đó dùng khăn mềm hơi ẩm lau toàn bộ bề mặt. Cuối cùng, đem chiếu phơi ở nơi thông thoáng để hơi ẩm còn lại bay hết. Cách này giúp hạn chế việc chiếu bị ngấm nước, đặc biệt phù hợp khi không có điều kiện giặt và phơi một chiếc chiếu lớn.

Nguồn hình ảnh: TikTok @lampzim