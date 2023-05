Màn thay nữ chính "có ích" nhất màn ảnh Hàn: Cả tỷ suất người xem lẫn chất lượng đều bỏ xa phần 1

Tale of the Nine Tailed (Bạn Trai Tôi Là Hồ Ly) từng là tựa phim không mấy thành công về mặt danh tiếng. Thế nên khi khởi động phần 2, khán giả khá bất ngờ, không hiểu sao nhà đài lại đầu tư vào dự án này. Thế nhưng cho đến hiện tại, có thể thấy sự mạo hiểm của nhà đài là hoàn toàn đúng và đã mang tới hiệu quả tích cực. Tale of the Nine Tailed 1938 nhận được nhiều phản ứng tốt, thành công hơn hẳn so với phần 1. Và công lớn lại đến từ nữ chính Kim So Yeon.

Jo Bo Ah

Kim So Yeon

Màn thay nữ chính từng gây nhiều ý kiến trái chiều

Ở phần 1, người vào vai nữ chính là diễn viên trẻ Jo Bo Ah. Nhìn chung câu chuyện về tình yêu vượt thời gian giữa hai nhân vật chính rất hay nhưng màn thể hiện của Jo Bo Ah lại là một điểm trừ lớn. Khán giả không hài lòng trước biểu cảm thiếu linh hoạt cũng như đôi mắt lúc nào cũng trợn tròn của cô.

Jo Bo Ah từng bị chê diễn xuất

Không thực sự hài lòng với Jo Bo Ah là vậy nhưng khi nghe tin phần 2 thay nữ chính thành Kim So Yeon, nhiều người vẫn thấy khó chịu. Bởi ở phần 1, chuyện tình giữa hai nhân vật chính đã đi đến hồi kết đẹp, nếu thay nữ chính đồng nghĩa với việc phim có thêm một nhân vật mới nhưng kịch bản lại chẳng thể xây dựng tuyến tình cảm nam nữ.

Suốt quá trình từ khi công bố diễn viên mới đến cận ngày phát sóng, nhiều người vẫn không hài lòng với sự thay đổi đột ngột của ekip làm phim. Thậm chí khán giả còn mong mỏi sự trở lại của Jo Bo Ah dù trước đó từng không thích diễn xuất của cô.

Nhưng kết quả vượt ngoài mong đợi

Dĩ nhiên tranh cãi là vậy nhưng so về diễn xuất, Kim So Yeon, với kinh nghiệm làm nghề hơn 20 năm, thì vẫn xuất sắc hơn hẳn đàn em. Chính bởi vậy dễ hiểu khi lên phim, cô mang đến một màn diễn xuất vô cùng ấn tượng, thậm chí còn xuất sắc hơn hẳn so với hai nam chính là Lee Dong Wook và Kim Bum.

Nhân vật của cô cũng không liên quan gì đến nữ chính phần 1, khi chuyện phim quay ngược về bối cảnh năm 1938, nên khán giả hoàn toàn không phải gặp cảnh nội dung chồng chéo, khó hiểu. Và dù không phát triển tuyến tình yêu nam - nữ giữa hai nhân vật chính nhưng phản ứng hoá học của Kim So Yeon và Lee Dong Wook vẫn khiến khán giả "mê đắm".

Giữa họ là một tình mối quan hệ đặc biệt, khi là đồng minh, lúc lại đối đầu. Đặc biệt Hong Joo (Kim So Yeon) còn có những màn thả thính hài hước khiến khán giả cười mệt còn Lee Yeon (Lee Dong Wook) thì bất lực.

Màn thể hiện tuyệt vời của Kim So Yeon khiến cho phim nhận được sự chú ý lớn từ khán giả. Trên mạng xã hội, những trích đoạn xoay quanh những màn đối đáp của Kim So Yeon và Lee Dong Wook nhận được rất sự tương tác lớn.

Đặc biệt, sự góp mặt của Kim So Yeon cũng khiến tỷ suất người xem phần 2 tăng mạnh so với phần 1. Cụ thể phần 1 khá kém tiếng khép lại với rating 5,8% trong khi phần 2 lại mở màn với con số 6,5%. Hiện rating phim giữ ở mức bình ổn dù phải đối đầu với loạt phim hot cuối tuần là Doctoc Cha và Người Thầy Y Đức 3.

Vậy mới nói thay nữ chính chính là quyết định sáng suốt nhất của ekip Tale of the Nine Tailed!

