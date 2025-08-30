Mãn nhãn 'hổ mang chúa' Su-30MK2 thả bẫy nhiệt trên bầu trời Hà Nội MINH ĐỨC | 30/08/2025 12:38 Báo lỗi cho Soha Những chiếc tiêm kích Su-30MK2 thả mồi bẫy nhiệt tuyệt đẹp trên bầu trời Hà Nội trong buổi tổng duyệt lễ diễu binh diễu hành A80 khiến nhiều người thích thú. Sáng 30/8, mở đầu buổi tổng duyệt diễu binh diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, biên đội máy bay chiến đấu và trực thăng của Không quân nhân dân Việt Nam bay đội hình qua Quảng trường Ba Đình. Trong đó, ấn tượng nhất là màn thả mồi bẫy nhiệt của biên đội Su-30MK2. Khi tới Quảng trường Ba Đình, biên đội 5 chiếc tiêm kích Su-30MK2 nhào lộn nhiều vòng, sau đó thả bẫy nhiệt trên bầu trời. Khoảnh khắc "hổ mang chúa" Su-30MK2 tách nhau, thả bẫy nhiệt trên không trung. Một chiếc bắn pháo mồi rồi vút lên hình xoắn ốc khiến người xem phấn khích thích thú. Mồi bẫy nhiệt là phần hệ thống phòng thủ chủ động, được thiết kế để bảo vệ máy bay trước các loại tên lửa phòng không sử dụng đầu dẫn hồng ngoại. Thiết kế này gắn ở đuôi tiêm kích Su-30MK2. Su-30MK2 là niềm tự hào và sức mạnh chủ lực của Không quân Nhân dân Việt Nam. Đây là dòng tiêm kích đa năng siêu âm hiện đại, hoạt động trong mọi điều kiện thời tiết, kiểm soát chặt chẽ không phận, tấn công hiệu quả các mục tiêu trên không, trên bộ, trên biển. Su-30MK2 là “lá chắn thép” bảo vệ vững chắc vùng trời, vùng biển, biên giới, hải đảo của Tổ quốc. Biên đội 6 chiếc Yak-130 lần lượt nhập đội hình, tạo thành hình tam giác cân. Biên đội trực thăng kéo cờ Đảng, cờ Tổ quốc bay qua Quảng trường Ba Đình. Những chiếc trực thăng thể hiện tinh thần thép và kỹ thuật hiện đại, khẳng định bản lĩnh, trí tuệ, sức mạnh chiến đấu của Không quân Nhân dân Việt Nam anh hùng. Cựu chiến binh tặng đồng đội quà đặc biệt của 'Trở về thời khắc thiêng liêng' Tags tiêm kích trực thăng không quân Su-30MK2 Theo VTC News Copy link Link bài gốc Lấy link https://vtcnews.vn/man-nhan-ho-mang-chua-su-30mk2-tha-bay-nhiet-tren-bau-troi-ha-noi-ar962721.html Đường dây nóng: 0943 113 999 Soha