Mãn nhãn 'hổ mang chúa' Su-30MK2 thả bẫy nhiệt trên bầu trời Hà Nội

Su-30MK2 là niềm tự hào và sức mạnh chủ lực của Không quân Nhân dân Việt Nam. Đây là dòng tiêm kích đa năng siêu âm hiện đại, hoạt động trong mọi điều kiện thời tiết, kiểm soát chặt chẽ không phận, tấn công hiệu quả các mục tiêu trên không, trên bộ, trên biển. Su-30MK2 là “lá chắn thép” bảo vệ vững chắc vùng trời, vùng biển, biên giới, hải đảo của Tổ quốc.