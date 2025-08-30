6h sáng, ông Đặng Giang Giang (Phú Thọ) là cựu chiến binh, đã một mình đi xe máy từ Phú Thọ tới Hà Nội để tham gia Triển lãm thành tựu đất nước “80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”.

Biết chương trình từ đợt đầu tiên nhưng hôm nay ông Giang mới sắp xếp được công việc để tham gia triển lãm và trải nghiệm tại khu trưng bày của Đài Tiếng nói Việt Nam.

Ông là vị khách số 888 tham gia hoạt động đeo kính VR, "trở về" ngày lịch sử 2/9/1945, lắng nghe Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Trải nghiệm VR đưa người tham quan trở về ngày 2/9/1945. (Ảnh: Mạnh Hùng)

Nhận món quà là chiếc áo "Trở về thời khắc thiêng liêng", phía sau là dòng chữ "Việt Nam - Độc lập - Tự do - Hạnh phúc", ông cho biết bản thân rất xúc động: "Đây là một món quà đặc biệt, tôi sẽ dành tặng cho đồng đội của tôi".

Khi được hỏi thêm lý do, ông Giang bộc bạch: "Tôi dành tặng cho đồng đội tôi, một thương binh, đã cùng chiến đấu bảo vệ hang Pác Pó - nơi Bác Hồ trở về vào năm 1941 trực tiếp lãnh đạo Cách mạng".

Chiếc áo với dòng chữ: "Việt Nam - Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" được BTC chương trình gửi tặng cựu chiến binh Đặng Giang Giang. (Ảnh: Mạnh Hùng)

Vào buổi chiều ngày thứ hai của triển lãm, hoạt động "Trở về thời khắc thiêng liêng" đã chào đón vị khách thứ 1.000.

Chị Lê Hồng Phương (Hà Nội) chờ nhiều tiếng đồng hồ để tham gia trải nghiệm VR. Chị cho biết cảm xúc như vỡ oà khi thấy hình ảnh Bác Hồ. "Tôi đã rưng rưng nước mắt. Để có được độc lập, hoà bình như hôm nay là sự hy sinh của các thế hệ đi trước", chị nói.

Thay mặt BTC chương trình, Phó Tổng Biên tập Phụ trách Báo điện tử VTC News Ngô Văn Hải gửi tặng phần quà ý nghĩa cho vị khách thứ 1.000 tới với "Trở về thời khắc thiêng liêng". (Ảnh: Mạnh Hùng)

Đến tham quan gian trưng bày của Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV), nhiều vị khách cũng nhận được những món quà ý nghĩa như ấn bản toàn văn Tuyên ngôn độc lập, quạt, khăn và áo của trải nghiệm "Trở về thời khắc thiêng liêng", bình nước với logo VOV, cờ, bưu thiếp...

Khách tham quan nhận quà tại gian trưng bày của Đài Tiếng nói Việt Nam. (Ảnh: Mạnh Hùng)

Những mẫu áo gửi tặng người dân lần này tiếp tục được sản xuất bởi thương hiệu Đồng Phục Bốn Mùa. Để đảm bảo trải nghiệm mặc thoải mái, bền lâu, loại vải được lựa chọn là dòng Lacymax (95% sợi tổng hợp, 5% spandex), giúp sợi vải dai đanh.

Đồng thời, chất liệu này cũng giúp áo co dãn 4 chiều, có độ bóng nhẹ tạo vẻ tinh tế và không nhăn, xù, rão.

Trước đó, tại chương trình diễn ra ngày 19-20/8, những mẫu áo của "Trở về thời khắc thiêng liêng" cũng đã được gửi trao cho người dân. Đây là sản phẩm cùng thiết kế mỹ thuật song có kiểu dáng trẻ trung hơn, phù hợp cho giới trẻ.

Ông Đỗ Quảng Trường, Giám đốc điều hành Đồng Phục Bốn Mùa (phải) và TS. Nguyễn Đức Hoàng, Học viện CNBCVT (phụ trách hạng mục công nghệ của dự án) với mẫu áo của chương trình.

Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) tham gia triển lãm với gian trưng bày rộng khoảng 500 m², được bố trí tại khu H8, Trung tâm Hội chợ Triển lãm quốc gia (Đông Anh, Hà Nội).

Nhiều hiện vật quý được trưng bày cùng trải nghiệm thực tế ảo (VR) "Trở về thời khắc thiêng liêng", đưa công chúng “trở về” Quảng trường Ba Đình ngày 2/9/1945, chứng kiến Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập.



