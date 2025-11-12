Màn hùng biện của sinh viên Học viện Ngân hàng phá tan định kiến “khó tìm được trạm sạc pin ở Việt Nam”

Ngày 11/11, không khí tại Học viện Ngân hàng trở nên đặc biệt sôi động khi nơi đây trở thành điểm dừng tiếp theo của hành trình Green Voices 2025, với mục đích lan tỏa tiếng nói xanh trong cộng đồng sinh viên.

Là sân chơi hùng biện dành cho sinh viên các trường đại học tại Hà Nội, Green Voices 2025 là nơi các bạn trẻ thể hiện tri thức và quan điểm về môi trường, đồng thời mang tới cơ hội để khẳng định trách nhiệm của thế hệ mới trước tương lai hành tinh.

Mỗi thí sinh hoặc nhóm thí sinh chỉ có 5 phút để thuyết phục hội đồng giám khảo bằng lập luận chặt chẽ, tư duy phản biện và phong cách trình bày sáng tạo. Chủ đề năm nay đặt ra một thử thách thú vị: “Bạn sẽ nói gì để thuyết phục một người còn e ngại về xe điện?”. Câu hỏi mở ra nhiều góc nhìn về tương lai của giao thông xanh và ý thức bền vững.

Nhưng ngoài việc lấy lòng ban giám khảo chương trình, những bài hùng biện trên sân khấu còn được soi xét kỹ bởi một nhóm “ban giám khảo” đặc biệt khác: những bạn sinh viên của Học viện Ngân hàng đang chăm chú theo dõi phần thi của các bạn cùng trường. Và rồi những sự thật, những số liệu được nêu trong các bài hùng biện đã thuyết phục người nghe.

Bạn Đoàn Huyền Trang, hiện đang theo học khóa 28 của Học viện và đã theo dõi chương trình Green Voices từ đầu. Bạn nêu lên một trăn trở rất thực tế: bạn đang có nhu cầu mua xe, nhưng cả phụ huynh và bản thân bạn đều lo ngại việc thiếu trạm sạc. Cũng ngay trong phần minigame trả lời câu hỏi trước khi các đội thi lên hùng biện, đã có sinh viên cho rằng trạm sạc chỉ tập trung tại những thành phố lớn như thủ đô Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh.

Những bài hùng biện của sinh viên Học viện Ngân hàng đã đánh tan định kiến “ít trạm sạc” của những người còn e dè, chưa nghĩ tới chuyển đổi xanh. “Em thực sự đang có nhu cầu mua xe, nhưng bố mẹ đều đang e dè về vấn đề trạm sạc”, bạn Huyền Trang chia sẻ. “Phải qua bài hùng biện của bạn, em mới biết được rằng chỉ cần để mắt tìm, em có thể tìm được trạm sạc ở khắp nơi”.

Bạn Đoàn Huyền Trang, hiện đang theo học khóa 28 của Học viện Ngân hàng - Ảnh: Minh Đức.

Bên cạnh đầu tư cho cơ sở hạ tầng xe điện, Huyền Trang nghĩ rằng nếu những chính sách về giá mà đủ tốt, người đang dùng xe xăng sẽ bớt phân vân trong việc chuyển đổi xanh. Đó cũng là nhận định của bạn Bùi Xuân Ánh thuộc khóa K27, đang theo học Chất lượng cao Marketing số.

“Đối với em mới đang là sinh viên, thì ngân sách dành cho việc chuyển sang dùng xe điện có thể vẫn chưa đủ”, bạn Ánh chia sẻ. “Em mong muốn học sinh, sinh viên sẽ được tiếp cận những chương trình hỗ trợ từ hãng hay từ Chính phủ, để có thể dễ dàng chuyển đổi xanh”.

Bạn Bùi Xuân Ánh, khóa K27, đang theo học Chất lượng cao Marketing số - Ảnh: Minh Đức.

Bình luận về những bài hùng biện, cô sinh viên K27 có những nhận xét tích cực về những gì đang diễn ra trên sân khấu: “Em thấy các bạn hùng biện rất thuyết phục. Các bạn tự tin rằng mình có thể đưa những thông tin hữu ích, nhất là khi mọi người vẫn đang e ngại về việc chuyển đổi từ xe xăng sang xe điện”.

Thực tế, cơ sở hạ tầng tại Việt Nam đã đang sẵn sàng đón nhận “làn sóng xanh” của học sinh, sinh viên: chỉ cần lớp trẻ sẵn sàng cởi mở với xe điện, các bạn sẽ thấy rằng việc tìm trạm sạc, trạm đổi pin dễ dàng vô cùng.

Sinh viên Học viện Ngân hàng đã sẵn sàng đón chào xe điện. Còn bạn thì sao?