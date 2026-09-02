Thêm một sự thật trong màn cầu hôn của Nhan Phúc Vinh và Khả Ngân vừa được hé lộ.

Tối 31/8, Nhan Phúc Vinh và Khả Ngân bất ngờ công khai chuyện tình cảm bằng màn cầu hôn khiến cả showbiz xôn xao. Nam diễn viên đăng tải hình ảnh nắm tay bạn gái, kèm dòng trạng thái ngắn gọn: "Cô ấy nói 'CÓ'". Trong khi đó, Khả Ngân cũng khoe chiếc nhẫn kim cương và chia sẻ về "một hành trình mới, và cũng là hành trình hạnh phúc nhất" của mình.

Màn "đánh úp" của cặp đôi khiến ai cũng rần rần, kèm theo đó, những hình ảnh hậu trường sau đó tiếp tục khiến dân tình thích thú. Một trong những người hé lộ câu chuyện phía sau là diễn viên Hà Hiền. Dưới bài đăng của Khả Ngân, nam diễn viên để lại bình luận: "Cũng nên thông cảm tại đều là lần đầu nên 2 bên cũng còn ngại ngùng lắm chứ không lãng mạn như mọi người nghĩ đâu!". Đi kèm dòng chia sẻ là bức ảnh Nhan Phúc Vinh đang cúi xuống nắm tay Khả Ngân, còn nữ diễn viên lấy tay che mặt như đang không biết nên phản ứng thế nào.

Hậu trường màn cầu hôn gây bão Vbiz của Nhan Phúc Vinh và Khả Ngân

Qua chia sẻ của Hà Hiền, có thể thấy màn cầu hôn của cặp đôi không phải một khoảnh khắc quá đỗi trau chuốt, trái lại, cả hai dường như đều khá ngượng ngùng khi lần đầu thực hiện một nghi thức đặc biệt như vậy. Trước đó, Hà Hiền hé lộ Nhan Phúc Vinh ban đầu muốn tìm một chiếc nhẫn có viên đá lớn hơn nhưng tìm hoài không có.

Chính sự vụng về, ngượng ngùng này lại khiến khoảnh khắc của cả hai trở nên đáng yêu hơn. Bởi, Nhan Phúc Vinh và Khả Ngân dường như chỉ đơn giản là hai người đang lần đầu bước vào một cột mốc hoàn toàn mới của mối quan hệ.

Nhan Phúc Vinh cho biết muốn tìm chiếc nhẫn có kích cỡ to hơn để cầu hôn Khả Ngân

Màn cầu hôn này càng khiến câu chuyện tình của cả hai được chú ý bởi trước đó Khả Ngân và Nhan Phúc Vinh gần như không để lộ quá nhiều dấu hiệu đang hẹn hò. Ngay dưới bài đăng của Khả Ngân, hàng loạt nghệ sĩ thân thiết đã nhanh chóng để lại lời chúc mừng. Từ Hương Giang, Tiến Luật, Thuý Ngân, Quốc Anh, vợ chồng Anh Đức, Liêu Hà Trinh, Xuân Lan, Chung Thanh Phong,... đồng loạt gửi lời chúc mừng và đi kèm là cả sự bất ngờ trước màn "đánh úp" của Khả Ngân và Nhan Phúc Vinh.

Nói về khoảnh khắc trọng đại của mình, Khả Ngân chia sẻ: "Một hành trình mới, và cũng là hành trình hạnh phúc nhất của Ngân. Cảm ơn anh vì đã đến và cùng Ngân xây dựng một mái ấm nhỏ của riêng mình, và cảm ơn 'món quà' đã khiến hạnh phúc ấy trở nên trọn vẹn hơn.

Cảm ơn gia đình, bạn bè, các anh chị em và tất cả khán giả đã luôn yêu thương, đồng hành cùng Ngân trong suốt thời gian qua. Ngân thật sự rất trân quý. Bước sang một vai trò mới, Ngân vẫn là Ngân, vẫn yêu công việc và sẽ tiếp tục với những dự án, những điều mới mẻ trong thời gian tới. Mong rằng Ngân vẫn sẽ nhận được sự ủng hộ và tình cảm của mọi người".

Khả Ngân và Nhan Phúc Vinh được cả Vbiz chúc mừng

Ảnh: FBNV