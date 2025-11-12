Màn catwalk khiến cộng đồng mạng Trung Quốc nghi ngờ: CEO XPeng nghẹn ngào ‘mổ sống’ robot nữ

Trang Baijiahao (Trung Quốc) đưa tin, vào tối 6/11, trong buổi ra mắt mẫu xe điện cao cấp đời mới Xiaopeng X9, nhà sản xuất Xiaopeng Motors (XPeng) một lần nữa lên tiếng phản hồi trước nghi vấn “robot IRON thế hệ mới của hãng có giấu người thật bên trong hay không”, đồng thời trong khi robot IRON đang được cấp điện vận hành, họ đã cắt bỏ "lớp da và cơ bắp" ở phần chân robot ngay trên sân khấu để phô diễn cấu trúc cơ khí bên trong.

Trên sân khấu, Hà Tiểu Bằng - Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của XPeng – nghẹn ngào nói: “Trước đây chúng tôi chưa từng cắt bỏ ‘lớp da và cơ bắp’ của robot khi nó đang được cấp điện. Vào giờ cuối cùng trước khi buổi ra mắt [mẫu xe Xiaopeng X9] bắt đầu, chúng tôi đã quyết định làm điều này. Hi vọng đây sẽ là lần cuối cùng chúng tôi phải chứng minh rằng robot là thật.”

Trong tình trạng robot IRON đang được cấp điện vận hành, các kỹ sư XPeng đã cắt bỏ "lớp da và cơ bắp" ở phần chân robot ngay trên sân khấu để phô diễn cấu trúc cơ khí bên trong. Ảnh: XPeng

Trước đó, tại Ngày Công nghệ XPeng vào ngày 5/11, robot hình người thế hệ mới IRON do XPeng phát triển đã chính thức được giới thiệu. Robot nữ IRON của XPeng đã thể hiện màn trình diễn catwalk với các động tác tự nhiên, uyển chuyển và mô phỏng cơ thể con người ở mức độ cao. Một số cư dân mạng Trung Quốc bình luận rằng “cảm giác như có người thật đang cố đóng giả robot”.

Robot nữ IRON của XPeng đã thể hiện màn trình diễn catwalk với các động tác tự nhiên, uyển chuyển và mô phỏng cơ thể con người ở mức độ cao. Nguồn: XPeng

Sáng 6/11, CEO XPeng Hà Tiểu Bằng viết trên nền tảng Weibo rằng: “Hôm qua, trong Ngày Công nghệ, robot nữ IRON của XPeng bước đi catwalk lên sân khấu, khiến mọi người có mặt tại hiện trường đều kinh ngạc, nhưng hơn một nửa bình luận trực tuyến lại nói: có phải bên trong robot nữ có người thật hay không? Điều này thật sự khiến đội ngũ phát triển robot của chúng tôi dở khóc dở cười. Luôn có người không tin rằng thế giới lại thay đổi nhanh đến vậy. Sáng nay họ ép tôi quay một video liên tục không cắt ghép để phản hồi nghi vấn này. Hi vọng mọi người có thể phân biệt thật giả và giúp chúng tôi làm sáng tỏ.”

Theo thông cáo báo chí của XPeng, đội ngũ nghiên cứu đã tăng độ tự do bị động của các khớp ngón chân, giúp IRON có những bước đi nhẹ nhàng, mềm mại – mượt mà đến mức như đang bước đi trong không gian. Robot hình người thế hệ mới IRON này là sản phẩm đầu tiên sử dụng pin thể rắn hoàn toàn, được trang bị 3 vi xử lý Turing và mô hình thế giới có khả năng mô phỏng môi trường vật lý quy mô lớn.

CEO XPeng Hà Tiểu Bằng tiết lộ rằng thế hệ IRON này là phiên bản tiền nghiên cứu cuối cùng, phiên bản sản xuất hàng loạt sẽ có chiều cao không vượt quá 170 cm.