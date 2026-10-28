Mâm cơm nhà "nem công chả phượng" của Ngọc Loan - giám đốc SN 1993

Nói về mâm cơm của mỹ nhân này thì dù có xem đi xem lại vẫn thấy wow vì đẹp mắt!

Sau The Face Vietnam 2016, Ngọc Loan Trần chuyển sang kinh doanh và sáng tạo nội dung, không còn hoạt động nhiều ở lĩnh vực thời trang - giải trí. Hiện tại, cô gây chú ý với nhan sắc sắc sảo và cuộc sống sang chảnh. Đặc biệt mỹ nhân này có sở thích khiến nhiều người ấn tượng: vào bếp tự tay làm đủ món ngon, từ mâm cơm gia đình, các món bánh truyền thống đến những món ăn bắt trend.

Ngọc Loan Trần

Trong những hình ảnh chia sẻ trên mạng xã hội, mâm cơm nhà Ngọc Loan không bó hẹp thực đơn trong những món quen thuộc. Cô có thể chuẩn bị một mâm bánh Huế cầu kỳ, thử sức với món ăn cung đình hay làm pizza tạo hình theo chủ đề Halloween.

Các món ăn của Ngọc Loan thường gây ấn tượng bởi cách sắp xếp gọn gàng, màu sắc hài hòa và sự đa dạng của món ăn. Những món ăn được đặt trên đĩa, khay chỉn chu; các món bánh cũng được phân chia thành từng phần, trang trí bắt mắt. Nhìn tổng thể, bàn ăn mang cảm giác như được chuẩn bị tại nhà hàng, dù người đứng bếp là chính chủ.

Ngọc Loan đã rục rịch làm tiệc Halloween

Ngọc Loan còn từng tự tay chuẩn bị tiệc Omakase tại nhà. Với phong cách ẩm thực Nhật Bản này, sự chú ý dành cho nguyên liệu, cách chế biến và trình bày từng món là điều quan trọng. Bên cạnh những bữa tiệc cầu kỳ, cô cũng dành nhiều thời gian cho các món ăn truyền thống Việt Nam.

Mâm bánh ram ít của người đẹp là một ví dụ. Món bánh vốn có sự kết hợp giữa phần bánh ít mềm dẻo và phần bánh ram chiên giòn, đòi hỏi người làm phải xử lý được cả hai kết cấu. Ngọc Loan còn tạo hình phần bánh ram thành những bông hoa trước khi chiên, kết hợp với lớp bánh ít phía trên, tạo nên thành phẩm vừa có màu sắc đẹp mắt vừa giữ được nét đặc trưng của món ăn. Bánh bèo chén cũng xuất hiện trong thực đơn, góp thêm lựa chọn cho mâm bánh mang hương vị miền Trung.

Những loại bánh truyền thống thường xuất hiện trong clip nấu ăn của Ngọc Loan

Không dừng ở những món bánh quen tên, Ngọc Loan còn thử sức với nem công, chả phượng - hai món ăn thường được nhắc đến trong ẩm thực cung đình Huế. Việc chuẩn bị nguyên liệu, tạo hình và sắp xếp các chi tiết đòi hỏi sự kiên nhẫn hơn nhiều so với một món ăn hằng ngày.

Một trong những món ăn khiến dân tình tò mò gần đây của Ngọc Loan là bánh canh dừa sáp ngũ sắc. Ngọc Loan thử sức với công thức có cách kết hợp nguyên liệu độc đáo, tạo ra phần bánh nhiều màu sắc. Món ăn vừa lạ mắt vừa gợi sự tò mò về cách làm, khiến không ít người để lại bình luận muốn sang nhà cô thưởng thức thành phẩm.

Món bánh canh dừa sáp ngũ sắc

Nem công chả phượng sang trọng

Bàn tiệc nhà Ngọc Loan

Nếu các món bánh Huế đòi hỏi sự tỉ mỉ trong khâu tạo hình, pizza Halloween lại cho thấy sức sáng tạo của Ngọc Loan. Cô tự chuẩn bị phần đế bánh, phủ sốt cà chua, thêm các nguyên liệu ăn kèm và phô mai, sau đó tạo hình nấm thành những chiếc đầu lâu nhỏ để trang trí.

Ngọc Loan cũng duy trì thói quen tự tay làm những món bánh gắn với các dịp lễ, Tết trong năm. Bánh Trung thu với phần vỏ, nhân và hoa văn được chăm chút, bánh gio với nhân đầy ú ụ thường ăn trong Tết Đoan Ngọ (Tết diệt sâu bọ),...

Những món bánh này đòi hỏi sự tỉ mỉ ở từng công đoạn, từ chuẩn bị nguyên liệu đến tạo hình và hoàn thiện thành phẩm. Việc năm nào cũng dành thời gian vào bếp làm bánh dịp lễ cho thấy Ngọc Loan khá yêu thích những món ăn truyền thống, đồng thời muốn tự tay chuẩn bị những thức quà quen thuộc thay vì chỉ mua sẵn.

Mỗi năm, Ngọc Loan lại làm một kiểu bánh Trung thu

Điểm chung trong những lần vào bếp của Ngọc Loan là cô thường lựa chọn các món có thành phẩm bắt mắt, từ bánh truyền thống đến món ăn theo chủ đề. Thay vì chỉ đăng hình món ăn hoàn chỉnh, người đẹp còn chia sẻ quá trình chuẩn bị và chế biến, giúp người xem theo dõi từng công đoạn.

Bên cạnh các mâm cơm và mâm bánh, đồ gia dụng trong căn bếp của Ngọc Loan cũng nhận về nhiều thảo luận. Người đẹp từng xuất hiện với tạp dề Versace khi nấu ăn, sử dụng những chiếc nồi gang tráng men có thiết kế nổi bật và giá trị cao.

Căn bếp được bài trí sang trọng, với hệ tủ, mặt bàn và các thiết bị nấu nướng được sắp xếp gọn gàng. Những món đồ có thiết kế bắt mắt thường xuất hiện ngay trong khung hình chế biến món ăn, khiến video của Ngọc Loan có thêm điểm nhấn bên cạnh thành phẩm.

Căn bếp và bàn ăn được thay đổi phong cách theo mùa

(Ảnh: FB & TTNV)