Mâm cơm nhà của MC Khánh Vy

Khi không có quá nhiều công việc và được ở nhà, Khánh Vy thường tự vào bếp nấu những món mình yêu thích.

Khánh Vy (Trần Khánh Vy, sinh năm 1999) là một trong những gương mặt MC trẻ nhận được nhiều sự chú ý hiện nay. Cô đảm nhận vai trò dẫn dắt nhiều chương trình, sự kiện quan trọng, ghi điểm nhờ phong thái tự tin, linh hoạt. Song song với công việc dẫn chương trình, Khánh Vy vẫn duy trì việc học, sáng tạo nội dung trên mạng xã hội và hoạt động với vai trò KOL. Lịch trình thường xuyên bận rộn là vậy, cô vẫn dành thời gian cho những sở thích cá nhân, trong đó có nấu ăn.

Khánh Vy

Trên trang cá nhân, Khánh Vy thỉnh thoảng chia sẻ những bữa cơm do chính mình chuẩn bị. Phần lớn đây là những bữa ăn một mình trong những ngày cô không có quá nhiều lịch trình và dành thời gian ở nhà. Nữ MC tự đi siêu thị chọn nguyên liệu, mang về sơ chế rồi vào bếp nấu nướng. Không cần thực đơn cầu kỳ hay cách bày biện phức tạp, những món ăn của Khánh Vy thường hướng đến sự gọn nhẹ, đủ chất và phù hợp với nhịp sống cá nhân.

Với bữa sáng, Khánh Vy thường ưu tiên những lựa chọn đơn giản, không mất nhiều thời gian chuẩn bị. Một lát bánh mì nướng cùng sữa hoặc trà nóng, đôi khi là bánh mì gối nguyên cám phết mứt hoa quả. Đây đều là những món dễ làm, phù hợp với những ngày cần bắt đầu công việc từ sớm.

Nữ MC cũng yêu thích ẩm thực Hàn Quốc. Cô từng tự chuẩn bị một bữa thịt nướng tại nhà ăn kèm kimchi, tỏi sống, nước chấm và rau xanh. Những hôm muốn ăn nhẹ nhàng hơn, Khánh Vy chọn một tô canh rong biển hoặc mì tôm ăn kèm kimchi và đậu phụ trắng.

Bữa sáng đơn giản của Khánh Vy

Khánh Vy dành sự yêu thích cho ẩm thực Hàn Quốc

Đôi khi bữa ăn của Khánh Vy chỉ đơn giản là một tô canh rong biển

Khánh Vy thường tự mình đi chợ và nấu nướng

Điểm dễ nhận thấy trong các bữa ăn của Khánh Vy là sự linh hoạt phù hợp với cuộc sống một mình. Nữ MC không nhất thiết phải nấu nhiều món hay chuẩn bị một mâm cơm đầy đủ mỗi ngày. Việc tự mua nguyên liệu và nấu ăn cũng giúp cô chủ động lựa chọn món mình thích, điều chỉnh khẩu phần theo nhu cầu.

Khi trở về quê nhà Nghệ An vào các dịp lễ, Tết, mâm cơm của Khánh Vy mang màu sắc gia đình rõ nét hơn. Trên bàn ăn có những món quen thuộc với nhiều gia đình Việt như bánh chưng, bánh tét rán vàng giòn, trứng ốp la, chả lụa, ăn kèm dưa cải muối chua, măng luộc và dưa hành.

Bên cạnh những món ăn đặc trưng ngày Tết, mâm cơm hằng ngày vẫn có bát canh rau và món xào nóng hổi. Không cần nguyên liệu đắt tiền hay cách chế biến cầu kỳ, những món ăn quen thuộc này tạo nên không khí khác hẳn với những bữa ăn một mình thường ngày của nữ MC.

Bữa ăn với bố mẹ khi Khánh Vy về nhà nghỉ Tết

(Ảnh: IGNV & cắt từ clip)