Mâm cơm nhà của Kiều Minh Tuấn

Ít ai biết Kiều Minh Tuấn có đam mê với nấu nướng, những món ăn của nam diễn viên tự tay vào bếp thường rất chỉn chu, đẹp mắt.

Kiều Minh Tuấn là gương mặt quen thuộc của màn ảnh Việt, từng góp mặt trong nhiều dự án điện ảnh ăn khách. Trên sóng 2 Ngày 1 Đêm, nam diễn viên còn được yêu mến bởi hình ảnh “anh cả” tâm lý, luôn quan tâm đến các thành viên, đồng thời thể hiện vốn hiểu biết về ẩm thực và văn hóa địa phương. Thế nhưng, ngoài những khoảnh khắc trên truyền hình, ít ai biết anh còn có niềm đam mê đặc biệt với việc vào bếp.

Kiều Minh Tuấn thường xuyên chia sẻ những món ăn do chính mình vào bếp

Trên trang cá nhân, Kiều Minh Tuấn từng chia sẻ nhiều hình ảnh tự tay chuẩn bị những mâm cơm gia đình với thực đơn phong phú. Từ các món quen thuộc trong mâm cơm như thịt kho, gà luộc, rau xào, cá kho đến những đặc sản mang màu sắc vùng miền như bún mắm, bún ốc, phở, bún bò Huế hay mì Quảng, nam diễn viên đều có thể trổ tài. Không dừng lại ở ẩm thực Việt, anh còn thử sức với nhiều món ăn cầu kỳ như mì lạnh Hàn Quốc, mì Ý, gà xào cay hay bánh phô mai.

Đáng chú ý, Kiều Minh Tuấn không chỉ chú trọng hương vị mà còn dành sự tỉ mỉ cho khâu trình bày. Những món ăn được sắp xếp gọn gàng, màu sắc bắt mắt, tạo cảm giác hấp dẫn chẳng kém các món được phục vụ tại nhà hàng. Vào những dịp đặc biệt, nam diễn viên còn tự tay chuẩn bị mâm cúng đầy đủ, cho thấy sự chu đáo trong từng công đoạn.

Kiều Minh Tuấn nấu món mì Quảng đẹp mắt, bày bản như ở tiệm

Anh còn từng khoe nấu món bún cá phiên bản đặc biệt

Kiều Minh Tuấn có thể tự tay vào bếp chuẩn bị món bún bò Huế đãi gia đình

Nam diễn viên từng khoe tự nấu món bún ốc nổi tiếng tại Hà Nội

Trong một lần về nhà lúc 5h sáng nhưng quên chìa khoá, Kiều Minh Tuấn đã đi chợ sau đó chờ nhà mở cửa để trở về nấu phở bò

Món cá kho của Kiều Minh Tuấn khiến nhiều người trầm trồ

Kiều Minh Tuấn còn nấu những món cầu kỳ để tẩm bổ cho gia đình

Nam diễn viên còn có thể vào bếp nấu món Thái Mì lạnh Hàn Quốc cũng dễ dàng qua bàn tay của Kiều Minh Tuấn

Những món ăn được anh trang trí đơn giản nhưng sang trọng như nhà hàng

Những mâm cơm nhà của Kiều Minh Tuấn rất thịnh soạn, đầy đủ chất

Nam diễn viên còn tự tay chuẩn bị mâm cúng

Mọi thứ được Kiều Minh Tuấn bày trí rất trang trọng, sạch sẽ

Gần đây, Kiều Minh Tuấn tiếp tục chia sẻ các vlog hướng dẫn nấu ăn, hé lộ rõ hơn niềm yêu thích dành cho công việc bếp núc. Qua những video này, anh được khán giả khen ngợi bởi thao tác sơ chế sạch sẽ, cách chế biến gọn gàng và phong thái khá chuyên nghiệp. Từ chuẩn bị nguyên liệu đến hoàn thiện món ăn, mọi công đoạn đều được thực hiện cẩn thận, không qua loa.

Những mâm cơm nhà của Kiều Minh Tuấn cũng nhận được sự chú ý từ người hâm mộ và đồng nghiệp. Hình ảnh nam diễn viên vốn quen thuộc với những vai diễn hài hước, cá tính nay lại tất bật bên gian bếp mang đến một khía cạnh gần gũi, đời thường hơn. Chính sự đa dạng và tâm huyết trong từng bữa cơm đã giúp anh ghi điểm, khiến nhiều người thích thú với tài lẻ ít được biết đến này.

Thao tác nấu ăn của nam diễn viên cũng được đánh giá chuyên nghiệp, gọn gàng

Kiều Minh Tuấn sinh năm 1988, quê Vũng Tàu. Tuổi thơ của nam diễn viên không mấy êm đềm khi anh mất cha từ năm 8 tuổi, sớm trải qua những ngày tháng khó khăn. Dẫu vậy, hoàn cảnh gia đình không khiến anh từ bỏ giấc mơ nghệ thuật. Kiều Minh Tuấn quyết tâm theo đuổi diễn xuất và thi đỗ Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM.

Không sở hữu ngoại hình điển trai theo kiểu "soái ca", con đường đến với ánh hào quang của Kiều Minh Tuấn cũng chật vật hơn nhiều đồng nghiệp. Sau khi tốt nghiệp, anh từng thất nghiệp suốt một năm, loay hoay tìm kiếm cơ hội trong nghề. Có thời điểm, nam diễn viên chỉ ăn một bữa mỗi ngày, khi thì mì gói, lúc lại là suất cơm bình dân giá 8.000 đồng để cầm cự qua ngày. Những tháng ngày thiếu thốn trở thành thử thách lớn, buộc anh phải lựa chọn giữa việc tiếp tục theo đuổi đam mê hay từ bỏ để tìm một hướng đi khác.

Năm 2010, Kiều Minh Tuấn có cơ hội xuất hiện trong bộ phim truyền hình Cổng mặt trời với vai quần chúng. Hai năm sau, anh đảm nhận vai Tiến "ngọng" trong Bụi đời Chợ Lớn, đóng cùng Johnny Trí Nguyễn. Tuy nhiên, việc bộ phim không được phát hành khiến cơ hội tạo dấu ấn của nam diễn viên bị gián đoạn, con đường sự nghiệp một lần nữa rơi vào cảnh chững lại.

Kiều Minh Tuấn vượt qua nhiều sóng gió để có vị trí như hiện tại

Phải đến năm 2016, Kiều Minh Tuấn mới dần được khán giả chú ý nhờ vai diễn trong Nắng. Dù tác phẩm còn những hạn chế nhất định về kịch bản, lối diễn tự nhiên, duyên dáng của anh vẫn trở thành điểm sáng. Tuy nhiên, thời điểm ấy, nam diễn viên vẫn chưa có vai chính đủ sức đưa tên tuổi bật lên. Anh tiếp tục tích lũy kinh nghiệm qua sân khấu kịch và các chương trình như Hội quán tiếu lâm, Danh hài đất Việt, kiên trì chờ đợi cơ hội khẳng định bản thân.

Bước ngoặt lớn đến vào năm 2017 khi Kiều Minh Tuấn lần đầu đảm nhận vai chính trong Em chưa 18. Thành công của bộ phim giúp tên tuổi anh đến gần hơn với công chúng, mở ra chặng đường mới trong sự nghiệp điện ảnh. Từ một diễn viên từng chật vật tìm chỗ đứng, anh dần trở thành gương mặt quen thuộc trong nhiều dự án ăn khách, tiếp tục góp mặt ở các tác phẩm như Tiệc trăng máu và Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng.

Bên cạnh điện ảnh, Kiều Minh Tuấn còn tham gia chương trình truyền hình thực tế 2 Ngày 1 Đêm. Nếu trên màn ảnh rộng, anh thường gây ấn tượng với những vai diễn có màu sắc riêng, thì ở sân chơi này, nam diễn viên lại ghi điểm nhờ sự chân thành, nhiệt tình và tinh thần lăn xả cùng đồng đội. Từ một người có phần trầm tính, anh dần cho thấy khả năng kết nối với các thành viên, tạo ra nhiều khoảnh khắc hài hước và gần gũi.

Ngoài nấu ăn, Kiều Minh Tuấn còn có sở thích cắm hoa

Ảnh: FBNV