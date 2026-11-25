Nhân Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11, doanh nhân Đỗ Quang Vinh - con trai ông Đỗ Quang Hiển (bầu Hiển) chia sẻ bức ảnh đại gia đình quây quần bên mâm cơm, nhanh chóng nhận về nhiều yêu thích từ cộng đồng mạng.

Ngày 24/11, trên trang Facebook cá nhân, doanh nhân Đỗ Quang Vinh đăng tải bức ảnh chụp cùng gia đình nhân Ngày Văn hóa Việt Nam. Đi kèm hình ảnh, con trai cả của bầu Hiển viết: “Văn hoá Gia đình là văn hoá nổi bật của người Việt Nam”, cùng lời chúc mừng Happy Vietnam Culture Day.

Trong ảnh có sự xuất hiện của ông Đỗ Quang Hiển, vợ ông là bà Lê Thanh Hòa, hai con trai Đỗ Quang Vinh, Đỗ Vinh Quang cùng con dâu là Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh và các cháu nội. Các thành viên trong gia đình cùng quây quần bên một bàn ăn ngoài trời tại khu vực sát biển. Không gian mở, ánh đèn vàng và khung cảnh biển về đêm tạo nên bầu không khí thoải mái, sum họp.

Bầu Hiển cùng vợ, các con, cháu sum họp bên mâm cơm - Ảnh: FBNV

Bức ảnh nhanh chóng nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng, có tới hơn 17 nghìn lượt cảm xúc và hàng trăm bình luận... Nữ ca sĩ Hòa Minzy vui vẻ nhận xét: “Tuyệt vời anh tôi ơi”. Một số người khác cũng chú ý đến khung cảnh giản dị, gần gũi trong bức ảnh.

Ông Đỗ Quang Hiển, sinh năm 1962, là nhà sáng lập - Chủ tịch Tập đoàn T&T Group; Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Sài Gòn - Hà Nội (SHB). Vợ ông là bà Lê Thanh Hòa. Hai người kết hôn năm 1988 và có hai con trai là Đỗ Quang Vinh, sinh năm 1989, và Đỗ Vinh Quang, sinh năm 1995.

Con trai cả Đỗ Quang Vinh từng du học tại Singapore và Anh, tốt nghiệp thạc sĩ ngành Tài chính - Ngân hàng. Hiện anh giữ chức Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng SHB, đồng thời tham gia điều hành một số doanh nghiệp trong hệ sinh thái của gia đình. Ngoài công việc, Đỗ Quang Vinh thường xuyên chia sẻ hình ảnh cuộc sống bên các con trên mạng xã hội.

Người con trai thứ hai, Đỗ Vinh Quang, hiện giữ chức Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc T&T Group. Anh còn được biết đến với vai trò Chủ tịch CLB Bóng đá Hà Nội và từng trở thành vị chủ tịch trẻ nhất lịch sử V.League khi được bổ nhiệm vào năm 2020.

Gia đình nhà bầu Hiển trong việc sinh nhật hai bé sinh đôi Gấu và Thỏ - Ảnh: FBNV

Tháng 10/2022, Đỗ Vinh Quang kết hôn với Hoa hậu Việt Nam 2016 Đỗ Mỹ Linh. Đám cưới của cặp đôi từng thu hút sự chú ý lớn bởi sự góp mặt của nhiều doanh nhân, nghệ sĩ và nhân vật nổi tiếng. Sau khi kết hôn, Đỗ Mỹ Linh dành nhiều thời gian cho gia đình, đồng thời tham gia một số hoạt động kinh doanh và xuất hiện trong các sự kiện của T&T Group.

Cặp đôi hiện có hai con. Trên mạng xã hội, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh thỉnh thoảng chia sẻ những khoảnh khắc đời thường bên chồng và các con, trong khi Đỗ Vinh Quang cũng thường xuất hiện trong những hình ảnh gia đình.

Dù mỗi người đảm nhiệm những công việc và vai trò riêng, các thành viên nhà bầu Hiển vẫn thường xuyên xuất hiện cùng nhau trong những dịp đặc biệt, từ sự kiện thể thao, hoạt động của doanh nghiệp đến các chuyến du lịch và những buổi sum họp gia đình.