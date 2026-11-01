Mâm cơm nhà "5 sao" của Lan Khuê và chồng thuộc gia tộc giàu có bậc nhất Việt Nam

Lan Khuê cho biết cô có sở thích trang trí món ăn như ngoài nhà hàng.

Nhắc đến những mỹ nhân Việt có cuộc sống đáng ngưỡng mộ sau khi bước chân vào hào môn, Lan Khuê là cái tên lọt top. Không chỉ có cuộc sống xa hoa, hôn nhân viên mãn, nàng hậu còn khiến nhiều người chú ý bởi sự đảm đang trong căn bếp gia đình. Trên trang cá nhân, cô thường xuyên chia sẻ hình ảnh những món ăn tự tay thực hiện, từ món Việt quen thuộc đến các món mang phong cách nước ngoài. Điểm chung là tất cả đều được bày biện chỉn chu, đẹp mắt như đang phục vụ trong một nhà hàng.

Lan Khuê là phu nhân hào môn chính hiệu khi làm dâu thuộc gia tộc giàu có bậc nhất tại Việt Nam

Thực đơn tại gia của Lan Khuê khá phong phú với những món ăn quen thuộc như bún bò Huế, súp gà, cơm chiên, phở gà, xôi mặn, cơm tấm... Những bữa ăn thường ngày cũng được chuẩn bị đầy đủ món canh, món mặn, món xào và rau củ. Nàng hậu chú trọng sự đa dạng trong nguyên liệu, ưu tiên các loại đạm và rau xanh để cân bằng dinh dưỡng cho gia đình.

Những mâm cơm nhà của Lan Khuê có nhiều món, kết hợp nguyên liệu tốt cho sức khoẻ

Lan Khuê còn dành thời gian nấu rất nhiều món ăn cầu kì, đòi hỏi nhiều kỹ năng như xôi, bún riêu, phở, bò hầm...

Không dừng lại ở những món ăn truyền thống, Lan Khuê còn trổ tài với nhiều thực đơn mang phong cách ẩm thực quốc tế như cơm chiên Thái Lan, bánh tacos, cá hồi sốt chanh dây, mì Hàn Quốc hay cá thu nướng. Mỗi món ăn đều được cô chăm chút từ khâu chế biến đến cách sắp xếp trên đĩa.

Thậm chí, người đẹp từng tiết lộ bản thân có niềm yêu thích đặc biệt với việc trang trí món ăn: "Ít khi vào bếp, nhưng mỗi khi vào thì đối với mình ngoài hương vị thì trình bày luôn được chăm chút nhất. Vì đẹp mới chụp sống ảo được". Chính sự đầu tư ấy khiến những mâm cơm nhà Lan Khuê được cư dân mạng ưu ái chấm điểm 5 sao.

Lan Khuê rất chú trọng vào khâu bày trí món ăn

Những dĩa thức ăn do Lan Khuê chuẩn bị sang chảnh như nhà hàng

Lan Khuê gia nhập làng mẫu từ năm 2012 và nhanh chóng trở thành gương mặt nổi bật của thời trang Việt. Năm 2013, cô giành giải Vàng Siêu mẫu Việt Nam, mở ra cơ hội xuất hiện tại nhiều sàn diễn lớn trong nước. Một năm sau, người đẹp tiếp tục đăng quang Hoa khôi Áo dài Việt Nam và đại diện Việt Nam tham dự Miss World 2015, xuất sắc lọt Top 11 chung cuộc. Trong suốt nhiều năm hoạt động nghệ thuật, Lan Khuê thường xuyên được các nhà thiết kế tin tưởng giao những vị trí quan trọng như first face, vedette tại các show thời trang.

Khi sự nghiệp đang trên đà phát triển, Lan Khuê bất ngờ thông báo kết hôn với doanh nhân John Tuấn Nguyễn vào năm 2018. Đám cưới của cặp đôi nhận được nhiều sự quan tâm bởi chú rể xuất thân trong một gia đình doanh nhân có tiếng. John Tuấn Nguyễn là cháu nội của cố doanh nhân Tư Hường, người từng gây dựng nên tập đoàn Toàn Cầu và có dấu ấn trên thương trường ở nhiều lĩnh vực. Sau thời gian du học tại Canada, anh trở về Việt Nam và tham gia công việc kinh doanh của gia đình.

Lan Khuê có cuộc sống hôn nhân bình yên, viên mãn

Cuối năm 2019, tổ ấm của Lan Khuê và John Tuấn Nguyễn đón thêm thành viên mới khi con trai đầu lòng, bé Connor, chào đời. Sau khi lập gia đình, nàng hậu có nhiều thay đổi trong nhịp sống. Cô dành thời gian chăm sóc con, vun vén tổ ấm nhưng vẫn duy trì những hoạt động riêng và thỉnh thoảng xuất hiện tại các sự kiện giải trí.

Vợ chồng Lan Khuê hiện sinh sống trong một căn biệt thự bề thế tại TP.HCM. Không gian sống của gia đình từng khiến công chúng trầm trồ bởi kiến trúc sang trọng, khoảng sân rộng cùng đài phun nước nổi bật. Đặc biệt, căn nhà còn sở hữu tầm nhìn hướng sông đắt giá, mang đến không gian sống thoáng đãng giữa lòng thành phố. Những hình ảnh được nàng hậu chia sẻ phần nào hé lộ cuộc sống đủ đầy của gia đình nhỏ.

Lan Khuê và chồng đã có cậu con trai đáng yêu, thông minh

Tuy nhiên, với Lan Khuê, việc chăm sóc gia đình không đơn thuần là tận hưởng những điều kiện vật chất sẵn có. Trong một cuộc trò chuyện với chúng tôi, cô từng chia sẻ quan điểm về trách nhiệm và sự nỗ lực của người phụ nữ, dù ở nhà chăm sóc gia đình hay bước ra ngoài làm việc: "Với tôi, con người ở bất kỳ vị trí nào cũng cần phải cố gắng. Dù bạn đứng trong căn bếp hay làm việc ở văn phòng, phía trước máy tính hay ngoài xã hội, thì nỗ lực vẫn là điều bắt buộc. Bởi chỉ khi cố gắng, mình mới có thể gánh vác được trách nhiệm.

Ở nhà, mình có trách nhiệm với gia đình, với ngôi nhà, với sức khỏe và tinh thần của những người thân yêu. Tôi từng trải qua giai đoạn ở nhà chăm sóc gia đình, nên hiểu rất rõ việc nuôi dạy con cái, quán xuyến nhà cửa không hề đơn giản. Đó là một công việc đòi hỏi sự kiên nhẫn và hy sinh rất lớn. Còn khi bước ra xã hội, đối diện với công việc, với con số, con chữ hay những mối quan hệ, áp lực lại mang một màu sắc khác. Mỗi công việc đều có khó khăn riêng và đều cần sự nỗ lực như nhau.

Nếu ai đó may mắn có điều kiện tốt hơn, thì theo tôi, sự cố gắng lại càng phải nhiều hơn. Bởi mình luôn phải chứng minh rằng những điều kiện đó không đến một cách ngẫu nhiên, mà là kết quả của sự nỗ lực, của quá trình phấn đấu. Với Khuê, con người là một chuỗi của những cố gắng mỗi ngày để hoàn thiện bản thân. Và sau tất cả, điều quan trọng nhất không phải là mình có gì, mà là mình tạo ra được giá trị gì trong hành trình đó".

Lan Khuê vẫn đều đặn hoạt động showbiz sau khi kết hôn

Ảnh: FBNV