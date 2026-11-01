Mâm cơm bên trong căn biệt thự của Bảo Thy và chồng đại gia

Vợ chồng Bảo Thy ưu tiên những nguyên liệu đắt đỏ cho bữa ăn gia đình.

Từng là một trong những giọng ca đình đám của Vpop, Bảo Thy hiện không còn xuất hiện dày đặc trong các hoạt động giải trí như trước. Sau khi kết hôn, “Công chúa bong bóng” dành phần lớn thời gian cho gia đình nhỏ, tận hưởng cuộc sống bình yên bên chồng và con trai. Qua những hình ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội, khán giả không chỉ được dịp ngắm không gian sống xa hoa của nữ ca sĩ mà còn chú ý đến những mâm cơm thịnh soạn bên trong căn biệt thự.

Thực đơn của gia đình Bảo Thy khá phong phú, từ những món ăn mang phong cách nhà hàng như vịt tiềm, cá hồi áp chảo, tôm sốt tỏi đến các món Việt quen thuộc như cơm tấm, thịt kho trứng cút, bún bò Huế hay phở. Các món ăn đều được trình bày đẹp mắt, đầy đặn, kết hợp nhiều loại nguyên liệu khác nhau. Đáng chú ý, phần lớn những bữa ăn này do chính ông xã doanh nhân của Bảo Thy đảm nhận. Nữ ca sĩ từng chia sẻ những khoảnh khắc chồng vào bếp, chuẩn bị đồ ăn cho cả nhà, khiến không ít người thích thú trước sự đảm đang của nam doanh nhân.

Bảo Thy và chồng tự làm món cá hồi áp chảo tại nhà

Tô vịt tiềm hấp dẫn được đại gia Phan Lĩnh nấu bồi bổ khi Bảo Thy mang thai

Nhà Bảo Thy và Phan Lĩnh thường ưu tiên những món nước

Đại gia Phan Lĩnh rất thích vào bếp nấu ăn cho vợ

Những mâm cơm nhà của Bảo Thy cũng có những món quen thuộc như giò giả cày

Hủ tiếu tôm thịt cũng là món yêu thích của vợ chồng Bảo Thy

Tôm sốt bơ tỏi hấp dẫn như ngoài hàng

Bún bò huế nhà nấu của Bảo Thy

Không chỉ ưu tiên nguyên liệu chất lượng, vợ chồng Bảo Thy còn có cách chăm chút riêng cho nguồn thực phẩm trong gia đình. Nữ ca sĩ dành một phần không gian tại biệt thự để trồng rau xanh, vừa tạo thêm mảng xanh cho nơi ở, vừa có nguồn rau sạch phục vụ những bữa ăn hằng ngày. Nhìn vào thực đơn đa dạng cùng khu vườn nhỏ được tự tay vun trồng, có thể thấy cả hai khá chú trọng đến chuyện ăn uống và chăm sóc sức khỏe cho các thành viên.

Bảo Thy và chồng còn tự trồng rau bên trong biệt thự

Bảo Thy sinh năm 1988, là một trong những gương mặt tiêu biểu của thế hệ ca sĩ Vpop đời đầu. Cô bắt đầu được đông đảo khán giả biết đến sau cuộc thi Miss Audition năm 2006, khi kết hợp cùng Vương Khang trình diễn hai ca khúc nhạc hiệu game Audition với phần lời Việt do chính cô viết. Đây cũng là bước đệm giúp cái tên Bảo Thy nhanh chóng phủ sóng trên các diễn đàn âm nhạc và bảng xếp hạng trực tuyến thời bấy giờ.

Sau đó, nữ ca sĩ liên tiếp ghi dấu ấn với loạt bản hit gắn liền với thanh xuân của thế hệ 9X, 2000 như Công chúa bong bóng, Ngốc nghếch, Em yêu anh nhiều lắm, Ngày buồn nhất... Đặc biệt, màn kết hợp cùng Quang Vinh trong ca khúc Ngôi nhà hoa hồng cũng trở thành một trong những sản phẩm âm nhạc được yêu thích. Với hình ảnh ngọt ngào, phong cách trẻ trung cùng những giai điệu bắt tai, Bảo Thy từng được xem là một trong những biểu tượng nổi bật của dòng nhạc teen-pop Việt Nam.

Bảo Thy sống như bà hoàng bên biệt thự nhà chồng

Tháng 12/2019, Bảo Thy chính thức lên xe hoa với doanh nhân Phan Lĩnh, quê gốc Hà Tĩnh. Sau khi kết hôn, nữ ca sĩ dần rút khỏi guồng quay showbiz để tập trung vun vén tổ ấm và chăm sóc con trai. Nói về ông xã, cô từng dành nhiều lời ngọt ngào: “Anh cho Thy cảm giác mình là duy nhất, là một công chúa ở đời thực”. Bảo Thy cũng cho biết bản thân trân trọng một người đàn ông biết yêu thương, thấu hiểu và trân trọng giá trị của phụ nữ, đồng thời có thể trở thành chỗ dựa vững chắc cho gia đình nhưng vẫn ủng hộ đam mê riêng của vợ.

Cặp đôi tận hưởng cuộc sống hôn nhân hạnh phúc, viên mãn

Hiện tại, gia đình nữ ca sĩ sinh sống trong căn biệt thự rộng khoảng 400m² tại một khu đô thị cao cấp ở TP.HCM. Cơ ngơi của “Công chúa bong bóng” từng khiến công chúng trầm trồ bởi kiến trúc bề thế, hiện đại và thiết kế hai mặt tiền. Ngôi nhà sử dụng gam màu trắng - xám làm chủ đạo, tạo cảm giác sang trọng, thoáng đãng. Bên trong là không gian được bố trí tiện nghi, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt và nghỉ ngơi của cả gia đình.

Đặc biệt, khu vực tầng thượng còn được Bảo Thy tận dụng để xây dựng một khu vườn rau xanh. Nhìn lại quãng thời gian đầu sau khi kết hôn, nữ ca sĩ từng hào hứng chia sẻ: “Thy không bao giờ ngờ được từ 1 cô gái không biết tí gì bếp núc, nhà cửa mà sau hơn 5 tháng kết hôn, Thy đã nấu ăn và chăm sóc nhà cửa rất giỏi. Còn tự tay trồng được cả 1 vườn rau không thiếu loại nào”.

Khi đi du lịch, Bảo Thy cũng trổ tài làm đầu bếp chiêu đãi chồng con

Vợ chồng Bảo Thy dành nhiều thời gian cho con trai

Ảnh: FBNV