Mai Thiên Vân nói thẳng về người chồng bí ẩn ở Mỹ, không thích lộ mặt

Vừa qua, tại kênh Meow Entertaiment, ca sĩ hải ngoại Mai Thiên Vân đã chia sẻ lý do luôn giấu kín gia đình.

Cô nói: "Tôi kín 1 thì ông xã tôi kín 10, nên sẽ rất khó gặp và thấy anh ấy. Ông xã tôi cũng không thích xuất hiện trước truyền thông, thậm chí không thích chụp ảnh và không thích dính bất cứ hình ảnh nào của mình vào.

Mai Thiên Vân và chồng.

Đó là thói quen của ông xã tôi từ xưa tới giờ chứ không phải mới đây. Đó là lí do tôi hiếm khi để ảnh ông xã lên mạng xã hội hay bất cứ đâu, kể cả ảnh chụp chung hai vợ chồng cũng không.

Đó là cách tôi tôn trọng thói quen của ông xã. Hơn nữa, truyền thông là con dao hai lưỡi. Khán giả thương tôi thì sẽ khen hay động viên nhưng chỉ cần khán giả có một điều gì đó không thích ở tôi thôi là sẽ có thái độ, bình luận khác khiến tôi dễ bị tổn thương.

Hoặc, đôi khi tôi gặp phải sự cố ngoài ý muốn hay có những việc tự nhiên xảy ra thì họ lại lôi người nhà tôi vào như vậy sẽ khiến tôi tổn thương nặng lắm.

Tôi đã từng chứng kiến một số nghệ sĩ và gia đình của họ phải hứng chịu. Vì thế nên tôi ngại và không muốn mang gia đình của tôi lên truyền thông hay bất cứ đâu.

Tôi để gia đình của mình ở một góc bình yên, kín đáo để lâu lâu tôi trở về với gia đình của tôi, có góc riêng".

Về tin đồn ông xã là đại gia ngầm, Mai Thiên Vân nói: "Đây là một mảng riêng. Tôi không thể nói trong gia đình tôi ai là người lo về kinh tế chính. Tôi chỉ nói chung chung rằng, nếu kinh tế ổn thì tôi sẽ làm được những điều tôi thích, giúp được ai thì tôi giúp.

Ông xã luôn tạo điều kiện cho tôi làm nghề. Anh ấy chỉ dặn một điều duy nhất, rằng làm gì thì làm cũng không được bỏ con quá lâu để chạy theo đam mê. Đây là điều khiến tôi đắn đo trong lòng. Tôi phải phân bổ thời gian làm sao để vừa làm nghề vừa chăm con được.

Còn lại, mọi sự khác ông xã tôi đều tôn trọng và không phiền gì đến tôi trong mọi quyết định".

Chồng của Mai Thiên Vân tên Cao Xuân Kiệt, làm việc về âm thanh đã nhiều năm. Cặp đôi yêu nhau và sống chung hơn 10 năm trước khi quyết định xây dựng tổ ấm. Theo tiết lộ của danh hài Thúy Nga, chồng Mai Thiên Vân là người hiền lành, giỏi giang.

Mai Thiên Vân tên thật là Mai Thị Hậu, sinh năm 1982, quê ở Bến Tre. Lúc hoạt động ở Việt Nam, cô lấy nghệ danh Mai Hậu nhưng khi sang Mỹ ca hát, cô đổi tên Mai Thiên Vân. Nữ ca sĩ được khán giả yêu mến ở dòng nhạc quê hương trữ tình và từng là 'người tình' ăn ý trên sân khấu với Quang Lê. Cả hai thân thiết đến mức có tin đồn tình cảm. Tuy nhiên, Quang Lê đã phủ nhận nghi vấn này.