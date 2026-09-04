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Mai Phương Thúy ghen tị với Bảo Ngọc

Đinh Anh
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Hoa hậu Việt Nam 2006 viết trên trang cá nhân của mình: "Chị mà có lỡ chê em thì là do chị ghen tị thôi, em đừng chấp chị nha”.

Mới đây, trên trang cá nhân, Hoa hậu Việt Nam 2006 Mai Phương Thúy đã chia sẻ hình ảnh của Bảo Ngọc, gửi lời động viên và bày tỏ kỳ vọng đại diện Việt Nam giành vương miện tại Miss World 2026.

Hoa hậu Việt Nam 2006 viết: “Mặc dù chưa bao giờ thấy Bảo Ngọc xinh lắm nhưng em có quá nhiều cái khác bù lại rồi. Ảnh này em quá đẹp. Ngày mai đội vương miện em nhé".

Thậm chí người đẹp còn vui vẻ bày tỏ: "Chị mà có lỡ chê em thì là do chị ghen tị thôi, em đừng chấp chị nha”.

Dòng trạng thái thể hiện sự ủng hộ của Mai Phương Thúy được đăng một ngày trước chung kết Miss World 2026 diễn ra. Cô cũng đăng kèm hai hình ảnh Bảo Ngọc trình diễn trong trang phục “Lưng trời vương nắng” tại phần thi Dances of the World tối 2/9 ở Nha Trang.

Mai Phương thúy ghen tị với Bảo Ngọc trước thềm chung kết Miss World 2026 - Ảnh 1.

Bảo Ngọc trong trang phục "Lưng trời vương nắng" của bộ đôi nhà thiết kế Bùi Thế Bảo và Nguyễn Nguyên Bảo. Ảnh: Miss World

Thiết kế do hai nhà thiết kế Bùi Thế Bảo và Nguyễn Nguyên Bảo thực hiện, lấy cảm hứng từ hình ảnh thiếu nữ Tây Bắc trong điệu múa khèn của đồng bào H'Mông. Bộ váy kết hợp sắc xanh của núi rừng, sắc hồng của mùa hoa cùng họa tiết thổ cẩm.

Màn thể hiện của đại diện Việt Nam cũng được chú ý sau đêm diễn. Chuyên trang sắc đẹp Sash Factor xếp Bảo Ngọc ở vị trí thứ hai trong bảng đánh giá Dances of the World, sau đại diện Ethiopia.

Trước khi bước vào chung kết, Bảo Ngọc đang sở hữu một loạt thành tích đáng chú ý. Cô chiến thắng Top Model khu vực châu Á - Thái Bình Dương, qua đó giành suất vào thẳng Top 40 Miss World 2026. Đây là một trong 13 suất vào Top 40 được trao trước đêm chung kết thông qua các phần thi phụ.

Mai Phương thúy ghen tị với Bảo Ngọc trước thềm chung kết Miss World 2026 - Ảnh 2.

Bảo Ngọc đang có một hành trình đáng chú ý tại Miss World 2026. Ảnh: FBNV

Ngoài chiến thắng Top Model, người đẹp Cần Thơ còn lọt Top 23 phần thi Tài năng, Top 20 Head-to-Head Challenge và Top 4 Dự án Nhân ái - Beauty With a Purpose.

Bảo Ngọc cũng là một trong những thí sinh được chú ý trước chung kết nhờ hồ sơ học vấn, khả năng tiếng Anh, kinh nghiệm thi đấu quốc tế và hoạt động cộng đồng. Cô cao 1,86 m, từng giành Á hậu 1 Miss World Vietnam 2022 và đăng quang Miss Intercontinental cùng năm.

Trong những ngày cuối cuộc thi, đại diện Việt Nam tiếp tục được một số chuyên trang sắc đẹp quốc tế đánh giá cao. Tuy nhiên, cô vẫn phải cạnh tranh với nhiều ứng viên mạnh đến từ các khu vực khác. Chung kết Miss World 2026 diễn ra tối 5/9 tại Khánh Hòa, với 111 thí sinh tranh tài.

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Tags

Mai Phương Thúy

Bảo Ngọc

miss world

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