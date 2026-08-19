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Madonna vượt mặt Taylor Swift

Minh Vũ
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Ở tuổi U70, "Nữ hoàng nhạc Pop" vẫn khiến đàn em như Taylor Swift ngả mũ thán phục. Hiện bà dẫn đầu giải MTV VMAs 2026 với 11 đề cử.

Tờ Daily Mail đưa tin giải thưởng MTV Video Music Awards (VMAs) vừa công bố danh sách đề cử năm 2026, trong đó, Madonna tiếp tục khẳng định vị thế biểu tượng của giải khi dẫn đầu với 11 hạng mục. Xếp ngay sau nữ ca sĩ là Taylor Swift với 9 đề cử, trong khi Ariana Grande và Sabrina Carpenter cùng nhận được 7 đề cử.

Madonna năm nay 68 tuổi nhưng vẫn miệt mài hoạt động nghệ thuật. Phim ngắn kiêm album ca nhạc Confessions II - The Film giúp Madonna nhận được đề cử ở nhiều hạng mục quan trọng gồm Video của năm, Nghệ sĩ của năm, Ca khúc của năm, Hợp tác xuất sắc, Dance, Đạo diễn, Chỉ đạo nghệ thuật, Quay phim, Dựng phim, Biên đạo và Hiệu ứng hình ảnh.

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Ngoại hình trẻ trung của Madonna ở tuổi 68. Sự trở lại của Nữ hoàng nhạc Pop nhận được nhiều lời tán dương của giới chuyên môn và khán giả.

Trải qua hơn 4 thập kỷ đứng trên đỉnh cao danh tiếng, Madonna từng tạo ra nhiều khoảnh khắc đáng nhớ, trở thành huyền thoại của giải MTV VMAs. Hiện tại, nữ ca sĩ đã giành được 19 giải MTV VMAs trong sự nghiệp.

Hạng mục Nghệ sĩ của năm được xem là cuộc đối đầu gay gắt nhất khi hội tụ những cái tên như Madonna, Taylor Swift, Ariana Grande và Sabrina Carpenter, Bruno Mars và ngôi sao nhạc đồng quê Morgan Wallen.

Người nắm giữ nhiều chiến thắng nhất giải MTV VMAs là Taylor Swift với 30 giải. Ở nhóm nam nghệ sĩ, Eminem hiện dẫn đầu với 15 chiến thắng.

Taylor Swift là nghệ sĩ có số lượng đề cử cao thứ hai tại VMAs 2026 với 9 hạng mục. Nữ ca sĩ được đề cử ở Video của năm, Nghệ sĩ của năm, Pop xuất sắc, Đạo diễn, Chỉ đạo nghệ thuật, Quay phim, Dựng phim, Biên đạo và Hiệu ứng hình ảnh.

Taylor Swift đang đứng trước cơ hội trở thành nghệ sĩ được vinh danh nhiều nhất trong lịch sử MTV VMAs. Cô đang nắm giữ 30 tượng bạc và chỉ cần giành thêm một chiến thắng để vượt lên mọi nghệ sĩ khác, trở thành huyền thoại của giải thưởng.

Mới đây, Taylor Swift đã có mặt tại hôn lễ của cặp đôi Oli Jacobs và Laura Sisk - hai kỹ sư âm thanh đã tham gia sản xuất album The Tortured Poets Department của Taylor Swift. Đây là lần đầu nữ ca sĩ xuất hiện sau khi kết hôn cùng cầu thủ Travis Kelce.

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Taylor Swift đang tận hưởng cuộc sống tân hôn. Cô cũng đứng trước cơ hội tạo nên lịch sử ở Lễ trao giải VMAs năm nay.

Ngôi sao Love Story được khen ngợi thanh lịch với chiếc váy xanh đậm của Costarellos, nổi bật với những đường thêu vàng và phần cổ khoét sâu, có giá 2.836 USD. Trên tay cô là chiếc nhẫn đính hôn với viên kim cương ước tính khoảng 10 carat, trị giá một triệu USD. Bên cạnh đó, chiếc nhẫn cưới bằng vàng cũng thu hút sự chú ý của truyền thông.

Ngoài ra, các đại diện nổi bật của Kpop như BTS, Lisa (BlackPink) cũng gây chú ý khi nhận được đề cử Ca khúc của năm (Swim - BTS) và Dựng phim xuất sắc (Dream - Lisa). Hạng mục Kpop xuất sắc là sự cạnh tranh giữa những cái tên như BTS, BlackPink, Cortis, Katseye, Le Sserafim và Lisa.

Lễ trao giải VMAs sẽ được tổ chức vào ngày 27/9 (giờ Mỹ) tại Nhà hát Peacock ở trung tâm thành phố Los Angeles, Mỹ.

Danh sách đề cử MTV Video Music Awards (VMAs) 2026:

*Video của năm

Ariana Grande - Hate That I Made You Love Me

Bruno Mars - I Just Might

Gener8ion (starring Yung Lean - Storm

Madonna - Confessions II (The Film)

Sabrina Carpenter - Tears

Taylor Swift - The Fate of Ophelia

*Nghệ sĩ của năm

Ariana Grande

Bruno Mars

Madonna

Morgan Wallen

Sabrina Carpenter

Taylor Swift

*Ca khúc của năm

BTS - Swim

Ella Langley - Choosin' Texas

Huntr/x - Golden

Madonna and Sabrina Carpenter - Bring Your Love

Olivia Dean - Man I Need

Raye - Where Is My Husband

*Nghệ sĩ mới xuất sắc

Bella Kay

Cortis

Magnus Ferrell

Malcolm Todd

Myles Smith

Sienna Spiro

Stella Lefty

*Hợp tác xuất sắc

Clipse, Kendrick Lamar, Pusha T and Malice - Chains & Whips

French Montana and Max B - Ever Since U Left Me

Madonna and Sabrina Carpenter - Bring your love

PinkPantheress and Zara Larsson - Stateside

Shakira and Burna Boy - Dai Dai

Teyana Taylor and Lucky Daye - Hard Part

*Best Pop

Ariana Grande - Hate That I Made You Love Me

Charli XCX - SS26

Lisa - Dream

Olivia Rodrigo - Drop Dead

Sabrina Carpenter - House Tour

Tate McRae - Nobody’s Girl

Taylor Swift - The Fate of Ophelia

*Best Hip-hop

Cardi B featuring Kehlani - Safe

Don Toliver - E85

Drake – Janice STFU

Megan Thee Stallion - Lover Girl

Travis Scott - Dumbo

Tyler, The Creator - Sugar on My Tongue

*Best R&B

Bruno Mars - I Just Might

Chris Brown - It Depends/Obvious

Dave & Tems - Raindance

Justin Bieber - Yukon

Kehlani - Folded

Mariah The Scientist and Kali Uchis - Is It a Crime

* Best Alternative:

Geese - Taxes

MGK and Fred Durst - Fix Ur Face

Noah Kahan - The Great Divide

Olivia Rodrigo - The Cure

Sombr - Homewrecker

Tame Impala - Dracula

Twenty One Pilots - Drag Path

*Best Dance

Bebe Rexha and Faithless - New Religion

Harry Styles - Aperture

Lady Gaga and Doechii - Runway

Madonna - Confessions II (The Film)

PinkPantheress and Zara Larsson - Stateside

Slayyyter - Dance

Tate McRae - Nobody’s Girl

*Best Latin

Anitta and Shakira - Choka Choka

Bad Bunny - NUEVAYoL

Fuerza Regida - Tu Sancho

Karol G - Papasito

Rosalía - La Perla

Ryan Castro, Kapo and Gangsta - La Villa

Shakira and Burna Boy - Dai Dai

*Best K-POP

Blackpink - Jump

BTS - Swim

Cortis - Redred

Katseye - Pinky Up

Le Sserafim - Spaghetti

Lisa – Dream

*Best Country

Ella Langley - Choosin’ Texas

Kacey Musgraves - Dry Spell

Lainey Wilson - Somewhere over Laredo

Luke Combs - Back in the Saddle

Shaboozey - Cowgirl

Stella Lefty - Boston

Tucker Wetmore - Brunette

*Chỉ đạo xuất sắc

Ariana Grande - Hate That I Made You Love me

Bruno Mars - I Just Might

Gener8ion - Storm

Madonna - Confessions II (The Film)

Sabrina Carpenter - House Tour

Taylor Swift - Opalite

*Quay phim xuất sắc

Ariana Grande - Hate That I Made You Love Me

A$AP Rocky - Punk Rocky

Lisa - Dream

Madonna - Confessions II (The Film)

Shaboozey - Cowgirl

Taylor Swift - The Fate of Ophelia

*Dựng phim xuất sắc

Ariana Grande - Hate That I Made You Love Me

Bruno Mars - I Just Might

Lisa - Dream

Madonna - Confessions II (The Film)

Sabrina Carpenter - House Tour

Taylor Swift - The Fate of Ophelia

Cuộc sống của nam ca sĩ Việt đình đám, SN 2003 từng sống trong căn nhà cấp 4 lụp xụp ở Tiền Giang
Tags

Madonna

Taylor Swift

nữ hoàng nhạc Pop

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