Nữ tài xế lái xe hộ xinh đẹp bị khách mắng tơi bời rồi hủy chuyến vì diện váy ngắn, dù đã mang sẵn quần dài xin thay vẫn nhận cái kết tủi thân!

Nghề tài xế lái xe hộ đưa người say hoặc khách bận rộn về nhà đang ngày càng trở nên phổ biến tại các đô thị lớn, thu hút không ít bạn trẻ, thậm chí là cả những cô gái trẻ trung, xinh đẹp tham gia để kiếm thêm thu nhập sau giờ làm việc hành chính.

Mới đây, đoạn video ghi lại cảnh nữ tài xế trẻ vừa tan ca văn phòng vội vã chạy đi nhận cuốc xe nhưng lại bị vị khách nữ thẳng thừng từ chối, chê bai trang phục "như đi tiệc" và hủy chuyến không một đồng hỗ trợ đang gây sốt mạng. Câu chuyện tưởng chừng chỉ là một tình huống nhỏ trong công việc dịch vụ lại nhanh chóng kéo theo hàng loạt luồng tranh luận trái chiều xoay quanh quy chuẩn trang phục nghề nghiệp.

Hành trình tất bật của cô gái trẻ

Theo diễn biến được ghi lại trong đoạn clip dài gần hai phút, nhân vật chính là một cô gái trẻ sở hữu gương mặt khả ái, làn da trắng sáng cùng mái tóc buộc gọn gàng. Nhịp sống trong ngày của cô nàng cho thấy sự chăm chỉ và tinh thần cầu tiến đáng nể của một người trẻ hiện đại không ngại vất vả để gia tăng thu nhập.

Cụ thể, vào khung giờ nghỉ trưa lúc 12 giờ, cô gái tranh thủ nạp năng lượng tại một nhà hàng lẩu Đài Loan với diện mạo trẻ trung trong chiếc áo hai dây cổ yếm màu đen tối giản. Đến 13 giờ 30 chiều, cô có mặt tại công ty chuyên về chăm sóc xe hơi cao cấp để bắt đầu ca làm việc văn phòng buổi chiều. Tại đây, cô diện áo thun đồng phục màu đỏ của công ty phối cùng chiếc chân váy xếp ly ngắn màu trắng năng động, chăm chú xử lý công việc trên máy tính xách tay suốt nhiều giờ liền.

Đúng 18 giờ 45 tối, ngay khi vừa kết thúc công việc tại công ty, thay vì trở về nhà nghỉ ngơi sau một ngày dài, cô gái lập tức bắt tay vào công việc làm thêm thứ hai là tài xế lái xe hộ. Để kịp giờ đón khách, cô chỉ kịp khoác thêm chiếc áo đồng phục màu đen cam đặc trưng của ứng dụng gọi tài xế bên ngoài bộ trang phục công sở sẵn có, rồi điều khiển chiếc xe đạp điện gấp gọn quen thuộc di chuyển sang điểm hẹn đón khách.

Thế nhưng, chính sự vội vàng chuyển đổi giữa hai công việc khác nhau mà chưa kịp thay trang phục phần thân dưới đã vô tình đẩy cô vào một tình huống căng thẳng ngay khi vừa tiếp cận khách hàng.

Tình huống căng thẳng

Đúng 18 giờ 50 tối, nữ tài xế có mặt tại điểm hẹn trước một nhà hàng sang trọng, nơi một nữ khách hàng đang đứng chờ sẵn. Giữ đúng tác phong niềm nở của người làm dịch vụ, cô gái lập tức cất tiếng chào hỏi, xác nhận tên khách hàng, điểm đến và đề nghị cùng chủ xe kiểm tra một vòng tình trạng phương tiện trước khi khởi hành.

Tuy nhiên, thay vì tiếp nhận quy trình bàn giao xe như thông thường, vị khách nữ lập tức khựng lại, nhìn từ trên xuống dưới trang phục của nữ tài xế và bày tỏ sự ngạc nhiên xen lẫn thái độ không hài lòng. Cuộc đối thoại giữa hai người sau đó nhanh chóng trở nên căng thẳng.

Ngay câu đầu tiên, vị khách nữ tỏ ra hoài nghi khi thấy người cầm lái xe cho mình lại mặc chân váy ngắn. Trước phản ứng này, nữ tài xế nhẹ nhàng giải thích rằng mình vừa tan ca làm thêm ở công ty nên chạy thẳng sang cho kịp giờ đón khách, đồng thời chủ động đưa ra phương án khắc phục: "À, em có mang theo quần đây thì để em vào nhà vệ sinh để em thay được không chị?".

Dù nữ tài xế đã thể hiện sự chuẩn bị chu đáo và thái độ cầu thị khi mang sẵn quần dài dự phòng trong túi, vị khách nữ vẫn nhất quyết không đồng ý. Chị thẳng thắn chê chiếc váy "ngắn cũn cỡn", nhận xét cô gái "đi lái xe hộ mà mặc như là đi tiệc" và cho rằng trang phục như vậy trông "phản cảm", khiến chị không thể tin tưởng hay cảm thấy đảm bảo an toàn khi giao chiếc xe của mình.

Thấy khách hàng kiên quyết đòi hủy chuyến để đặt người khác, nữ tài xế bày tỏ sự khó xử vì bản thân đã cất công chạy xe đạp điện từ tận Quận 4 sang điểm đón. Cô lễ phép ngỏ ý xin vị khách hỗ trợ 50.000 đồng chi phí di chuyển. Đáp lại, vị khách nữ từ chối thẳng thừng với lý lẽ rằng người làm nghề lái xe hộ mặc trang phục không phù hợp thì phải tự chịu trách nhiệm về chi phí phát sinh, không thể bắt khách hàng chi trả.

Trước khi kết thúc cuộc trò chuyện, vị khách vẫn nhấn mạnh lại quan điểm rằng lần sau đi làm lái xe hộ thì phải ăn mặc cho đúng tính chất công việc. Đáp lại toàn bộ những lời trách mắng có phần gay gắt ấy, cô gái trẻ vẫn giữ thái độ điềm tĩnh, chỉ nhẹ nhàng "Dạ, vâng" rồi lặng lẽ quay chiếc xe đạp điện ra về vào lúc 19 giờ 00 tối trong sự hụt hẫng.

Cõi mạng chia hai luồng ý kiến: Người xót xa cho cô gái, kẻ bênh vực sự kỹ tính của chủ xe

Ngay sau khi được đăng tải và lan truyền rộng rãi trên các diễn đàn mạng xã hội, đoạn clip đã thu hút lượng lớn lượt xem cùng hàng ngàn bình luận tranh luận sôi nổi. Đa số người xem đều bị cuốn hút bởi tình huống thực tế đầy éo le, từ đó chia thành hai luồng quan điểm rõ rệt.

Ở phe bày tỏ sự đồng cảm với nữ tài xế, rất nhiều cư dân mạng cho rằng cách ứng xử của vị khách nữ có phần quá khắt khe và thiếu đi sự thấu hiểu cần thiết. Theo nhóm ý kiến này, cô gái trẻ không hề cố tình ăn mặc hở hang để gây chú ý. Đáng khen hơn, cô đã ý thức được tính chất công việc nên mang theo sẵn quần dài trong túi xách và lịch sự xin phép vào nhà vệ sinh thay ngay lập tức một thao tác chỉ mất vỏn vẹn một đến hai phút. Nhiều người cảm thấy xót xa khi thấy cô gái đã lặn lội quãng đường xa nhưng không nhận được dù chỉ một khoản hỗ trợ nhỏ cho công sức đi lại, đồng thời khen ngợi thái độ nhã nhặn, không hề cãi tay đôi của cô trước những lời chê bai khá nặng nề.

Ngược lại, ở một góc nhìn thực tế và lý trí hơn, không ít người dùng mạng xã hội lại lên tiếng ủng hộ quyết định hủy chuyến của vị khách. Một tài khoản phân tích rất thực tế: "Vấn đề là lái hộ thì nên mặc quần vì đa phần khách nam có men mới cần lái hộ", ý kiến khác cũng chỉ ra nguy cơ mất an toàn khi tài xế nữ mặc váy ngắn phục vụ những vị khách nam đã uống rượu bia. Cư dân mạng cho rằng khách hàng góp ý hoàn toàn có lý: người làm nghề lái xe hộ nên ưu tiên mặc quần dài, quần âu hoặc đồng phục chỉnh tề để vừa đảm bảo sự an toàn, thoải mái khi thao tác chân ga – chân phanh, vừa thể hiện sự lịch sự và tôn trọng khách hàng, đây là góp ý khách quan chứ không phải sự sân si.

Giữa lúc hai phe tranh cãi gay gắt về đúng sai, một bộ phận cư dân mạng tinh ý lại nhận ra màu sắc quen thuộc của các video quảng bá dịch vụ. Tài khoản tên L bày tỏ sự hoài nghi: "Hình như này là làm content chứ ai đâu mà như vậy", trong khi tài khoản N.L hài hước hô khẩu hiệu đậm chất hậu trường phim trường: "Cắttttt vào lấy 3k tiền cát-xê nè chị gái...". Đặc biệt, nữ chính lại là Trang Phạm - người đẹp từng gây sốt chương trình "Nóng cùng World Cup". Cô nàng còn được dân tình ưu ái gọi là Hot girl ngành xe với những video nội dung về xe cực chất.

Dù tình huống trong đoạn video là sự cố đời thực hay một kịch bản truyền thông được xây dựng để nhắc nhở về quy chuẩn nghề nghiệp, câu chuyện của nữ tài xế lái xe hộ kể trên vẫn mang lại nhiều bài học đáng suy ngẫm cho những bạn trẻ đang theo đuổi các công việc dịch vụ. Để giữ vững sự chuyên nghiệp và tạo dựng niềm tin ngay từ giây phút chạm mặt đầu tiên, yếu tố trang phục đóng vai trò vô cùng quan trọng. Điều này không chỉ giúp tài xế tránh được những ánh nhìn đánh giá thiếu thiện cảm, hạn chế tối đa các rủi ro nhạy cảm khi chở khách say xỉn, mà còn đảm bảo sự an toàn, linh hoạt tối đa trong suốt quá trình điều khiển phương tiện trên đường.