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Mặc váy ngắn đi cà phê nhưng gặp sàn nhà bằng gương, cô gái tạo nên tranh cãi

Hoàng Dương
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Cùng chiếc váy khá ngắn, mọi chi tiết bên dưới của cô gái khi đứng trên nền sàn gương đều bị phản chiếu lại một cách rõ ràng.

Đi cà phê chụp ảnh check-in từ lâu đã trở thành một nét văn hóa quen thuộc của giới trẻ. Để có những bức hình lung linh, phái đẹp thường chăm chút kỹ lưỡng cho diện mạo, từ phong cách trang điểm cho đến những bộ trang phục bắt mắt nhất. Tuy nhiên, một sự cố trớ trêu mới đây đã xảy ra khiến cộng đồng mạng rầm rộ bàn tán: Một cô gái ăn mặc sành điệu đi cà phê nhưng vô tình rơi vào tình huống "khó xử" chỉ vì thiết kế sàn bằng gương độc lạ của quán.

Bức ảnh gây sốt và phản ứng bất ngờ từ cư dân mạng

Trong hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội Threads, cô gái xuất hiện với outfit thời trang gồm áo mỏng trễ vai tone màu kem kết hợp cùng chân váy xòe ngắn màu trắng. Tổng thể trang phục tôn lên đôi chân dài thon gọn cùng phong cách trẻ trung, hiện đại. Sự việc sẽ chẳng có gì đáng nói nếu khu vực quầy order của quán cà phê không được lát bằng chất liệu kính tráng gương phản chiếu.

Mặc váy ngắn đi cà phê nhưng gặp sàn nhà bằng gương, cô gái tạo nên tranh cãi - Ảnh 1.

Cùng chiếc váy khá ngắn, mọi chi tiết bên dưới của cô gái khi đứng trên nền sàn gương đều bị phản chiếu lại một cách rõ ràng. Ngay sau khi bức ảnh được chụp và chia sẻ lên mạng xã hội, nó đã nhanh chóng thu hút hơn 1 triệu lượt xem cùng hàng nghìn lượt tương tác và bình luận sôi nổi. Nhiều người xem không khỏi ái ái thay cho chính chủ: "Sao có thể mặc ngắn như vậy ra đường nhỉ, không thấy ngại à?", hay "Công nhận cái váy ngắn thật, không mặc thêm quần bảo hộ nhỉ".

Mặc váy ngắn đi cà phê nhưng gặp sàn nhà bằng gương, cô gái tạo nên tranh cãi - Ảnh 2.

Cụm tranh cãi nổ ra: Lỗi tại trang phục, người chụp hay thiết kế của quán?

Hình ảnh trớ trêu này đã châm ngòi cho một cuộc tranh luận trái chiều gay gắt trên các nền tảng mạng xã hội. Cư dân mạng chia thành nhiều luồng ý kiến khác nhau để phân tích xem trách nhiệm thuộc về ai trong tình huống nhạy cảm này.

Trách nhiệm từ người mặc: Nhiều ý kiến chỉ trích sự thiếu tinh tế của cô gái khi lựa chọn chiếc váy quá ngắn mà không chuẩn bị kỹ các biện pháp bảo hộ bên trong khi đến nơi công cộng. Việc diện trang phục quá kiệm vải dễ dẫn đến những sự cố hớ hênh ngoài ý muốn.

Thiết kế sàn nhà "kỳ quặc" của quán cà phê: Không ít người lại đổ dồn sự chú ý vào thiết kế kiến trúc của quán. Một tài khoản bình luận: "Tôi để ý cái quán làm quả sàn cũng ấy thật, cho dù mặc váy dài hơn nữa thì tôi nghĩ nó vẫn phản chiếu luôn á". Thiết kế sàn gương ở nơi đông người qua lại bị đánh giá là thiếu thực tế và dễ đẩy khách hàng đặc biệt là phái nữ vào thế khó.

Một bộ phận netizen phản đối hành vi lén chụp ảnh góc nhạy cảm của người khác để câu tương tác. Dù trang phục của cô gái có ra sao thì việc chụp hình ảnh riêng tư của người khác khi chưa được sự đồng ý cũng là hành vi kém văn minh.

Mặc váy ngắn đi cà phê nhưng gặp sàn nhà bằng gương, cô gái tạo nên tranh cãi - Ảnh 3.

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Mặc váy ngắn đi cà phê nhưng gặp sàn nhà bằng gương, cô gái tạo nên tranh cãi - Ảnh 4.

Đối với các bạn trẻ, việc theo đuổi phong cách thời trang quyến rũ là nhu cầu chính đáng, nhưng việc trang bị thêm quần bảo hộ hoặc xem xét kỹ không gian điểm đến sẽ giúp bản thân tránh khỏi những tình huống kém duyên không đáng có.

Về phía các quán cà phê hay địa điểm dịch vụ, việc theo đuổi phong cách thiết kế độc lạ để thu hút khách check-in là điều cần thiết. Tuy nhiên, chủ quán cũng cần cân nhắc kỹ yếu tố công năng, sự riêng tư và trải nghiệm an toàn của khách hàng trước khi đưa các chất liệu như sàn gương vào sử dụng ở những khu vực di chuyển chung.

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Tags

váy ngắn

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