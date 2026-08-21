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Bé gái 5 tuổi đi chơi rồi mất tích ở Nghệ An: Đau xót nơi tìm thấy thi thể

Lam Giang (Tổng hợp)
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Cháu N. rời nhà đi chơi vào chiều ngày 20/8, thời điểm này trời có mưa lớn.

Chiều 20/8, mạng xã hội xôn xao bài đăng tìm kiếm thông tin cháu bé Hồ Thị Q.N. (5 tuổi, trú xóm 6, xã Quỳnh Văn, tỉnh Nghệ An). Theo bài đăng, chiều 20/8, cháu N. đi chơi nhưng đến tối không thấy về. Thời điểm cháu rời nhà, trời đang có mưa lớn. Người thân của cháu bé rất lo lắng, hốt hoảng đi tìm, đồng thời trình báo chính quyền địa phương nhờ hỗ trợ.

Sau khi nhận tin báo, xã Quỳnh Văn đã huy động lực lượng công an, đoàn viên thanh niên cùng người dân phối hợp tìm kiếm cháu bé.

Bé gái 5 tuổi đi chơi rồi mất tích ở Nghệ An: Đau xót nơi tìm thấy thi thể - Ảnh 1.

Lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy thi thể cháu bé dưới 1 ao nước gần nhà. (Ảnh: Tiền Phong)

Tuy nhiên, sáng 21/8, trao đổi trên báo Tuổi Trẻ, ông Nguyễn Văn Trường, Chủ tịch xã Quỳnh Văn cho biết sau nhiều giờ tìm kiếm, đơn vị chức năng và người thân đã tìm thấy thi thể cháu N. Cháu bé bị đuối nước ở một ao nước gần nhà. Ao nước sâu hơn 2m, rộng hơn 100m2.

Thi thể cháu N. sau đó đã được bàn giao cho gia đình lo mai táng theo phong tục địa phương.

Thông tin trên báo Tiền Phong cho biết thêm, cháu bé là con thứ 2 trong gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Sáng 21/8, chính quyền xã Quỳnh Văn đã đến thăm hỏi, chia buồn, động viên gia đình cháu N.

Trên mạng xã hội, nhiều người cũng bày tỏ thương xót cho cháu bé xấu số, mong gia đình sớm vượt qua mất mát.

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