Mặc quần short bán hoa dạo, cô nàng đeo khẩu trang vẫn xinh như hot girl, dân mạng đổ xô tìm info rồi ngã ngửa trước nhan sắc

Hình ảnh của cô nàng hot girl cũng nhanh chóng được lan tỏa với tốc độ rất nhanh sau đó.

Chỉ với một bức ảnh được chụp bên đường, một cô gái trẻ bán hoa ngọc lan bất ngờ trở thành tâm điểm chú ý của cộng đồng mạng khi được tìm kiếm như một hot girl mạng.

Dù đeo khẩu trang kín mít, cô vẫn khiến hàng chục nghìn người tò mò bởi vóc dáng nổi bật cùng thần thái chẳng khác nào một hot girl nổi tiếng.

Điều thú vị là sau khi dân mạng ráo riết truy tìm danh tính, sự thật phía sau cô nàng hot girl này lại khiến nhiều người không khỏi bất ngờ.

Câu chuyện bắt đầu từ một bức ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội. Trong ảnh, một cô gái tóc dài xuất hiện giữa dòng xe đang dừng chờ đèn đỏ. Cô mặc áo ba lỗ màu trắng ôm sát cơ thể, kết hợp cùng quần short jean ngắn, tay cầm giỏ hoa ngọc lan để mời khách mua hàng. Dù chỉ để lộ một phần gương mặt sau lớp khẩu trang đen, cô gái vẫn nhanh chóng thu hút sự chú ý nhờ vóc dáng cân đối, đôi chân dài cùng phong cách trẻ trung. Không ít người thừa nhận ánh mắt của họ bị thu hút ngay lập tức bởi sự xuất hiện của cô giữa những người bán hoa vốn thường gắn liền với hình ảnh các cô, các bà lớn tuổi.

Bức ảnh nhanh chóng lan truyền trên các diễn đàn và mạng xã hội, thu hút hơn 50.000 lượt tương tác chỉ trong thời gian ngắn. Phần bình luận cũng trở nên vô cùng sôi động khi hàng loạt cư dân mạng liên tục hỏi thăm địa điểm xuất hiện của cô gái. Nhiều người hài hước bình luận rằng nếu gặp cô bán hoa như vậy ngoài đường, chắc chắn họ sẽ không ngần ngại mua vài bó hoa để ủng hộ. Một số khác còn đùa rằng mình có thể lái xe đi ngang qua cùng một ngã tư nhiều lần chỉ để được gặp lại cô gái bán hoa này.

Sức hút của nhân vật chính lớn đến mức không ít người bắt đầu mở cuộc điều tra để truy tìm danh tính thật. Và rồi chỉ sau một thời gian ngắn, cộng đồng mạng nhanh chóng phát hiện cô gái trong ảnh thực chất không phải người bán hoa chuyên nghiệp. Đó là nữ streamer nổi tiếng Nie Xiaoqian (Nhiếp Tiểu Thiến), một gương mặt khá quen thuộc trong cộng đồng game thủ.

Theo thông tin được chia sẻ, hình ảnh gây sốt này thực chất xuất phát từ một dự án trải nghiệm mà nữ streamer thực hiện cách đây vài năm. Cô quyết định thử sức với công việc bán hoa ngọc lan ven đường trong một ngày để tìm hiểu những khó khăn, vất vả của những người lao động mưu sinh tại các giao lộ đông đúc. Không ai ngờ rằng nội dung tưởng chừng đơn giản này lại giúp tên tuổi của cô được biết đến rộng rãi hơn trên mạng xã hội. Hình ảnh cô gái trẻ xinh đẹp cầm giỏ hoa len lỏi giữa dòng xe cộ nhanh chóng lan truyền mạnh mẽ, trở thành chủ đề được bàn tán khắp nơi.

Sau khi danh tính được hé lộ, nhiều người tiếp tục tìm đến trang cá nhân của Nhiếp Tiểu Thiến và càng bất ngờ hơn trước nhan sắc ngoài đời của cô. Không chỉ sở hữu gương mặt ưa nhìn, nữ streamer còn gây ấn tượng bởi phong cách trẻ trung, năng động cùng ngoại hình nổi bật.

Thậm chí, không ít người cho rằng việc đeo khẩu trang trong bức ảnh vô tình khiến câu chuyện trở nên thú vị hơn, bởi chỉ từ vóc dáng và thần thái, cô vẫn đủ sức khiến hàng chục nghìn cư dân mạng tò mò tìm kiếm thông tin.